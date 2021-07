Ce qu’il faut savoir, date de sortie, détails – WWD

Le prince Harry examine de plus près sa vie dans un prochain mémoire.

Penguin Random House a annoncé lundi la publication des mémoires du prince Harry. Les mémoires couvriraient la vie du prince de l’enfance à nos jours et offriront “un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante”, selon le éditeur.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré le prince Harry dans un communiqué. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique.

Les mémoires donneraient un « compte rendu définitif » des expériences de vie du prince Harry, y compris les pertes – probablement celle de sa mère, la défunte princesse Diana – et les leçons de vie qui l’ont façonné.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé sur les mémoires, on s’attend à ce que le prince Harry écrive sur la décision de son épouse et de Meghan Markle de se retirer de leurs fonctions royales en janvier 2020 et sur ses relations tendues avec la famille royale.

Le prince Harry et Markle ont parlé publiquement de leur décision de s’éloigner de la famille royale dans une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars, où le couple a révélé plusieurs bombes majeures sur ce qui se passait et se disait au sein de la famille royale. L’une de leurs plus grandes révélations a été que des membres anonymes de la famille royale avaient des “préoccupations et des conversations” sur la noirceur de la peau de leur fils Archie avant sa naissance.

Depuis l’interview, le prince Harry a retrouvé la famille royale à deux reprises à Londres, d’abord pour les funérailles de son grand-père le prince Philip en avril et pour rejoindre son frère le prince William pour dévoiler la statue de la princesse Diana au palais de Kensington en juillet.

La publication des mémoires du prince Harry est provisoirement prévue fin 2022. Selon l’éditeur, le prince reversera le produit des mémoires à des œuvres caritatives.

LIRE LA SUITE ICI :

Le prince Harry dit que la presse britannique “détruisait” sa santé mentale

La séparation royale du prince Harry et de Meghan Markle reçoit le traitement à vie

La première année du prince Harry et de Meghan Markle après leur démission de la famille royale