Ce qu’il faut rechercher dans le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Tata-Mistry

Cyrus Mistry et Ratan Tata. (Photo de dossier: PTI)

C’est un verdict qui rend définitif ce qui a été une bataille d’entreprise de longue date et de grande envergure que l’Inde a connue ces dernières années – l’affaire Tata-Mistry. La société indienne serait désireuse de lire le jugement de la Cour suprême aujourd’hui et de s’imprégner de la saveur et de la réflexion de la cour pour les affaires futures. Bien que nous n’ayons pas encore en main la copie de l’arrêt de l’affaire Tata-Mistry, ceux qui ont examiné l’affaire de près et suivi les développements et les problèmes soulevés par les deux camps, nous disent ce qu’il faut rechercher dans le statuant non seulement pour ce qu’il a à dire sur les arguments des deux parties, mais aussi pour les implications que le jugement aura pour d’autres dans les entreprises indiennes et dans des cas, pas nécessairement identiques, mais où il y a un fossé entre le progéniteur et le nouveau leadership après le transfert du contrôle de gestion. Voici ce qu’il faut rechercher:

1. Quel a été l’argument pour rejeter ou annuler complètement le jugement du NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) qui était en faveur du camp Mistry? Ceci est important parce que le NCLAT s’était prononcé plus tôt sur le jugement du NCLT (National Company Law Tribunal) et sur ce que le banc de la Cour suprême a à dire sur le jugement du NCLT, qui en quelque sorte était le début de la bataille entre le Tata et les camps de Mistry seraient cruciaux.

2. Que dit la Cour suprême sur le bien-fondé des questions soulevées par le camp Mistry et sur toute l’argumentation d’un grand actionnaire minoritaire et de ses droits? Qu’est-ce que le tribunal a à dire sur les droits des actionnaires majoritaires et comment s’assurer qu’ils conservent un certain niveau de contrôle et ne sentent pas qu’ils peuvent ignorer les opinions des actionnaires minoritaires? Ainsi, ce que le tribunal a exprimé sur l’affirmation du camp Mistry devra être examiné de près et cela serait essentiel non seulement pour mieux comprendre le jugement, mais aussi du point de vue des implications de cela pour les actionnaires minoritaires dans leur ensemble. En d’autres termes, quel est le critère que le tribunal juge essentiel pour garantir que les droits de l’actionnaire minoritaire ne sont pas violés et que ces derniers sont entendus équitablement et que leurs préoccupations sont prises en compte?

3. L’autre élément qui doit être étudié de près est que si un actionnaire minoritaire cherche alors une issue et veut sortir, alors pourquoi le tribunal a-t-il choisi de garder le silence sur la méthodologie de sortie et a laissé aux deux parties le soin de le résoudre entre elles? Comment résoudre ce problème si le tribunal n’offre pas la voie à suivre vers cette relation incontournable d’actionnaires dans laquelle se trouvent les deux parties? Ou s’il y a des indices cachés dans le jugement sur la voie à suivre pour les deux côtés. La clarté à ce sujet sera importante pour avoir une meilleure idée de la façon dont les préoccupations ont été abordées et de ce que le tribunal pense de l’argument de l’oppression des minorités et de la manière de le traiter de manière judicieuse.

4. Comment les allégations individuelles soulevées au cours des longs procès de l’affaire ont été traitées – qu’il s’agisse du respect des règles Sebi ou de celles impliquant des questions qui relèvent de la compétence d’autres régulateurs comme la RBI ou les directeurs de l’application. Qu’est-ce que le tribunal a à dire à ce sujet et sur la voie à suivre?

5. Une lecture des différents aspects examinés dans le jugement pour avoir une idée et une réflexion du tribunal sur les questions futures et les implications probables pour d’autres entreprises qui pourraient faire face à une rupture lorsqu’un progéniteur cède le contrôle et qu’un nouveau leadership prend les commandes ou a un treillis des affaires où il y a à la fois des fiducies et des marques impliquées et différents groupes d’actionnaires.

