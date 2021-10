Ce qu’il faut considérer avant de parier en direct sur la NBA

La NBA est de retour et est en grande partie revenue à sa forme pré-pandémique ; visuellement, au moins.

Si vous ne l’avez pas remarqué, les fans sont de retour dans les arènes ! Mais je suppose que c’était le cas pour plusieurs équipes au cours de la liste de 72 matchs de la saison dernière, et encore plus pour les quelques équipes qui ont bénéficié d’arènes presque pleines à mesure qu’elles avançaient dans les séries éliminatoires. Il est également important de souligner (peut-être pas), les joueurs sont revenus à leur disposition de banquette extrêmement rembourrée et restrictive pour les coudes le long de la ligne de touche, tandis que les photographes sont à nouveau plantés le long de la ligne de base prêts à sacrifier un genou au visage pour un quelques bons coups.

Malgré toutes les différences optiques que nous pouvons repérer entre la diffusion de la saison dernière et celle d’aujourd’hui, peu de choses ont changé en ce qui concerne le produit sur le terrain. Le principal d’entre eux est le grand nombre de rebondissements tout au long du jeu. Bref, aucune grosse piste n’est à l’abri. Par rapport aux paris, ces changements constants pourraient donner lieu à des paris intéressants dans le jeu si vous avez le courage de le faire.

Quelques jours seulement après le début de la saison, nous avons déjà vu suffisamment de preuves pour rendre les paris en direct un peu plus attrayants. Au cours de la liste NBA de mercredi, les Phoenix Suns ont construit une avance de 16 points sur les Denver Nuggets avec 1:27 à jouer en première mi-temps, mais se sont retrouvés derrière Denver un peu plus de quatre minutes après le troisième quart; c’est un swing de 17 points en moins de six minutes d’action. Le même jour, les Indiana Pacers ont pris une avance de 23 points sur les Charlotte Hornets à 9:49 du troisième quart, seulement pour que cette avance disparaisse complètement à 3:07 de ce même quart après Kelly Oubre Jr. frapper un trois pour mettre Charlotte par un. Et jeudi soir, le coussin de 18 points des Golden State Warriors contre les Clippers de Los Angeles à mi-chemin du deuxième quart s’est transformé en un déficit de deux points à la mi-temps.

Les marges de 15 à 20 points sont monnaie courante dans le jeu d’aujourd’hui et l’ont été au fil des ans. Cependant, le rythme auquel se déroule le jeu et la supériorité du tir à trois points sont des évolutions qui ont généré des étirements lors des matchs où ces énormes avances peuvent s’amenuiser aussi vite qu’elles ont été produites.

Les Pacers et les Suns perdraient leurs matchs tandis que les Warriors se remettraient à temps pour voler une victoire, mais le point reste le même. Il y a des fenêtres dans chaque jeu où vous pouvez faufiler un pari à faible risque et à haute récompense au fur et à mesure que les lignes se déplacent. Réfléchissez : « quels joueurs de ce match ont la capacité de faire revenir leur équipe dans ce match ? » Ou « l’équipe gagnante est-elle suffisamment jeune et inexpérimentée pour se coucher complètement si elle commence à perdre de son élan ? » Vous avez eu l’idée. Faites vos devoirs avant d’appuyer sur la gâchette, sinon cet exercice pourrait se transformer en argent mal dépensé.

