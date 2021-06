Ce qu’il faut savoir avant de regarder le nouveau redémarrage ‘iCarly’ .

Réveillez les membres de ma nation, car le réveil « iCarly » est là. Et si vous êtes si jeune (ou si vieux) que vous vous demandez : « Qu’est-ce qu’un iCarly ? » laissez-nous vous expliquer de quoi il s’agit.

Créée par Dan Schneider, la série à succès Nickelodeon, créée en 2007, revient jeudi sur Paramount +, près d’une décennie après la finale de la série originale. Miranda Cosgrove reprend son rôle d’influenceuse de la webdiffusion Carly Shay – et cette fois, elle naviguera dans la vie d’adulte, avec les anciens membres de la distribution Jerry Trainor et Nathan Kress pour la balade.

Cosgrove dans l’original “iCarly”, qui s’est terminé en 2012.

(Lisa Rose / Nickelodeon)

De quoi parlait le « iCarly » original ?

La sitcom a commencé avec Carly, alors élève de huitième année, vivant dans un appartement de Seattle avec son frère artiste de 26 ans qui a abandonné ses études de droit, Spencer (entraîneur), qui était son tuteur légal pendant que leur père était dans l’armée de l’air. Après un passage en détention, où Carly a été forcée de regarder des auditions de spectacles de talents, elle a lancé une émission Web hebdomadaire virale appelée “iCarly” avec son meilleur ami graveleux mais adorable, Sam Puckett (Jennette McCurdy), et son voisin geek et obsédé, Freddie Benson (Kress).

L’émission a suivi Shay et ses amis dans leur ascension vers le statut d’influenceurs, équilibrant l’adolescence avec les hauts et les bas de devenir une sensation en ligne. Accueillant des stars invitées adolescentes telles que One Direction et le finaliste d’American Idol David Archuleta, l’émission nominée aux Emmy Awards a duré six saisons avant son dernier rappel en 2012.

La star invitée David Archuleta, à gauche, avec les membres de la distribution «iCarly» Miranda Cosgrove et Jennette McCurdy et le réalisateur Dan Schneider.

(Lisa Rose / Nickelodeon)

Qu’est-ce que le casting a fait depuis la fin de “iCarly”?

Le rôle révolutionnaire de Cosgrove dans Nickelodeon était celui de la petite sœur espiègle et brillante, Megan, dans “Drake & Josh”, à qui elle rend hommage lors du redémarrage. Le personnage de McCurdy, Sam, a joué dans le spin-off de Nickelodeon “Sam & Cat” avec Ariana Grande – qui a joué le roux écervelé Cat Valentine dans la série du réseau “Victorious” – mais cela n’a duré qu’un an.

Après “iCarly”, le casting a pris des chemins différents. Cosgrove, qui a obtenu un diplôme en psychologie à l’USC, a exprimé le rôle de Margo dans la franchise “Despicable Me”. Kress a lancé un podcast intitulé “RadioActive Dads”, explorant la parentalité et sa famille naissante. Le vétéran de Nickelodeon Trainor a continué à travailler avec le réseau sur des émissions telles que “Wendell and Vinnie” et “TUFF Puppy”.

McCurdy, dont le personnage était apprécié pour ses chaussettes au beurre, ses doublures sarcastiques et son manque de respect flagrant pour l’autorité, ne reviendra pas dans la nouvelle série. Dans un épisode de février 2021 de son podcast “Fish Out of Water”, McCurdy a déclaré qu’elle avait cessé de jouer il y a quelques années parce que ce n’était pas initialement son idée de devenir actrice.

Nathan Kress, à gauche, Miranda Cosgrove et Jennette McCurdy font une courte pause sur le tournage de “iCarly” en juin 2012.

(Al Seib / Los Angeles Times)

À 6 ou 7 ans, la mère de McCurdy l’a initiée au théâtre et elle est finalement devenue le principal soutien financier de sa famille. Après la mort de sa mère, McCurdy a changé sa trajectoire et a grandi pour en vouloir à sa carrière, se sentant honteuse des rôles précédents.

Un autre personnage clé qui ne fait pas partie du nouveau projet – celui-ci dans les coulisses – est le showrunner original Schneider. Bien que responsable de la formation d’une génération de talents de Nickelodeon dans des émissions de télévision et des films – dont Amanda Bynes dans “All That”, Kenan Thompson et Kel Mitchell dans “Good Burger” et Jamie Lynn Spears dans “Zoey 101” – il s’est depuis séparé de Nickelodeon. (dans une autre conversation en podcast, McCurdy a déclaré que Schneider avait créé un environnement de travail « infernal »).

En quoi le réveil est-il différent ?

Dans la série Paramount+ de 13 épisodes, dirigée par Jay Kogen (“Les Simpsons”) et Ali Schouten (“Champions”), Carly, 26 ans, diplômée universitaire à succès, vit avec son meilleur ami, Harper (Laci Mosley) . Le grand frère Spencer est devenu riche grâce à une renommée accidentelle dans le monde de l’art, tandis que Freddie est divorcé deux fois et contraint de retourner vivre de l’autre côté du couloir avec sa mère après l’échec de sa startup technologique. (Il a même une belle-fille, Millicent, jouée par Jaidyn Triplett.) La nostalgie frappe fort, cependant, et dans le premier épisode Carly – qui a travaillé à la télévision et à la radio depuis la fin de la série originale – décide de relancer l’émission Web pour ses années folles.

Sur la photo : Laci Mosley comme Harper, Miranda Cosgrove comme Carly et Nathan Kress comme Freddie de la série Paramount+ iCARLY. Création photo : Lisa Rose/Paramount+/Nickelodeon

(Lisa Rose/Lisa Rose/Paramount+/Nickelodeon)

Une autre différence à prévoir ? Étant donné que 10 ans se sont écoulés, la série de revival comprendra des “situations sexuelles” et n’est “pas spécifiquement pour les enfants”, ont révélé Trainor, 44 ans, et Kress, 28 ans, dans une interview avec Page Six.

Si vous voulez vous souvenir, la série originale est sur Paramount+ dans son intégralité. (Vous pouvez également consulter les saisons 1 et 2 sur Netflix.) Les trois premiers épisodes de l’édition 2021 de “iCarly” seront diffusés jeudi sur Paramount +, les autres épisodes étant diffusés sur la plate-forme chaque semaine. Regardez la bande-annonce ici.

