Ce qu’il faut savoir avant votre traitement

Vous savez ces jours où votre mascara et votre recourbe-cils préférés ne vous semblent pas… assez ? Quand avez-vous vraiment besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour ouvrir le contour de vos yeux et faire recourber ces cils ? Oui, il est peut-être temps d’envisager d’essayer un rehaussement de cils—un traitement semi-permanent qui vous laisse des cils parfaitement recourbés jusqu’à huit semaines (pour de vrai).

Le tout est assez idéal pour tous ceux qui essaient de rendre leur routine un peu plus facile à entretenir (ou ceux qui cherchent à rompre avec leur bigoudi pendant une seconde chaude), c’est pourquoi j’ai rencontré Mikelle Brown, esthéticienne en chef et experte en cils. chez Face Foundrié, et Veronica Tran, esthéticienne et fondatrice de Pretty In the City, pour tout savoir sur le rehaussement de cils. Continuez à faire défiler pour répondre à toutes vos questions brûlantes, y compris combien coûtent les rehaussements de cils, combien de temps ils durent et bien plus encore.

Qu’est-ce qu’un rehaussement de cils ?

Pensez à un rehaussement de cils comme une permanente pour vos cils – après votre traitement, vous vous retrouverez avec des cils plus fournis et plus longs qui imitent l’effet d’un recourbe-cils, dit Brown. Le processus semi-permanent dure des semaines – pas des heures – et c’est un excellente solution pour les personnes ayant des cils naturellement droits ou pour toutes celles qui souhaitent un lifting supplémentaire.

Selon Tran, les rehaussements de cils utilisent une solution de permanente (la plus populaire étant l’acide thioglycolique) qui agit pour briser les liaisons de vos cils pour reformer leur forme, laissant vos cheveux avec une apparence plus relevée. Et parce que je sais que vous le pensez : Oui, mettre une solution chimique près de vos globes oculaires semble un peu effrayant, mais les rehaussements de cils sont sûrs tant que vous allez chez un prou alors (plus à ce sujet dans un peu).

Que se passe-t-il lors d’un rendez-vous de rehaussement de cils ?

DW, l’ensemble du processus est assez simple (et puisque vos yeux sont fermés pendant tout le rendez-vous, certaines personnes le trouvent même relaxant). Étant donné que les rehaussements de cils sont assez personnalisables—vous et votre technicien pouvez travailler ensemble pour trouver le bon niveau de curl—Vous commencerez par une consultation pour revoir vos objectifs de cils. Une fois que vous êtes sur la même longueur d’onde, Tran dit que votre technicien commencera par placer un tampon en silicone sur vos paupières (il vous aide à obtenir une boucle meilleure et plus cohérente) avec une solution adhésive douce. Les cils sont ensuite peignés sur le dessus du coussinet et maintenus en place avec la même solution adhésive.

Ensuite, votre technicienne appliquera soigneusement votre solution de permanente à la racine de vos cils pour lancer le processus de remodelage. Ils appliqueront ensuite une solution neutralisante pour aider à renforcer la nouvelle boucle et, comme étape finale, ils compléteront vos cils avec un agent revitalisant pour adoucir et renforcer vos cheveux. Vous pouvez vous attendre à ce que votre rendez-vous dure de 45 minutes à une heure— Alors, portez vraiment quelque chose de confortable.

Un rehaussement de cils endommagera-t-il vos cils ?

La réponse courte : non. Il vous suffit de vous rendre chez un technicien certifié qui sait exactement ce qu’il fait, c’est pourquoi Brown encourage les gens à faire leurs recherches avant de prendre rendez-vous. Assurez-vous que votre technologie possède la certification appropriée (cette information doit être facilement disponible sur son site Web ou Instagram), lisez les critiques sur Google et Yelp et assurez-vous que vous allez dans un studio propre et sûr.

Tran explique qu’un rehaussement de cils n’endommagera vos cils que si votre technicien les traite trop. Les rehaussements de cils peuvent également endommager vos cils si vous décidez de les obtenir trop tôt après un traitement précédent, ce qui signifie que vous devrez attendre quatre semaines complètes ou vous risquez de les endommager. Il est également important de garder vos cils forts et sains entre les traitements.—Brown recommande d’utiliser un sérum pour cils une ou deux fois par jour pour aider à hydrater et renforcer vos cheveux naturels. Elle est fan du sérum de croissance des cils Face Foundrié, mais vous avez des tonnes d’options (comme les quatre choix approuvés par Cosmo ci-dessous):

ce sérum hydratant

Revitalisant pour cils avancé RevitaLash

ce sérum végétalien

Sérum revitalisant de croissance au bambou et au romarin The Butter Bar Skincare

ce sérum multi-usage

Vichy LiftActiv Sérum Yeux et Cils

ce sérum brillant

Sérum sublimateur de cils et sourcils Rapid Lash

Combien de temps durent les rehaussements de cils ?

