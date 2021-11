« Ce qu’il faut, ce n’est pas un bilan à zéro émission, mais un bilan négatif »

11/06/2021 à 09:02 CET

Le chercheur au Muséum national des sciences naturelles et directeur du Changement global au CSIC, David Vieites, alerter sur la situation des espèces, dont l’homme, sur la planète en raison du changement climatique. Le scientifique prévient que le modèle économique néolibéral est une menace pour l’avenir de l’humanité et préconise de changer le modèle actuel. Il considère également qu’au lieu d’arrêter les émissions (bilan zéro), il faudrait les réduire, alors que cet objectif n’est même pas dans le débat politique. Ana Iglesias a réalisé cette interview pour le CSIC.

Q : Comment le changement climatique va-t-il affecter les espèces ?

R : De nombreuses espèces dans le monde vont être affectées. Trois choses peuvent leur arriver lorsque les conditions environnementales se dégradent. La première est qu’ils peuvent se déplacer vers de meilleures zones, c’est ce qui se passe avec de nombreuses espèces d’oiseaux ou dans la mer, où les stocks de poissons se déplacent continuellement. Mais ces conditions environnementales peuvent ne pas convenir et elles ne peuvent pas être déplacées. Viennent ensuite les deux autres options. L’une consiste à s’adapter, par exemple en changeant de comportement, comme passer de la journée à la nuit. L’autre possibilité est l’extinction. Nous travaillons avec la grenouille des Pyrénées, qui est un endémisme pyrénéen en voie de disparition et notamment à Madagascar, qui est une zone de très grande diversité avec des espèces qui vivent dans des zones très spécifiques. Ils seront probablement grandement affectés par toute altération de l’environnement, à la fois climatique et par d’autres actions humaines telles que les coupes de végétation.

Q : Quelles sont les modifications apportées à la distribution en masse ?

R : Ce sont ceux dans lesquels l’aire de répartition d’une espèce change presque complètement. Ca se passe maintenant. Un exemple très facile à comprendre est celui des stocks de poissons. Il existe de nombreuses espèces de poissons qui étaient auparavant abondantes dans les zones tropicales et tempérées qui migrent vers le nord. C’est-à-dire que nous devons aller dans d’autres régions pour pêcher cette espèce. C’est pourquoi nous avons de plus en plus d’observations de poissons tropicaux dans des eaux comme la Galice et le Portugal, et ceux qui étaient ici apparaissent au Groenland et en Islande.

Nous avons de plus en plus d’observations de poissons tropicaux dans des eaux telles que la Galice et le Portugal

Q : Sommes-nous sous la menace d’un changement de distribution massif ?

R : Oui, également sur plusieurs fronts. L’une des plus évidentes est l’élévation du niveau de la mer. Une grande partie de la population mondiale est concentrée sur les côtes. Il y a eu un mouvement massif vers les zones côtières au cours des 50 ou 60 dernières années. Et nombre de ces zones côtières sont menacées et déjà inondées par la montée du niveau de la mer. Il y a des îles dans le Pacifique qui vont disparaître et la population cherche déjà d’autres endroits où aller, mais cela va être un énorme problème. Ensuite, les conditions climatiques qui génèrent ce grand changement vont dans une direction dans laquelle nous avons des phénomènes climatiques extrêmes beaucoup plus fréquents et intenses ; vagues de chaleur, pluies extrêmes, cyclones, etc., et aridification dans de nombreuses régions qui se transforment en déserts. La population humaine en souffre déjà. Et de la même manière que d’autres espèces peuvent réagir en se déplaçant ou non, chez l’homme c’est la même chose.

Q : Mais tout le monde n’a pas la capacité de bouger.

R : Ceux qui en ont la capacité, économique dans ce cas, peuvent se déplacer vers des régions plus prospères, qui ne sont généralement pas seulement climatiques, mais sont des pays développés. Ils essaient de traverser les frontières et cela a des implications socio-économiques et géopolitiques brutales car au cours de ce siècle, il y aura des migrations massives de nombreuses personnes vers l’Europe, les États-Unis, etc. C’est un problème évident qui s’aggravera s’il n’est pas traité. Par contre, il y a ceux qui ne peuvent pas bouger. Dans des endroits comme l’Arabie saoudite, ils ont les ressources pour s’adapter, en l’occurrence technologiquement – c’est-à-dire l’adaptabilité dont disposent les humains – comme la climatisation et les infrastructures. Le problème vient lorsque ces conditions climatiques se produisent dans des pays très pauvres où ils n’ont pas la capacité d’adaptation technologique. Et c’est ce qui se passe actuellement dans des endroits comme le sud de Madagascar, où il y a environ un million de personnes en danger de famine parce qu’elles sont en sécheresse depuis dix ans. Ils n’ont rien à manger, et beaucoup d’entre eux mangent des criquets (insectes), mais beaucoup de gens vont mourir de faim parce qu’ils n’ont pas de ressources.

P : Avec les gens, c’est déjà beaucoup plus complexe que d’approfondir l’étang.

R : Oui, mais le fait qu’ils n’aient pas de technologie ne signifie pas que la technologie n’existe pas. L’engagement de l’Accord de Paris et celui de nombreuses nations était d’investir dans ces domaines pour empêcher également ce mouvement de population. Ce que les pays développés doivent faire, c’est ce qui ressort toujours des Conférences des Nations Unies sur le changement climatique (COP) et c’est toujours difficile à faire ; déposer de l’argent. La technologie est là, et il y a de l’argent à revendre, car on a vu dans la crise du covid-19 que si nécessaire, ce qui n’y est pas est dépensé. Ce qui manque, c’est la volonté politique et sociale de le faire.

Q : Pourquoi est-il important de conserver les écosystèmes dans leur ensemble ?

