Ce qu’il faut savoir, comment acheter – WWD

L’influenceuse Julie Sariñana, mieux connue sous le nom de Sincerely Jules, se lance dans sa première aventure dans le monde de la beauté.

L’influenceur de la mode et du style de vie lance aujourd’hui une marque de beauté appelée Color Dept. La marque se concentre sur la catégorie des soins des ongles, en publiant sa première collection de sept couleurs de vernis à ongles durables, à base de plantes et 100% végétaliennes dans des tons de rose, violet, bleu, orange, vert et blanc.

« J’ai toujours été entourée de couleurs simplement parce que je viens du Mexique », a déclaré Sariñana à propos de la création de la marque. « Nous sommes très colorés dans tout ce que nous faisons. Notre culture, c’est juste brillant et riche et très vivant. J’ai aussi trois frères et sœurs qui sont tous des artistes, donc la couleur et l’art ont toujours été autour de moi en grandissant. »

Sariñana a développé la marque de beauté avant le début de la pandémie. Elle a déclaré qu’elle avait été inspirée par le soin des ongles après avoir travaillé dans le salon de manucure de son frère pendant quatre ans alors qu’elle fréquentait l’université de Los Angeles. Elle a vu l’importance et l’impact que le fait de prendre soin de ses ongles et de prendre soin de soi avait sur une personne tout en travaillant en tant que directrice du salon, ce qui l’a inspirée à lancer la marque.

Alors que Sariñana, qui a été l’une des premières blogueuses à gagner en popularité au début des années 2010, est plus ancrée dans le monde de la mode, elle a décidé de s’aventurer dans la beauté car elle voit la catégorie comme une extension de la façon dont elle s’exprime.

“[Beauty] est une autre extension de ce que je fais parce que vous pouvez vous exprimer comme vous le feriez avec la mode », a-t-elle déclaré. « Tout ce que je fais avec la mode et mes médias sociaux – toute la narration – je voulais l’intégrer dans l’industrie des soins des ongles parce que j’ai l’impression que lorsque vous regardez d’autres marques qui sont actuellement en vente, j’en aime beaucoup, mais qu’est-ce qui il manque une imagerie éditoriale sympa ou une narration à travers les ongles. C’est ce que j’ai l’impression d’apporter à la table.

Sariñana a prévu d’autres collections de vernis à ongles pour le reste de l’année et n’exclut pas de s’étendre ultérieurement à d’autres catégories de maquillage. Elle a déclaré avoir nommé la marque Color Dept. afin de ne pas se limiter à ce que sa marque de beauté peut offrir à l’avenir.

Color Dept. n’est pas la première entreprise commerciale de Sariñana. L’influenceuse a précédemment dirigé sa marque de mode, Sincerely Jules pendant sept ans, qu’elle a fermée il y a trois ans pour se concentrer sur d’autres projets. Elle a depuis continué à s’associer à d’autres marques sur des collaborations, y compris un récent partenariat avec Bandier pour une collection de mode, qu’elle poursuit ce mois-ci avec la deuxième goutte de la collaboration.

Les sept couleurs de vernis à ongles et la couche de finition de la marque sont au prix de 10 $ par bouteille ou 60 $ pour la collection complète et sont disponibles sur le site Web de Color Dept.

