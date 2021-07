Ce qu’il faut savoir, comment regarder, les sports, les athlètes – WWD

in

Après un an de retard et de multiples changements, les Jeux olympiques d’été de 2020 ont enfin lieu ce mois-ci.

Les Jeux olympiques d’été étaient initialement prévus pour l’année dernière, mais ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. La pandémie a toujours un impact sur les jeux de cette année, avec des athlètes en compétition sans foule de fans et des mesures de distanciation sociale toujours en vigueur.

Ici, WWD décompose tout ce que vous devez savoir sur les Jeux olympiques d’été de 2020. Lisez la suite pour en savoir plus.

Quand sont les Jeux olympiques d’été de 2020?

Les Jeux olympiques d’été de 2020 devaient initialement avoir lieu en juillet dernier, mais ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Jeux d’été se dérouleront désormais sur une période de deux semaines commençant par la cérémonie d’ouverture le 23 juillet et se terminant par la cérémonie de clôture le 8 août. Certains événements, tels que le football masculin et féminin, commenceront avant la date officielle de début. le 21 juillet.

Les Jeux paralympiques suivront du 24 août au 5 septembre.

Où se déroulent les Jeux olympiques d’été de 2020 ?

Tokyo accueillera les Jeux olympiques d’été de 2020. C’est la deuxième fois que la ville japonaise accueille les Jeux olympiques. La première fois, c’était à l’été 1964.

Les Jeux de Tokyo sont-ils toujours appelés Jeux olympiques d’été de 2020 ?

Bien que les Jeux d’été aient lieu en 2021, le Comité international olympique se réfère toujours aux jeux comme aux Jeux olympiques d’été de 2020.

Quels sports sont en compétition aux Jeux olympiques d’été de 2020?

De nombreux sports d’été populaires seront de retour pour les Jeux olympiques, notamment la natation, la gymnastique, l’athlétisme, le plongeon, le basket-ball, le beach-volley, le tennis, le water-polo, le football et bien d’autres.

Y a-t-il de nouveaux sports en compétition?

Plusieurs nouveaux sports seront ajoutés à la programmation des Jeux olympiques cette année, notamment le skateboard, le surf, l’escalade sportive, le karaté et le cyclisme BMX freestyle.

Quels athlètes reviennent aux Jeux olympiques d’été de 2020 ?

L’équipe olympique américaine de 2020 comprend 193 olympiens de retour, tels que la gymnaste Simone Biles, l’athlète d’athlétisme Allyson Felix, les nageuses Katie Ledecky et Simone Manuel, les footballeuses Megan Rapinoe, Carli Lloyd et Alex Morgan, les basketteurs Kevin Durant, Draymond Green et Sue Oiseau, entre autres.

Quels athlètes font leurs débuts aux Jeux olympiques ?

Bon nombre des plus grands athlètes d’aujourd’hui font leurs débuts aux Jeux olympiques à Tokyo. La championne de tennis Naomi Osaka, qui a choisi de ne pas assister à Wimbledon et à Roland-Garros, fera sa première apparition aux Jeux olympiques ce mois-ci en jouant pour l’équipe japonaise.

Outre Biles, l’équipe américaine de gymnastique est composée des nouveaux arrivants Sunisa Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum, MyKayla Skinner et Jade Carey. Ce seront également les premiers Jeux olympiques pour la star du tennis Coco Gauff, le basketteur Devin Booker, la nageuse Katie Grimes, l’équestre (et la fille de Bruce Springsteen) Jessica Springsteen et l’athlète d’athlétisme Noah Lyles, entre autres.

Quels athlètes ne reviendront pas pour les Jeux Olympiques ?

Plusieurs athlètes américains ne reviendront pas pour les Jeux olympiques d’été de 2020, dont la championne de tennis Serena Williams, les nageurs Ryan Lochte et Nathan Adrian, la gymnaste Laurie Hernandez, le plongeur David Boudia et la joueuse de beach-volley Kerri Walsh Jennings.

Quel est l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les Jeux olympiques d’été de 2020 ?

Les Jeux olympiques d’été de 2020 seront différents de ceux des années passées en raison de la pandémie. En raison de la distanciation sociale et des directives sanitaires, aucun spectateur ne sera autorisé dans aucun des stades ou sites olympiques, ce qui contraste fortement avec les précédents jeux olympiques qui ont attiré des milliers de spectateurs du monde entier.

Les athlètes seront également soumis à des tests COVID-19 et à des contrôles de température réguliers et ne seront autorisés à rester au village olympique que pendant la durée de leurs compétitions.

La Russie est-elle toujours interdite aux Jeux olympiques ?

Pour la deuxième fois, la Russie ne participe pas aux Jeux olympiques en raison d’une interdiction de quatre ans des événements sportifs mondiaux instituée par l’Agence mondiale antidopage contre les athlètes du pays utilisant des substances améliorant la performance.

Les athlètes russes, cependant, peuvent toujours concourir aux Jeux Olympiques en tant qu’athlètes « ROC », qui est l’acronyme de Comité olympique russe. Les athlètes sont également autorisés à porter les couleurs du drapeau russe. Aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang, les athlètes russes ont concouru en tant qu’« athlètes olympiques de Russie ».

L’interdiction des Jeux olympiques de la Russie prend fin en décembre 2022.

À quoi ressembleront les uniformes de la Team USA ?

Ralph Lauren poursuit sa tradition de conception des uniformes olympiques de l’équipe américaine. Les uniformes suivent le style qui rappelle les créations passées du designer, y compris une palette de couleurs patriotique et le logo Ralph Lauren.

Alors que les températures et l’humidité devraient atteindre des niveaux records, Lauren a introduit RL Cooling, une nouvelle technologie portable qui serait un dispositif de refroidissement à température autorégulant intégré aux vêtements dans le but de garder les athlètes au frais.

La ligne de mode Skims de Kim Kardashian West conçoit également les sous-vêtements, les pyjamas et les vêtements de détente officiels de la Team USA. Une collection capsule des pièces sera disponible à l’achat pour les clients.

Comment puis-je regarder les Jeux olympiques d’été de 2020?

NBC diffusera les Jeux Olympiques et offrira une couverture étendue tout au long de la journée sur NBC, NBC Sports, CNBC et USA Network. Les téléspectateurs peuvent également diffuser la couverture sur le site Web de NBC Olympics et l’application NBC Sports.

Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement au câble, les Jeux olympiques d’été de 2020 peuvent être diffusés via des fournisseurs tels que Hulu, AT&T TV Now, YouTube TV, Fubo TV, Sling TV et Locast.

