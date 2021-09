Ce qu’il faut savoir jusqu’à présent – WWD

Kanye West pourrait bientôt faire une incursion dans les articles ménagers.

La société de West, Mascotte Holdings Inc., a déposé une demande de marque sous le nom de « Kanye West » pour de nombreux produits de décoration intérieure le 27 août, selon une demande déposée auprès de l’Office américain des brevets et des marques.

L’application couvre une gamme d’articles pour la maison, y compris des couvertures, des rideaux, des taies d’oreiller, des serviettes de bain, des drapeaux en nylon et même des produits pour enfants et animaux de compagnie.

Bien que ce soit la première aventure du rappeur dans la catégorie maison, il a connu une carrière réussie dans l’industrie de la mode avec sa marque Yeezy, qui a collaboré avec Adidas sur de nombreuses collections au fil des ans. Plus récemment, West s’est associé à Gap pour apporter sa marque Yeezy au détaillant. La première pièce de la collection Yeezy x Gap, une veste en nylon bleu bouffante, a été dévoilée en juin.

Selon Architectural Digest, West a toujours eu une passion pour l’architecture et le design d’intérieur. Il irait apparemment chez Barnes & Noble et achèterait les magazines Architectural Digest quand il était plus jeune.

West et sa future ex-femme Kim Kardashian West ont passé près de sept ans à rénover leur maison, qui pourrait valoir jusqu’à 60 millions de dollars. Le design intérieur de la maison, qui comprend de grands espaces ouverts pour embrasser la simplicité et le minimalisme, a été conçu par Axel Vervoordt, un designer et créateur de goût belge.

« J’ai découvert Kim et Kanye comme des êtres humains merveilleux. Nous avons des valeurs communes dans la vie, des valeurs humaines importantes, comme le respect de la beauté et de la spiritualité de l’art », a déclaré Vervoordt à Architectural Digest. « Vous pouvez l’appeler religion, mais c’est peut-être au-delà de la religion, une recherche de valeurs cosmiques de paix et d’énergie positive. Nous avons eu des conversations très profondes sur l’espace de l’esprit et l’importance du silence.

Kardashian West a déclaré à Architectural Digest qu’elle devait être “la voix de la fonctionnalité” entre les deux alors qu’ils concevaient des aspects de la maison. “Kanye proposait les idées les plus farfelues, et je dirais:” Ce n’est pas normal. Nous avons besoin de tiroirs.

En février, il a été rapporté que Kardashian West avait demandé le divorce après près de sept ans de mariage. Le couple a quatre enfants ensemble : North, Saint, Chicago et Psalm. Malgré la demande de divorce, Kardashian West a participé à la dernière soirée d’écoute de West pour son album “Donda” le mois dernier, où elle a rejoint West sur scène vêtue d’une robe de mariée couture Balenciaga automne 2021.

