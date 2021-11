Ce qui s’est passé lors des plaidoiries de la Cour suprême dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen

Entendant les arguments oraux dans une affaire majeure du deuxième amendement mercredi, les juges de la Cour suprême ont examiné s’il fallait assouplir considérablement les restrictions de contrôle des armes à feu dans tout le comté, débouchant sur un débat sur la question de savoir si les New-Yorkais devraient être en mesure de porter des armes à feu dans le métro.

Du flanc droit de la Haute Cour, Justice Samuel Alito répondu à cette question par l’affirmative.

« Tous ces gens avec des armes illégales: ils sont dans le métro, se promenant dans les rues, mais des gens ordinaires, travailleurs et respectueux des lois, non », a déclaré Alito au solliciteur général de l’Empire State. Barbara Underwood. « Ils ne peuvent pas être armés.

L’affaire est New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, et il s’agit d’un procès intenté par un groupe de propriétaires d’armes à feu au nom de deux hommes auxquels l’État de New York s’est vu refuser un permis de port dissimulé. L’Empire State a une loi de 108 ans sur les licences d’armes de poing qui permet aux autorités de refuser un permis d’armes à un demandeur à toute personne considérée comme n’étant pas « de bonne moralité » qui « n’a pas d’antécédents de crime ou de maladie mentale », ou dans toute autre situation dans laquelle « un motif valable justifie le refus de la licence ». Cette norme plutôt ambiguë, connue sous le nom de « bonne cause », est la même ou similaire à la norme que de nombreux autres États utilisent dans leurs lois sur les licences d’armes à feu.

Les groupes contestant la loi de New York soutiennent que le deuxième amendement garantit à la fois le droit de « garder » des armes à feu à la maison et le droit de « porter » (ou porter) des armes à l’extérieur de la maison. Les pétitionnaires soutiennent que la question de la protection constitutionnelle des droits des armes à feu à l’extérieur du domicile est « la question non résolue la plus importante du deuxième amendement après les décisions historiques de cette Cour dans District of Columbia v. Heller et McDonald v. City of Chicago. »

« Différents historiens disent des choses différentes »

Il s’agit du deuxième procès qui a atteint la Cour suprême au sujet de la loi sur les armes à feu de New York, le premier ayant été intenté par les mêmes pétitionnaires. L’affaire précédente a été jugée sans objet par SCOTUS après les plaidoiries, car l’État de New York a modifié la partie de la loi qui était au centre de la contestation judiciaire.

Quelques thèmes ont émergé lors des plaidoiries de mercredi.

À plusieurs moments, il y a eu un débat sur le rôle approprié de l’histoire dans une analyse de la portée du deuxième amendement. Justice Clarence Thomas commencé l’interrogatoire en demandant à l’avocat des requérants Paul Clément« Si nous devons analyser cela sur la base de l’histoire ou de la tradition, devrions-nous examiner la fondation ou devrions-nous examiner le moment de l’adoption du 14e amendement ? »

Puis vinrent les questions du flanc gauche du tribunal.

Justice Elena Kagan a sauté pour demander si la jurisprudence qui s’est développée dans les années 1920 pourrait être plus appropriée à appliquer.

« Différents historiens disent des choses différentes », a fait remarquer Justice Stéphane Breyer, qualifiant le procès de « un cas merveilleux pour montrer les deux côtés ».

Justice Sonia Sotomayor est venu préparé avec des références historiques aux lois sur les armes à feu, y compris une interdiction britannique de 1350 sur les armes à feu dissimulées. « En Amérique coloniale », a-t-elle poursuivi, « au moins 4 sinon 5 États ont restreint les armes cachées ».

Sotomayor a également rappelé à Clement et à ses collègues juges que se pencher sur l’histoire n’est pas toujours la meilleure pratique, soulignant que les réglementations sur les armes à feu de l’ère de la guerre civile étaient spécifiquement appliquées pour refuser aux Noirs le droit de porter des armes.

La discussion des juges sur l’histoire s’est toutefois apaisée, laissant place à un vif argument sur le système de licence de New York, qui oblige les individus à prouver qu’ils ont un besoin «atypique» de porter une arme dissimulée.

