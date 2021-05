Ce qui va et vient de Netflix en juin 2021 ⋆ .

Netflix donne aux abonnés beaucoup d’attentes pour ce mois de juin, car leur bibliothèque ajoute plusieurs nouveaux titres ainsi que des succès de retour.

Parmi la programmation figurent les favoris des fans, Lupin et Elite, qui reviennent respectivement pour les saisons 2 et 4. Pendant ce temps, les nouveaux titres que les téléspectateurs peuvent surveiller sont Sex / Life de Sarah Shahi et le drame fantastique Sweet Tooth. Ci-dessous, nous arrondissons tous les titres qui vont et viennent du streamer en juin.

Disponible ce mois-ci sur Netflix:

Juin à déterminer

Ali et Ratu Ratu Queens – FILM NETFLIX

Jiva! – FILM NETFLIX

Ray – NETFLIX ORIGINAL

Enregistrer Ragnarok – NETFLIX ANIME

Donc pas la peine – NETFLIX ORIGINAL

1 juin



Super Monsters: Once Upon a Rhyme – FAMILLE NETFLIX

Enlèvement

Hors-la-loi américains

Mauvais enseignant

Trous noirs | Le bord de tout ce que nous savons

CoComelon: une journée ensoleillée pour jouer

Cradle 2 the Grave

Renversé

Les imbéciles se précipitent

Happy Endings: Saison 1

Happy Endings: Saison 2

Happy Endings: Saison 3

Je suis Sam

Love Jones

Bébé à un million de dollars

Ninja Assassin

Sept âmes dans le château du crâne: Season Moon Jogen

Sept âmes dans le château du crâne: Season Moon Kagen

Soutenez-moi

Starsky et Hutch

Rues de feu

Espadon

Les aventures de Sonic the Hedgehog: Saison 1

Le meilleur homme

Le grand Lebowski

L’invité au mariage

Le vent

Ce que veulent les femmes

2 juin

2 coeurs

Seul: Saison 7

Carnaval – FILM NETFLIX

Kim’s Convenience: Saison 5

3 juin

Alan Saldana: enfermé – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Fichier du créateur: GOLD – NETFLIX ORIGINAL

Dancing Queens – FILM NETFLIX

Pretty Guardian Sailor Moon Enternal The Movie: Partie 1 / Partie 2 – FILM NETFLIX

Summertime: Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

4 juin

Briser les frontières: la science de notre planète – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Feel Good: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Dent sucrée – NETFLIX ORIGINAL

Trippin ‘avec les Kandasamys – FILM NETFLIX

Xteme – FILM NETFLIX

5 juin

Kitty Love: Un hommage aux chats – DOCUMENTAIRE NETFLIX

7 juin

Académie des vampires

9 juin



Réveillez-vous – FILM NETFLIX

Frais, frit et croustillant – NETFLIX ORIGINAL

LA’s Finest: Saison 2

Tragic Jungle – FILM NETFLIX

10 juin

Une maison hantée 2

Sœurs camélia

Locombianos – NETFLIX ORIGINAL

11 juin

Love (ft. Marriage and Divorce): Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Lupin: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Skater Girl – FILM NETFLIX

Trese – NETFLIX ANIME

Wish Dragon – FAMILLE NETFLIX

13 juin

Le diable ci-dessous

Imaginez un scientifique

14 juin

Histoires courtes Elite – NETFLIX ORIGINAL

15 juin

FTA

Mangeons

Vie de crime

Power Rangers Dino Fury: Saison 1

Rhyme Time Town: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Monsieur! Non monsieur!

Détendez-vous – EXPÉRIENCE INTERACTIVE NETFLIX

Workin ‘Moms: Saison 5 – NETFLIX ORIGINAL

16 juin

Lowriders

Penguin Town – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Patins Argent – FILM NETFLIX

17 juin

Été noir: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Le cadeau: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Liste de lecture de l’hôpital: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Katla – SÉRIE NETFLIX

Livre de jeu Silver Linings

18 juin

Une famille – FILM NETFLIX

Elite: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Paternité – FILM NETFLIX

Jagame Thandhiram – FILM NETFLIX

La vie rationnelle – NETFLIX ORIGINAL

Les locations de vacances les plus étonnantes au monde – NETFLIX ORIGINAL

19 juin

Néanmoins – NETFLIX ORIGINAL

22 juin

This Is Pop – DOCUMENTAIRE NETFLIX

23 juin

Bon sur papier – FILM NETFLIX

La maison des fleurs: le film – FILM NETFLIX

Meurtre sur la côte – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Trop chaud à manipuler: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

24 juin

Point singulier de Godzilla – NETFLIX ANIME

Le réalisateur nu: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Le septième jour

Sisters on Track – DOCUMENTAIRE NETFLIX

25 juin

La liste A: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

La route de glace – FILM NETFLIX

Sexe / Vie – NETFLIX ORIGINAL

26 juin

Wonder Boy – DOCUMENTAIRE NETFLIX

28 juin

Les tuant doucement

Les sept péchés capitaux: le jugement du dragon – NETFLIX ANIME

29 juin

StarBeam: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

30 juin

Amérique: le film – FILM NETFLIX

Mentir et voler

Sophie: un meurtre à West Cork – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Partir ce mois-ci:

Seul: Saison 6

Mother Goose Club: saisons 1-2

Hannibal: saisons 1-3

À la recherche de Bobby Fischer

Portlandia: saisons 1-8

Bob Lazar: Zone 51 et soucoupes volantes

Ciels sombres

La vie secrète des animaux domestiques 2

Femmes du XXe siècle

Contes de la ville (1993): Saison 1

Bratz: le film

30 minutes ou moins

Un pont trop loin

Actes de violence

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Bonnie et Clyde

Nuageux avec une chance de boulettes de viande

Fou, Stupide, Amour

Entrez le dragon

violon sur le toit

De Paris avec amour

Gothika

Immortels

Invictus

Jason X

Lutin

Scarface

Tayo le petit bus: saisons 2-3

Le comptable d’Auschwitz

La fille au tatouage de dragon

La terre avant le temps

The Land Before Time II: The Great Valley Adventure

Le colocataire

The Twilight Zone (série originale): saisons 1-5

Jour d’entrainement

Twin Peaks: saisons 1-2

Deux semaines de préavis