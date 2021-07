Ce qu’il faut savoir, date de sortie, distribution et plus – WWD

Les fans de “Sex and the City” se rapprochent du redémarrage très attendu.

Depuis l’annonce de la nouvelle série, intitulée “And Just Like That”, en janvier, la série a fait plusieurs annonces majeures, ramenant trois de ses quatre actrices principales – Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon dans le rôle de Miranda Hobbes et Kristen Davis dans le rôle de Charlotte York – ainsi que d’exploiter une liste d’acteurs nouveaux et divers pour apporter une nouvelle tournure au redémarrage.

HBO Max a dévoilé son premier aperçu du redémarrage de “Sex and the City” plus tôt ce mois-ci alors que le tournage commençait à New York, montrant les trois actrices principales vêtues de looks qui rendent hommage au style bien connu de leurs personnages.

Alors que la créatrice de costumes de la série originale, Patricia Field, ne revient pas pour le redémarrage en raison de conflits d’horaire, le nouveau spectacle devrait offrir les mêmes moments de mode emblématiques.

L’original “Sex and the City” est basé sur le livre de Candace Bushnell et diffusé sur HBO de 1998 à 2004. L’émission a été suivie de deux films en 2008 et 2010.

Ici, WWD décompose tout ce que vous devez savoir sur le redémarrage de “Sex and the City”, “Et juste comme ça”. Lisez la suite pour en savoir plus.

Quand le redémarrage de «Sex and the City» débute-t-il?

Le redémarrage est actuellement en tournage à New York et aucune date de sortie n’a encore été révélée.

Quels personnages reviennent pour le redémarrage ?

Trois des quatre actrices principales – Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristen Davis – reviennent pour le redémarrage. L’actrice Kim Cattrall, qui a joué le personnage préféré des fans, Samantha Jones, ne reviendra pas.

De nombreux autres acteurs reviendront également pour le redémarrage, notamment Chris Noth en tant que Mr. Big, Mario Cantone en tant qu’Anthony Marentino, David Eigenberg en tant que Steve Brady, Willie Garson en tant que Stanford Blatch et Evan Handler en tant que Harry Goldenblatt, selon HBO Max.

L’acteur John Corbett, qui a joué Aidan Shaw, a confirmé à Page Six en avril qu’il reviendrait également pour le redémarrage.

L’actrice Bridget Moynahan, qui a joué l’ex-femme de Mr. Big, Natasha, a été aperçue sur le tournage de “And Just Like That”. Son implication dans le redémarrage n’a pas encore été confirmée.

De quoi parle le redémarrage de «Sex and the City»?

« And Just Like That » suivrait Carrie, Miranda et Charlotte « alors qu’elles naviguent de la réalité compliquée de la vie dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine », selon HBO Max. relâcher au redémarrage.

Parker a donné aux fans un aperçu du redémarrage lors de la célébration de Galentine’s Inaugural Playground Partners de Central Park Conservancy en février, déclarant: «Ça va être très excitant de voir où sont ces femmes et à quoi ressemble leur vie maintenant. Miranda et Charlotte ont des enfants adolescents, qu’est-ce que Carrie a fait de son temps, qu’est-ce que c’est vis-à-vis des médias sociaux et du monde numérique, quelle est leur vie professionnellement, quelle est leur vie en termes de conversations que le monde a en ce moment. Et aussi la renaissance de New York, alors que nous regardons vers la réouverture de notre ville, pour ainsi dire. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ces femmes émerger aussi.

Quels nouveaux personnages le redémarrage de «Sex and the City» introduit-il?

Le redémarrage de «Sex and the City» a lancé une liste diversifiée de nouveaux personnages. Le premier ajout était l’acteur Sara Ramirez, qui joue le rôle de Che Diaz, “un comédien stand-up queer non binaire qui anime un podcast sur lequel Carrie Bradshaw est régulièrement présenté”, selon HBO Max.

Plus tôt ce mois-ci, HBO Max a révélé trois autres ajouts à la distribution : Sarita Choudhury, qui incarne Seema Patel, une “courtière immobilière unique et autodidacte de Manhattan” ; Nicole Ari Parker, qui interprète Lisa Todd Wexley, une « mère de trois enfants et documentariste à Park Avenue » et Karen Pittman, qui interprète le Dr Nya Wallace, « une brillante et stimulante professeure de droit de Columbia ».

Combien d’épisodes y aura-t-il dans le redémarrage ?

Le redémarrage comportera 10 épisodes d’une demi-heure.

À quoi ressemblera la mode du redémarrage?

Bien que la créatrice de costumes de la série originale, Patricia Field, ne revienne pas pour le redémarrage, la série devrait produire de nombreux moments de mode mémorables comme son prédécesseur.

Le compte Instagram “And Just Like That” a donné un bref aperçu de la garde-robe du redémarrage, partageant des photos d’un rack de vêtements colorés et de sacs à casquettes JW Anderson aux couleurs pastel.

Les personnages ont déjà été photographiés sur le plateau avec des looks de créateurs historiques, dont Carolina Herrera, Céline, Fendi, Stella McCartney, Balenciaga, Manolo Blahnik, Burberry, Chanel et d’autres.

Sur une photo de série, on voit Parker tenant une version à paillettes violettes du sac emblématique Fendi Baguette, que son personnage portait régulièrement dans la série originale. L’omniprésence du style dans le spectacle original l’a fait catapulter en popularité, ce qui en fait finalement l’un des premiers sacs « It » du début des années août.

Existe-t-il une bande-annonce pour le redémarrage de «Sex and the City»?

Le redémarrage n’a pas encore publié de bande-annonce car le tournage est en cours. Cependant, le 9 juillet, HBO a révélé le premier aperçu de la nouvelle série, en publiant une photo officielle de Parker, Nixon et Davis habillés comme leurs personnages sur la page Instagram « And Just Like That » avec la légende « And Just Like That… nous sommes de retour.”

Où puis-je regarder le redémarrage de «Sex and the City»?

Le redémarrage sera disponible en streaming sur HBO Max.