Juge en chef John Roberts a demandé à Clément si certains endroits, tels que les campus universitaires et les stades sportifs, pouvaient être considérés comme « hors limites » à des fins de transport dissimulé. Clement a suggéré que la Cour pourrait s’inspirer de la jurisprudence du premier amendement, en faisant une analogie entre la distinction entre les forums publics et non publics pour la réglementation de la parole et les « lieux sensibles » pour les restrictions sur les armes à feu.

« Beaucoup de gens finissent par mourir »

Le juge Kagan a demandé comment les suggestions de Clement « se répercuteraient dans le monde réel » dans des endroits comme le métro de New York ou le campus de NYU, qui est « ouvert à tout le monde pour se promener ».

Clement a répondu: « Eh bien, NYU n’a pas beaucoup de campus » – une réponse qui a suscité des éclats de rire de la part du banc.

« Je retournerais à New York, et je pense que vous constaterez que c’est faux », a répondu Kagan plutôt sur la défensive, qui a également mentionné que l’Université Columbia est également à New York.

« La Colombie a un campus », a autorisé Clément avec jovialité, avant de mentionner que des endroits bondés comme le Yankee Stadium « pourraient » être un endroit où les armes à feu pourraient être légalement restreintes.

Justice Amy Coney Barrett a servi sa propre référence à la Big Apple, demandant si les armes à feu pouvaient être interdites à Times Square le soir du Nouvel An.

Le juge Breyer semblait avoir une patience limitée pour le point de vue de Clement sur NYU ou pour rendre les armes à feu facilement disponibles dans la ville. « À mon avis, je pense que NYU a un campus », a déclaré Breyer d’un ton mordant. — Tu n’es pas sûr, réprimanda-t-il à Clément. « Vous pensez qu’à New York, les gens devraient avoir une liberté considérable pour porter des armes dissimulées. » Breyer a poursuivi: « Je pense que les gens de bonne moralité qui commencent à boire beaucoup et qui peuvent être là pour un match de football ou une sorte de match de football peuvent se fâcher les uns contre les autres et s’ils ont chacun une arme cachée, qui sait ? » « Il y a beaucoup de statistiques que certaines personnes connaissent et beaucoup de gens finissent par mourir », a poursuivi Breyer, « Alors, que sommes-nous censés faire? Juste flotter comme NYU et dire que c’est la règle ? »

Clement a répondu à la série de questions de Breyer, affirmant que d’autres villes – comme Phoenix, Houston ou Chicago – ont des restrictions plus souples sur les armes à feu, mais n’ont pas de « problèmes manifestement pires » que New York en matière de violence armée.

Natif de New York Kagan était assez dédaigneux de cet argument. « La plupart des gens pensent que Chicago est la pire ville au monde en ce qui concerne la violence armée », a-t-elle fait remarquer. « Chicago ne pense pas cela, mais tout le monde le pense à propos de Chicago », a-t-elle déclaré, mettant fin à la comparaison de Clement.

« C’est une chose de parler du campus de NYU, et une autre de parler du nord de l’État de New York », a déclaré le juge Thomas lorsque le procureur général de New York, Underwood, a commencé son argumentation en faveur de la loi de New York et du pouvoir discrétionnaire qu’elle donne aux agents chargés des licences de prendre en compte les facteurs locaux. . Le point de vue de Thomas était que l’une des deux personnes auxquelles un permis d’armes à feu a été refusé dans l’affaire était un résident du comté de Rensselaer, plus rural, par opposition à la ville de New York.

« Combien d’agressions ont-elles lieu dans la forêt ? »

Reprenant le débat entre le nord de l’État et le nord de l’État, juge en chef John Roberts a soulevé la question de la nécessité de l’autodéfense dans une zone moins peuplée. Parce que l’affaire Heller s’est appuyée sur le droit à l’autodéfense comme base de sa lecture du deuxième amendement, a déclaré Roberts, les différents risques posés par les zones urbaines par rapport aux zones rurales sont pertinents.

« Combien d’agressions ont-elles lieu dans la forêt ? » demanda le juge en chef.

