Ce qu’il faut savoir, comment acheter – WWD

Naomi Osaka a fait sa première incursion dans la beauté.

En avril, la joueuse de tennis a annoncé qu’elle lançait Kinlò, une ligne de soins de la peau spécialement conçue pour les peaux les plus foncées. Les produits ont été lancés mardi et sont disponibles en ligne sur le site officiel. La gamme comprend un écran solaire, une brume réparatrice après-soleil, une crème pour les yeux et un baume à lèvres.

« Je suis tellement excitée de partager Kinlò avec vous ! J’ai fondé Kinlò pour répondre à un besoin de santé publique autour de la prévention du cancer de la peau au sein de nos communautés POC », a déclaré Osaka dans un communiqué sur le compte Instagram de la marque. « Le tennis peut parfois être difficile, mais il m’a donné cette plate-forme dont je suis très reconnaissant. Cela me permet d’aider les autres d’une manière que je n’aurais pas imaginée autrement.

Le nom “Kinlò” est inspiré par le contexte multiculturel d’Osaka, car le mot dérive des mots japonais et haïtiens pour “or”, selon le site Web de la marque.

Osaka a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues, dont le Dr Naana Boakye, pour aider à fournir une éducation sur la façon de protéger toutes les couleurs de peau contre les dommages du soleil.

Mis à part la beauté, Osaka a eu un certain nombre d’efforts dans le monde de la mode. Elle a sorti des collections avec Nike, Frankies Bikinis, Adeam, Comme des Garçons et plus encore.

La star du tennis a récemment perdu son match contre Leylah Fernandez au troisième tour de l’US Open 2021 et pourrait prendre une pause indéfinie de jouer.

«Je me sens comme pour moi récemment, quand je gagne, je ne me sens pas heureux, je me sens plus comme un soulagement. Ensuite, quand je perds, je me sens très triste et je ne pense pas que ce soit normal », a déclaré Osaka lors d’une conférence de presse d’après-match. « C’est très difficile à articuler. Eh bien, en gros. J’ai l’impression d’en être un peu à ce stade où j’essaie de comprendre ce que je veux faire, et honnêtement, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis.

En mai, Osaka a annoncé qu’elle ne participerait à aucune conférence de presse obligatoire à Roland-Garros 2021. Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $ pour ne pas avoir parlé aux médias après avoir remporté son premier match et s’est retirée du tournoi le lendemain, invoquant des problèmes de santé mentale. Avant Wimbledon, l’agent d’Osaka a déclaré qu’elle ne participerait pas au tournoi. Osaka, cependant, représentait toujours le Japon aux Jeux olympiques d’été de Tokyo.

