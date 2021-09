Ce qu’il faut savoir, qui est invité – WWD

in

La Fondation pour la recherche sur le sida sera de retour à la Mostra de Venise cette année.

L’organisation à but non lucratif, également connue sous le nom d’amfAR, organisera un dîner-bénéfice vendredi à l’Arsenale. L’événement est présenté par Campari, avec le Red Sea International Film Festival comme sponsor principal et le San Clemente Palace comme partenaire hôtelier.

La chanteuse Nicole Scherzinger, mieux connue pour être la chanteuse principale des Pussycat Dolls, sera la tête d’affiche de la soirée avec une performance musicale.

La soirée débutera par un cocktail et un dîner socialement distanciés au bord de l’eau dans l’Arsenale. Ensuite, les invités seront transportés via la gondole pour regarder le reste de l’événement depuis une scène flottante sur la lagune vénitienne.

Le programme comprendra également une vente aux enchères, des apparitions de présidents célèbres et des mises à jour sur les initiatives de recherche de l’amfAR.

« L’AmfAR respectera des protocoles de sécurité COVID-19 stricts et prendra grand soin de s’assurer que toutes les directives sanitaires sont respectées lors de l’événement », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

L’AmfAR a organisé un gala pendant le Festival de Cannes en juillet, avec une liste d’invités de célébrités comprenant Orlando Bloom, Rachel Brosnahan, Regina King, Julianne Hough, Darren Criss et Bella Thorne. La soirée comprenait un dîner et un défilé de mode organisés par Carine Roitfeld à la Belle Epoque Villa Eilenroc au Cap d’Antibes, et l’actrice Sharon Stone comme hôte de la soirée.

Le Festival du film de Venise 2021 a débuté mercredi et se déroulera jusqu’au 11 septembre. Certains des films les plus attendus de l’année feront leurs débuts, tels que le biopic sur la princesse Diana “Spencer”, le drame de science-fiction “Dune” et le film d’horreur psychologique ” La nuit dernière à Soho.

