Ce qu’il faut savoir, distribution, date de sortie et plus – WWD

Après avoir été initialement retardé en raison de la pandémie, le redémarrage du drame pour adolescents bien-aimé « Gossip Girl » fait ses débuts le mois prochain sur HBO Max.

Le redémarrage a lieu neuf ans après la fin de l’émission originale et suit une nouvelle génération d’adolescents confrontés à la réémergence du blog anonyme alors que les médias sociaux jouent un rôle plus important dans leur vie.

L’émission originale était l’une des séries les plus populaires – et à la mode – de la fin août et du début des années 2010, avec les actrices en devenir Leighton Meester et Blake Lively commençant leur carrière avec leurs rôles emblématiques de Blair Waldorf et Serena van der Woodson, respectivement.

Avant la première du mois prochain, WWD examine à quoi s’attendre du redémarrage de “Gossip Girl”, y compris le nouveau casting et en quoi le spectacle est différent de son prédécesseur. Lisez la suite pour en savoir plus.

Quand le redémarrage de « Gossip Girl » débute-t-il?

Le redémarrage de “Gossip Girl” devrait être diffusé le 8 juillet sur HBO Max. L’émission devait initialement être diffusée au printemps dernier, mais a été retardée en raison de la pandémie.

De quoi parle le redémarrage de « Gossip Girl » ?

Le redémarrage de “Gossip Girl” a lieu neuf ans après la fin de la série originale avec une nouvelle distribution de personnages. Selon HBO Max, le redémarrage “nous ramène dans l’Upper East Side et trouve une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York qui sont initiés à la surveillance sociale neuf ans après que le site Web du blogueur d’origine est devenu sombre”. La nouvelle émission couvrira également la façon dont les médias sociaux jouent un rôle important dans la vie des personnages.

L’émission est basée sur les romans à succès de Cecily von Ziegesar et l’émission originale “Gossip Girl”, diffusée sur la CW de 2007 à 2012.

Qui est sélectionné dans le reboot de “Gossip Girl” ?

Le redémarrage a fait appel à plusieurs acteurs et actrices prometteurs, dont Emily Alyn Lind, Jordan Alexander, Thomas Doherty, Eli Brown, Evan Mock, Whitney Peak, Zion Moreno et Savannah Lee Smith. L’ancienne rédactrice en chef et actrice de Rookie Magazine, Tavi Gevinson, participera également au redémarrage.

Est-ce que d’anciens membres de la distribution de “Gossip Girl” reviendront?

Les acteurs de l’émission originale, dont Meester, Lively, Penn Badgley, Ed Westwick et Chace Crawford, n’ont pas confirmé leur implication dans le redémarrage. La narratrice originale de la série, Kristen Bell, est cependant de retour pour raconter le redémarrage. Bell était la voix originale du titulaire “Gossip Girl” et a servi de narrateur de l’émission.

À quoi ressemblera la mode du redémarrage?

Eric Daman, le costumier de la série originale, est de retour pour le redémarrage. Daman conserve la même philosophie de la haute couture pour le redémarrage – les personnages s’habillent dans un éventail de marques de créateurs comme Fendi, Burberry, JW Anderson, Off White et Staud, pour n’en nommer que quelques-uns – mais le style du redémarrage sera plus contemporain et street inspiré du style.

Dans une interview avec Vanity Fair, Daman a déclaré qu’il s’était tourné vers les influenceurs Gigi et Bella Hadid, Kaia Gerber et les rues d’East Village pour trouver l’inspiration pour organiser plus de 200 costumes pour chaque épisode. Il a également déclaré que les costumes du redémarrage rendraient parfois hommage au style du spectacle original.

Combien d’épisodes le redémarrage de “Gossip Girl” comprendra-t-il ?

Le redémarrage comprend 10 épisodes d’une heure.

Comment puis-je regarder le redémarrage de « Gossip Girl » ?

Le redémarrage de “Gossip Girl” sera disponible en streaming sur HBO Max. La série originale «Gossip Girl» est également disponible en streaming via HBO Max.

Existe-t-il une bande-annonce pour le redémarrage de «Gossip Girl»?

La bande-annonce de l’émission est sortie le 9 juin. Regardez-la ici :

LIRE LA SUITE ICI :

Halston lance une collection capsule inspirée de l’émission Netflix

13 nouvelles émissions de télévision et films à regarder en juin 2021

Les meilleurs moments de mode de la 46e saison de ‘Saturday Night Live’