Les rehaussements de cils durent généralement de quatre à huit semaines, mais Brown dit la durée exacte de votre traitement dépend vraiment de votre mode de vie. Si vous êtes quelqu’un de très actif, qui transpire beaucoup ou qui vit par temps chaud, vous constaterez peut-être que votre ascenseur s’estompe un peu plus rapidement. C’est pourquoi ce n’est pas une mauvaise idée de réserver une consultation avec un technicien avant d’essayer un rehaussement de cils – ils pourront discuter de vos options et vous donner une idée d’attentes réalistes.

Comment entretenir un rehaussement de cils ?

Brown et Tran disent tous deux que l’entretien du rehaussement de cils est assez facile – il suffit de se rappeler quelques petites choses. Brown dit que certaines règles générales à suivre incluent garder vos cils totalement secs, sauter le maquillage des yeux et ne pas dormir sur ton visage pendant les 24 premières heures après votre traitementt, car il faut une journée complète pour que la permanente se fixe. Lorsque vous reprenez vos activités normales après les premières 24 heures, gardez à l’esprit que l’eau et l’humidité peuvent provoquer une levée de votre permanente un peu plus rapide que la normale, vous devrez donc également faire attention lorsque vous vous entraînez, nagez, etc.

Peut-on toujours porter du mascara avec un rehaussement de cils ?

Contrairement à la façon dont vous devez éviter le mascara avec des extensions de cils, vous n’avez pas besoin de ranger vos produits de maquillage avec des rehausseurs de cils (même si vous n’aurez probablement pas besoin de votre bigoudi pendant la durée de votre traitement). Alors si vous voulez épaissir, allonger ou définir vos cils, vous pouvez certainement vous sentir à l’aise en superposant votre mascara préféré sur votre ascenseur.

Tran souligne simplement l’importance d’attendre au moins 24 à 48 heures après votre traitement avant de reprendre votre mascara et de n’opter que pour des formules non waterproof. Mascaras bruns riches en protéines et fabriqués avec des ingrédients revitalisants comme des plantes.

Mascara Volumateur Dark Star de Pat McGrath Labs

Mascara Diorshow Pump ‘N’ Volume HD

Mascara nourrissant volume extrême Drama Bomb de Uoma Beauty

Le rehaussement de cils est-il sûr ?

Les rehaussements de cils sont généralement sans danger pour la plupart des gens, bien que Brown insiste sur l’importance de faire effectuer votre traitement par un professionnel certifié pour éviter toute complication. « Faites vos recherches avant de vous engager pour un artiste », dit-elle. N’oubliez pas : les rehaussements de cils impliquent des produits chimiques. il est toujours préférable de pécher par excès de prudence et de s’assurer que vous êtes entre de bonnes mains avant de réserver quoi que ce soit (il en va de même pour les offres Groupon, d’ailleurs – votre santé et votre sécurité sont plus importantes que d’économiser quelques dollars).

Et avant de commencer à rechercher sur Google « relevages de cils bricolage », veuillez patienter. Tran dit que ce n’est certainement pas un traitement que vous devriez essayer à la maison. Une fois de plus pour les gens à l’arrière : les solutions de permanente sont composées de produits chimiques légitimes qui doivent être manipulés par des professionnels, k ?

Combien coûtent les dernières remontées mécaniques ?

Les rehaussements de cils ne sont pas vraiment bon marché – ils vous coûtera entre 60 $ et 150 $ selon l’endroit où vous vous trouvez. Vous devrez également revenir pour des retouches toutes les quatre à six semaines si vous décidez de suivre vos traitements, ce n’est donc pas une mauvaise idée de considérer le coût avant de vous engager.

Qui peut se faire rehausser les cils ?

La plupart des gens sont de bons candidats pour le rehaussement de cils, mais Brown dit qu’elle ne recommanderait pas aux femmes enceintes et dans leur premier trimestre. Si vous êtes enceinte, consultez votre OBGYN avant de prendre rendez-vous, dit Brown. Tran ajoute que ceux qui ont des affections cutanées comme la blépharite, l’eczéma, le psoriasis et la conjonctivite devraient généralement rester à l’écart des rehaussements de cils, car la solution de permanente peut provoquer une irritation.

Une dernière chose : si vous souffrez d’affections oculaires médicales (comme la cataracte, le glaucome ou le syndrome de l’œil sec) ou si vous avez récemment subi une chirurgie oculaire, consultez d’abord un professionnel de la santé pour vous assurer que vous êtes en clair.

Le dernier mot

Si l’idée d’avoir des cils parfaitement recourbés pendant quatre à six semaines ressemble à quelque chose qui vous plairait, commencez à faire vos recherches pour trouver un technicien certifié qui peut discuter avec vous d’un rehaussement de cils. Le traitement semi-permanent est un excellente option pour tous ceux qui cherchent à passer un peu moins de temps sur leur routine de maquillage (plus de curling fastidieux ? Oui, s’il vous plaît) et c’est assez peu risqué tant que vous vous adressez à la bonne personne. BRB pendant que je vais prendre mon rendez-vous.

Audrey Noble Contributeur beauté Audrey Noble est une écrivaine et journaliste indépendante.

