Ce qu’il faut savoir, comment acheter – WWD

Kylie Baby arrive bientôt.

Mardi, Kylie Jenner a annoncé sur Instagram que sa société de beauté, Kylie Cosmetics, lancera une ligne de soins pour bébés appelée Kylie Baby le 28 septembre. La ligne proposera des produits propres, végétaliens et hypoallergéniques.

“Je suis tellement excitée de vous présenter @kyliebaby 🤍 c’était un de mes rêves de développer des soins de bébé propres, sûrs, efficaces et conscients quand je suis devenue maman”, a écrit la magnat de la beauté en légende de son message. « Je sais que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, donc rendre cette ligne complètement végétalienne et hypoallergénique était très personnel pour moi ! Je suis tellement fier de ces produits et j’avais hâte de partager cela avec vous et votre famille ! lancement le 28 septembre ☁️ @kyliebaby”

Sur le site officiel de Kylie Baby, il est écrit : « Je vous présente mes nouveaux produits doux et testés par des pédiatres pour bébés et enfants ! Il comprend un formulaire d’inscription que les clients doivent remplir pour être informés du lancement et recevoir 15 % de réduction sur un achat de 40 $ ou plus.

Le magnat de la beauté a offert un aperçu de ce qui allait arriver le 28 septembre, montrant des vidéos d’une lotion, d’un gel douche, d’un shampooing et d’un revitalisant sur ses histoires Instagram.

La ligne de soins pour bébés a duré plus de deux ans, depuis que Jenner a déposé des marques pour “Kylie Baby” et “Kylie Baby by Kylie Jenner” en mai 2019. Les deux marques ont été déposées pour des produits pour bébés et nourrissons, y compris des vêtements, des soins de la peau et mode de vie.

Des marques ont été déposées pour des « produits de bain et de douche, des couches, des aliments pour bébés, des produits d’allaitement, des poussettes, des porte-bébés, des draps de bain, des draps pour berceau » et d’autres produits dans les accessoires de maison et de bébé.

Bien que Jenner n’ait pas spécifiquement annoncé ce qui attend Kylie Baby, il semble qu’elle regarde au-delà des produits de soin de la peau pour l’avenir. Dans les vêtements, la marque a également été déposée pour des robes, des bas, des pulls, des écharpes, des chaussures, des pulls et plus encore.

Cela marquera la deuxième entreprise de Jenner dans la fabrication de produits pour enfants. Sa marque de maillots de bain Kylie Swim, lancée le 17 septembre, propose également des modèles de tailles pour enfants.

Selon l’Instagram de la marque, la première collection de Kylie Swim comprend six styles : le maillot de bain une pièce Caico, le maillot de bain une pièce Cut It Out, le maillot de bain une pièce Kylie, le maillot de bain une pièce August, le Triangle bikini et le paréo. Le prix de la collection varie de 40 $ à 85 $.

