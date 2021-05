Ce qu’il faut savoir, détails exclusifs – WWD

Kardashian Kloset se lance dans la brique et le mortier.

Le site de revente Kardashian-Jenner ouvre son premier magasin à Las Vegas dans le nouvel hôtel Resort World du Strip. L’emplacement ouvrira le 24 juin, à la même date que l’ouverture de l’hôtel.

«Las Vegas est une destination internationale», a déclaré Cynthia Bussey, copropriétaire du site et cousine de Kris Jenner. «Et cela permettra à nos clients et fans du monde entier de découvrir Kardashian Kloset en personne.»

L’emplacement proposera des vêtements et accessoires des placards de la famille Kardashian-Jenner déjà disponibles sur le site de commerce électronique, avec de nouvelles pièces ajoutées chaque semaine. La famille Kardashian-Jenner envisage également d’élargir ses offres au-delà de la mode une fois le magasin ouvert.

Kardashian Kloset a été lancé en octobre 2019 et a rapidement gagné une clientèle fidèle, stimulant une tendance sur YouTube d’influenceurs postant des vidéos de déballage avec leurs traits de Kardashian Kloset et présentant des photos côte à côte d’eux-mêmes avec le membre de la famille Kardashian-Jenner portant le même. voir.

Depuis son lancement, Kardashian Kloset a eu un taux de clients fidèles de 40,3% et a vendu près de 9 000 pièces. Le succès du site peut être attribué à la famille Kardashian-Jenner et à son influence sur les réseaux sociaux. Selon la société, un article Instagram Story de Kylie Jenner le mois dernier à propos de Kardashian Kloset a conduit plus de 250000 personnes sur le site et a augmenté les ventes de 400% ce week-end.

«Tout le monde est obsédé d’une manière ou d’une autre par les Kardashians», a déclaré Bussey. «Avec ce qu’ils font, avec ce qu’ils portent, où ils vont et ils les suivent. Je pense que c’est le succès de [Kardashian Kloset] parce qu’il y a une obsession là-bas.

Kardashian Kloset est divisé en «collections» de chaque membre de la famille Kardashian-Jenner. Le site a d’abord été lancé avec trois collections de Kris Jenner, Kim Kardashian et Kylie Jenner, et propose désormais des collections de toutes les sœurs et de toutes les sections pour les enfants et les hommes, à partir d’un éventail de marques de créateurs.

Le site de commerce électronique est organisé par Bussey et la famille Kardashian-Jenner, qui propose des pièces qu’ils ne veulent plus conserver et d’autres qui ont été demandées par les clients.

«Kris a toujours dit qu’elle porterait quelque chose [“Keeping Up With the Kardashians”] et les gens le voient et je reçois beaucoup de courriels, «pouvez-vous me faire savoir quand la robe verte de Kris Diane von Furstenberg avec la frange qu’elle portait à Saint-Tropez avec Dee Hilfiger est en place?», a déclaré Bussey. «Nous recevons beaucoup de demandes.»

Bussey a également déclaré que la famille essaie de s’assurer qu’ils ne publient rien sur Kardashian Kloset qui leur a été offert, mais que parfois des pièces «ont glissé entre les mailles du filet» comme une erreur.

En juin 2020, le designer Christian Cowan a appelé la famille Kardashian-Jenner pour avoir publié une de ses robes sur le site de commerce électronique – dans la collection de Khloé Kardashian – pour 1300 $ qu’il a prétendu être un échantillon de piste. La robe a ensuite été retirée du site Web.

Les prix sur Kardashian Kloset vont pour aussi bas que 25 $ pour les offres athleisure, comme les shorts de survêtement de marque New York Mets dans la collection de Kim Kardashian, et aussi élevés que 55000 $ pour un sac Hermès Birkin rare de la collection de Kylie Jenner. Alors que chaque membre de la famille Kardashian-Jenner et Bussey font des dons à un éventail d’organismes de bienfaisance, le site Kardashian Kloset n’a pas de composante caritative.

Il s’agit de la première vitrine de la famille pour Kardashian Kloset, mais ce n’est pas leur première aventure dans la brique et le mortier. Les sœurs Kardashian ont dirigé leur boutique de mode Dash au début des Aughts, qui était régulièrement présentée dans leur émission de télé-réalité. La marque avait des sites à Los Angeles, Miami, New York et Southhampton, New York, mais tous ont depuis été fermés.

Kylie Jenner s’est également lancée dans la vente au détail avec sa marque Kylie Cosmetics, hébergeant des pop-up stores à LA, New York et San Francisco au cours des dernières années.

Plus de détails sur le magasin Kardashian Kloset Las Vegas devraient être révélés à l’approche de la date d’ouverture sur le site de commerce électronique.