La question, cependant, n’était peut-être pas aussi rhétorique que Roberts l’avait espéré. Underwood a répondu: « Je ne sais pas, mais je vais vous dire que notre agent des licences nous a dit que les viols et les vols se produisent sur les pistes cyclables désertes », et a continué à souligner que si le risque de crime peut différer en fonction de la population densité, il en va de même de la disponibilité des forces de l’ordre pour intervenir.

Justice Samuel Alito a profité de l’occasion pour présenter un cas véhément au nom des travailleurs new-yorkais respectueux des lois qui pourraient travailler tard et pourraient avoir besoin de porter des armes à feu dans les transports publics pendant les trajets nocturnes. Bien que de telles personnes ne soient probablement pas qualifiées en vertu de la loi de New York comme ayant un « besoin atypique » d’autodéfense, leur sécurité est néanmoins menacée.

Underwood a expliqué que le risque créé par des individus armés dans des véhicules de transport public bondés est exactement ce que New York cherche à éviter avec ses lois sur les armes à feu. L’argument ne s’est pas bien passé avec Alito.

« Il y a beaucoup de gens armés tard dans la nuit dans les rues de New York et dans les métros tard dans la nuit en ce moment, n’est-ce pas ? » demanda Alito.

« Je ne sais pas s’il y a beaucoup de gens armés là-bas en ce moment », a répondu Underwood.

« Non? » interrompit Alito avec une incrédulité apparente, avant de poursuivre : « Combien d’armes illégales ont été saisies par la police de New York l’année dernière ? »

« C’est un nombre substantiel », a admis Underwood.

Alito a également attaqué Underwood pour avoir été « trop enthousiaste » dans le mémoire soumis à la Cour, qui contenait une citation historique abrégée pour omettre un mot. Dans la citation abrégée qu’Alito a qualifiée de « troublante », le mémoire citait un manuel juridique de 1814 en Caroline du Nord. Il a dicté que les autorités locales devraient arrêter toute personne qui « monterait ou se porterait armée de manière offensive ». Le mot « offensivement » a été omis du mémoire d’Underwood, et Alito a remarqué : « Je pouvais voir comment cela passerait à travers », mais a précisé : « Je ne vous accuse de rien. »

Lorsque le sous-solliciteur général Brian Fletcher a repris l’argument au nom du ministère de la Justice en tant qu’amicus de New York, le juge Kagan a ramené la discussion sur l’impact pratique de la loi de New York sur la sécurité. Kagan, un ancien procureur, a demandé s’il existait des études ou d’autres preuves sur la façon dont des lois comme celle de New York affectaient les rencontres entre des citoyens et des policiers.

« Avoir plus d’armes à feu dans la rue complique et augmente le danger inhérent aux rencontres entre citoyens et forces de l’ordre », a répondu Fletcher, ajoutant: « C’est une véritable préoccupation. » Ajoutant quelques commentaires improvisés, Fletcher a poursuivi: « Je peux vous donner mon propre sentiment que si j’étais un policier, je déterminerais les chances de savoir si la personne que j’approchais est susceptible d’être armée », ajoutant que le régime de licence particulier de l’État serait « un facteur important » pour un tel calcul.

Procureur général de l’État de New York Letitia James a publié une déclaration mercredi sur l’affaire :

«Alors que les communautés à travers le pays continuent de subir une violence armée insensée, le fardeau de protéger les Américains contre les fusillades de masse incombe aux États. New York a certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays, mais les armes à feu ne cessent de fonctionner lorsqu’elles franchissent le seuil de la frontière d’un autre État, c’est pourquoi nos lois sur les licences d’armes à feu sont nécessaires. Rien que cette année, les États-Unis ont déjà vu plus de 600 fusillades de masse et plus de 37 000 personnes sont mortes des suites de la violence armée. Nous sommes maintenant à la Cour suprême, défendant notre droit d’empêcher New York de devenir la prochaine communauté dévastée par la violence armée. Des centaines d’années d’histoire soutiennent les efforts de New York pour limiter la violence armée et protéger les espaces publics. Il s’agit de protéger la vie des New-Yorkais.

(Photo de NICHOLAS KAMM / .)