R : Les espèces ne fonctionnent pas indépendamment. Les gens créent des monocultures, c’est-à-dire que nous prenons une série d’espèces et les reproduisons partout. C’est ce modèle de production qui appauvrit la planète. Si nous voulons qu’il continue à fonctionner, nous devons maintenir les écosystèmes et la biodiversité qui reste. D’un point de vue économique également, il est nécessaire de préserver ces écosystèmes car la plupart des produits dont nous disposons sont d’origine naturelle. Et dans les zones plus diversifiées où il y a plus d’espèces, il est plus probable qu’il y aura plus de produits et plus de services qui pourraient être utiles à l’avenir. Si nous perdons un morceau de forêt tropicale où il y a mille espèces, nous perdons mille occasions que nous ne connaissons peut-être pas encore d’obtenir quelque chose d’essentiel, comme le remède contre le cancer, qui se trouve peut-être chez une fourmi inconnue, comme dans le film de Sean Connery. Et n’oublions pas que certains écosystèmes, comme ces forêts tropicales humides, influencent le climat mondial. La perdre va influencer les précipitations en Europe et c’est dangereux.

Q : Quand vous parlez d’économie, cela attire plus l’attention que si vous dites la même chose dans un contexte scientifique ou environnemental.

R : On parle de tout ça depuis les années 70, mais ensuite c’était « les hippies fous qui protestent & rdquor ;. Il est curieux que maintenant cela entraîne déjà un problème économique et qu’en fait il y a des nouvelles de la disparition d’espèces d’un point de vue économique car elles affectent le marché. Quand nous arrivons à ce point où cela passe de « hippies protestant & rdquor; un « mon pain lève & rdquor; changer la chose. Le néolibéralisme est un modèle agressif, le « pour soi qui peut ». Les inégalités s’accroissent et les bénéfices sont laissés à quelques-uns au prix de la fuite des autres. Il suffit de penser aux ressources naturelles de l’Afrique, qui ont été pillées pendant des siècles et le sont toujours. En ce moment, nous nous comportons comme un prédateur avec une nourriture illimitée et ce n’est pas le cas. La planète est limitée. Nous sommes à un point où soit nous arrêtons de tout extraire, soit nous nous tirons une balle dans le pied et nous nous retrouverons avec un très gros problème mondial qui peut conduire à la plus grande crise de l’histoire de l’humanité. Que cela peut être dans ce siècle.

Le néolibéralisme est un modèle agressif, le « pour soi qui peut ». Les inégalités augmentent et les avantages sont laissés à quelques-uns au prix de la fuite des autres

Q : Développement durable ?

R : Je ne sais pas qui a inventé cette combinaison de mots, mais vous ne pouvez pas vous développer et vous maintenir en même temps, c’est un oxymore. C’est comme le zombie, tu ne peux pas être mort et vivant en même temps, ça n’arrive que dans les films. Soit tu es mort, soit tu es vivant. Soit vous grandissez, soit vous vous soutenez. Le capitalisme est développement et la durabilité est stase. Le système doit être refondé. C’est une tâche pour les pays développés et cela doit être fait avec beaucoup de pression sociale pour qu’une partie de ces avantages et de ce que nous avons « gagné & rdquor; Pendant tout ce temps, je me suis tourné vers les gens qui ont moins. Cela va nous profiter à tous. Voir comment nous le faisons, c’est ce qui devrait être discuté dans des endroits comme la COP26.

Q : Que doit-il sortir de cette COP pour bien se passer ?

R : La même chose qui a été dite dans les précédents sera dite : le monde se réchauffe. La base scientifique est meilleure parce que nous en savons de plus en plus, mais le message sous-jacent est le même. Dans toutes les COP, les politiques font des promesses qu’ils ne tiennent pas ensuite et avec des délais trop longs, pour que le prochain le fasse dans la prochaine administration. C’est ce qui s’est passé avec Obama et Trump. Obama s’engage sur certaines choses, la suivante arrive, il s’effondre et sort de l’accord de Paris. Maintenant vient le second d’Obama et revient, mais douze ans ont passé et nous sommes toujours les mêmes. Ce qu’il faut dans ces rencontres, c’est moins de paroles et plus d’actes. Dites-leur combien d’argent ils vont dépenser pour quelles choses et faites-le. Par contre, ça va être une opportunité fantastique pour les petites communautés qui vont toujours aux POP et se font entendre, du moins pendant cette période.

Q : La question est de savoir si les émissions seront suffisamment réduites.

R : Sur la question de la réduction des émissions, on parle de solde net zéro, mais le solde négatif n’est pas évoqué. Imaginez que vous ayez un grand verre d’eau et que vous en versiez encore jusqu’à ce qu’il soit sur le point de déborder. Soudain, vous arrêtez les émissions et les transformez en ce solde net zéro. C’est-à-dire que vous mettez une goutte et vous prenez une goutte. Très bien, vous avez ramené la balance à zéro, mais attention, le verre est déjà plein. Ce CO2 dans l’atmosphère continuera à chauffer la planète là-bas. Ce qu’il faudrait vraiment, ce serait que le bilan soit négatif, qu’il fixe plus de gaz que j’en émets. Et cela ne se pose même pas en ce moment. Le bilan net zéro est déjà presque une utopie, mais ce qu’il faut également considérer, c’est comment restituer ce CO2 atmosphérique à la terre où il se trouvait. Au final, le pétrole ce sont des hydrocarbures, ils sont à base de carbone qui lorsqu’il est brûlé est rejeté dans l’atmosphère. Ce qu’il faudrait, c’est une pression sociale insupportable sur les politiciens pour les forcer à prendre les mesures qu’ils ne veulent pas prendre.

Photo principale : David Vieites

