Ce qu’il faut savoir, date de sortie, photos – WWD

in

“Britney vs Spears” de Netflix est presque là.

Mercredi, le service de streaming a dévoilé l’affiche et la première bande-annonce officielle de son documentaire très attendu détaillant la vie de Britney Spears et sa tutelle très médiatisée, un arrangement juridique dans lequel elle n’a aucun contrôle sur sa propre succession ou d’autres aspects de sa vie, en dont elle est placée d’office depuis 2008. Un tribunal accorde une tutelle aux personnes qui sont incapables de prendre une décision pour elles-mêmes en raison de limitations physiques ou mentales. Le documentaire fera ses débuts sur le service de streaming le 28 septembre.

L’affiche montre une peinture détaillée de la pop star alors qu’elle tient son cou, comme si elle avait l’air de s’étrangler. « Plus de secrets. Plus de silence », disait la légende sur Twitter.

Plus de secrets. Plus de silence. pic.twitter.com/rnc32psgyC – Netflix (@netflix) 22 septembre 2021

La bande-annonce contient des extraits du témoignage de Spears de juin, lorsqu’elle a pris la parole dans une salle d’audience de Los Angeles en se battant pour mettre fin à sa tutelle. “Je veux juste retrouver ma vie”, a-t-elle déclaré au début du clip.

Puis, au fur et à mesure que la vidéo se poursuivait, les voix de différentes personnes ont fait part de leurs réflexions et de leurs découvertes concernant la tutelle et la vie du chanteur.

« Britney avait peur que sa famille fasse irruption et prenne tout », a déclaré une femme.

« Que se passait-il à l’intérieur de la tutelle et pourquoi en était-elle toujours une si elle allait bien ? », a demandé une autre femme.

“Britney a fait gagner beaucoup d’argent aux autres”, a déclaré l’un d’eux.

Netflix a révélé pour la première fois un aperçu du documentaire, réalisé par Erin Lee Carr, mardi. Le message comprenait un clip de 18 secondes d’un message vocal de Spears à un avocat en 2009.

“Bonjour, je m’appelle Britney Spears”, a-t-elle dit. « Je t’ai appelé plus tôt. Je rappelle parce que je voulais juste m’assurer que pendant le processus d’élimination de la tutelle… »

Les fans de Britney Spears tiennent des pancartes devant un tribunal concernant la tutelle du chanteur pop au palais de justice Stanley Mosk, le 17 mars 2021, à Los Angeles. PA

Son père, Jamie Spears, dirige sa tutelle depuis le début. Cependant, plus tôt ce mois-ci, il a déposé une pétition pour y mettre fin après une longue bataille juridique et une immense poussée des fans sur les réseaux sociaux et en personne devant les tribunaux avec le mouvement #FreeBritney.

En février, le mouvement #FreeBritney a reçu une adhésion abondante après que le New York Times a publié son documentaire, intitulé “Framing Britney Spears”, détaillant la vie de Spears et sa tutelle. En mars, Spears aurait révélé qu’elle avait vu des parties du documentaire, ce qui l’a fait pleurer pendant deux semaines.

Bien que Spears se batte contre sa tutelle depuis des années, elle a finalement été autorisée à s’adresser directement au tribunal en juin. Depuis que son père a déposé une requête pour y mettre fin, l’arrangement pourrait bientôt toucher à sa fin.

Quelques jours après que son père a déposé les papiers du tribunal, Spears a révélé qu’elle était fiancée à son petit ami de longue date, Sam Asghari, sur Instagram.

Regardez la bande-annonce de “Britney vs Spears” ici.

LIRE LA SUITE ICI :

Britney Spears étend sa marque à l’espace mode et style de vie

EXCLUSIF : Britney Spears et Epic Rights s’associent pour des produits de mode et de style de vie

Le style VMA de Britney Spears