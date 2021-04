Ce qu’il faut savoir pour bien prendre le stress à la maison

04/06/2021 à 07:00 CEST

Lorsque notre cœur bat, il transporte le sang dans tout notre corps à travers les vaisseaux et les artères. Eh bien, la pression artérielle est la force exercée par le sang dans ces artères, et plus la pression est élevée, plus le cœur doit faire d’efforts pour pomper, ce qui peut mettre en danger notre système cardiovasculaire.

Cela peut vous intéresser: Qu’est-ce que et comment prendre soin de l’hypertension, le tueur silencieux qui menace plus d’un milliard de personnes

Et c’est qu’en tant que spécialistes de la Fondation espagnole du cœur, «Lorsque la pression artérielle est élevée, les artères durcissent pour la supporter, provoquant l’athérosclérose. À son tour, cette pathologie peut entraîner de graves complications telles qu’un accident vasculaire cérébral ou une thrombose cérébrale, entre autres accidents cardiovasculaires.

Selon la Organisation mondiale de la SANTE plus d’un milliard de personnes dans le monde souffrent d’hypertension. Ou quoi encore, un septième de la population mondiale pourrait souffrir d’un problème cardiovasculaire.

Mais il y a un problème supplémentaire, que cette pathologie est asymptomatique, elle ne cause pas de gêne, elle ne fait pas mal & mldr; Donc, la garder régulièrement à l’œil n’est pas un non-sens. Avec la pandémie entrant dans la quatrième vague il est fort probable que nos visites au centre de santé aient été considérablement réduites.

Donc, probablement, ce que nous faisons est de le contrôler à la maison, avec nos propres appareils. Mais le faisons-nous correctement?

Selon la Heart Foundation, il existe un certain nombre de règles de base que nous devons suivre pour être sûrs de bien mesurer notre tension à la maison.

Un bouleversement, une mauvaise nouvelle, peut nous causer un état anormal des nerfs qui altérerait le résultat de la prise de tension. Alors le mieux est que nous le fassions dans un moment de détente et de calme pour pouvoir faire confiance aux niveaux que nous donne le tensiomètre. Trouvons un endroit calme sans bruit, ce n’est pas non plus une bonne idée de mesurer notre tension après avoir fait une activité intense. Il faut au moins une demi-heure de repos pour que l’organisme se calme et retrouve son rythme normal d’activité, il faut séparer le moment de la mesure de la tension de la prise de café ou de thé. Il est préférable de laisser passer environ deux heures après avoir pris ces boissons. Il n’est pas non plus bon de fumer avant ou de le prendre après avoir mangé. Reposez-vous pendant cinq minutes avant de commencer la mesure de la tension artérielle. Nous devons nous asseoir confortablement, le dos soutenu par le dossier de la chaise, sans croiser les jambes et éviter les vêtements qui pourrait nous opprimer le bras.Si le tensiomètre est destiné à la rate, le brassard doit être placé 2 à 3 centimètres au-dessus du coude, la paume de la main vers le haut et le coude légèrement plié au niveau du cœur. Le tensiomètre est pour le poignet, il faut placer un bracelet au niveau du cœur Il faut également tenir compte du fait que la pression artérielle varie tout au long de la journée. Il est donc préférable de toujours le prendre en même temps, pour pouvoir comparer les valeurs. Pour être sûr de bien le mesurer, il faut répéter la procédure trois fois, «avec un décalage entre l’un et l’autre de au moins une ou deux minutes. ». Le chiffre de la tension artérielle sera la moyenne des deux dernières mesures. Les valeurs obtenues doivent être sauvegardées pour être montrées au médecin lors de notre prochaine visite. Et rien à dire. Discuter pendant la mesure peut altérer les résultats.

Quels niveaux devraient nous alerter?

La force du sang donne deux mesures, la systolique, connue sous le nom de haute, et la diastolique, la basse. Selon les spécialistes en cardiologie, pour savoir si la pression artérielle est au-dessus ou en dessous des niveaux jugés sains, il faut prendre ces chiffres comme référence:

Pression artérielle idéale: égale ou inférieure à 120/80 mmHg Pression artérielle normale: égale ou inférieure à 135/85 mmHg Pression artérielle normale élevée: entre 136-139 / 86-89 mmHg Hypertension de grade I: égale ou supérieure à 140 / 90 mmHg. Hypertension de grade II: égale ou supérieure à 160/100 mmHg. Hypertension de grade III ou sévère: égale ou supérieure à 180/110 mmHg.

Prévenir l’hypertension

En plus de le surveiller périodiquement, les cardiologues s’assurent que nous pouvons maintenir les niveaux de tension artérielle à distance en suivant seulement 3 règles de base:

Surveillez notre alimentation: réduire le sel est la meilleure idée et ne signifie pas que nos repas perdent de la saveur puisque les papilles ne perçoivent pas une réduction de sel de 30%. Nous devons également garder à l’esprit que la majeure partie du sel que nous consommons provient des aliments transformés que nous consommons. Alors allons-y pour la nourriture fraîche. Suivre le régime méditerranéen nous aidera à réduire le sel et à manger sainement.Mettre de côté la sédentarité: nous devons faire de l’exercice physique, celui que nous aimons le plus, sur une base régulière, et si nous fumons, nous devons absolument arrêter.