Ce qu’il faut savoir sur la bataille pour la garde des enfants de la star d’American Idol

La finaliste bien-aimée d’American Idol, Syesha Mercado, demande de l’aide aux fans dans une bataille juridique pour la garde de ses enfants, et il y a beaucoup à rattraper si vous entendez son histoire pour la première fois. Mercado a terminé troisième de la saison 7 d’American Idol et elle a maintenant 34 ans. Dans des publications sur les réseaux sociaux, elle dit que son fils de 15 mois, Amen’Ra, a été “légalement kidnappé”.

Mercado a commencé à publier des articles sur sa bataille pour la garde sur Instagram en mai et a continué depuis lors avec des plaidoyers et des pétitions publics alors qu’elle suit le processus juridique désigné. Amen’Ra a été emmenée par les services de protection de l’enfance le 11 mars dans une série d’actes bizarres commis par les forces de l’ordre que Mercado appelle « l’enlèvement légalisé ». En cours de route, la police et les agents du CPS ont menti à plusieurs reprises à Mercado, dit-elle. Maintenant, elle ne sait pas à qui faire confiance et comment s’y prendre pour récupérer la garde de son fils.

Mercado a partagé son histoire avec des détails atroces sur les réseaux sociaux dans l’espoir de montrer aux fans à quel point cela a été absurde. Elle pense également que tout a été motivé par le racisme – à la fois systémique et personnel.

Mercado accepte toujours de l’argent sur sa page GoFundMe pour couvrir tous les frais juridiques requis pour récupérer son enfant. Elle se contente aussi de sensibiliser à cette faille du système dont, selon elle, souffrent de nombreuses autres familles. Voici ce que vous devez savoir sur l’histoire de Mercado.

Syesha Mercado

De nombreux fans d’American Idol se souviennent probablement de Mercado de ses performances exceptionnelles dans la saison 7 en 2008. Elle a terminé troisième derrière le finaliste David Archuleta et le vainqueur David Cook. On se souvient mieux de Mercado May pour des performances comme “Yesterday” des Beatles ou “Saving All My Love For You” de Whitney Houston. Elle a ensuite joué un rôle principal dans une production en tournée de Dreamgirls, puis a continué à travailler dans le théâtre, le cinéma et d’autres formes de divertissement, y compris Broadway.

Dans son article sur GoFundMe, Mercado se décrit comme une entrepreneure créative, mais note : « ma plus grande fierté dans la vie est d’être la maman de mon magnifique petit garçon, Amen’Ra ». Pendant ce temps, elle décrit son partenaire, Tyron Deener comme “un éducateur et un professionnel des services à la jeunesse travaillant dans le système Foster”.

précédentsuivant

Problèmes de garde d’Amen’Ra

Selon les publications de Mercado, son fils de 15 mois, Amen’Ra, lui a été enlevé le 11 mars sous de fausses déclarations de la police et des services de protection de l’enfance. Ils étaient à l’hôpital de Floride à la recherche de liquides supplémentaires pour Amen’Ra pendant sa transition de l’allaitement prolongé au biberon, car Mercado était enceinte à l’époque. Elle a écrit : « Mon fils a été placé dans un foyer d’accueil blanc sans passer par nos parents qualifiés pour le placement. C’EST UN ENLÈVEMENT LÉGALISÉ !

Mercado a ajouté qu’un policier lui avait spécifiquement dit que ce serait pour “une seule nuit”, mais que cela faisait 53 jours que son fils avait été emmené au moment de son premier poste. “Il n’y a littéralement AUCUN mot qui puisse exprimer comment je dois revivre ce jour-là, tous les jours”, a-t-elle écrit.

précédentsuivant

Pourquoi?

Mercado prétend que CPS a emmené son enfant sur la base d’un mensonge pur et simple. Elle a écrit que l’agence “affirme que nous avons refusé une injection de B12 qui était une question de vie ou de mort, ce qui est un mensonge absolu. Nous n’avons jamais refusé une injection de B12 et à aucun moment il n’a été sur le point de mourir.”

Depuis lors, Mercado explique que le CPS et d’autres autorités mènent un processus d’enquête prolongé tout en laissant son fils dans un foyer d’accueil. Elle a déclaré que sa famille n’avait pas eu la possibilité d’aider à sélectionner les parents d’accueil et qu’ils avaient des “parents ou amis qualifiés” qui n’avaient pas été interrogés malgré leur familiarité avec le système.

“Nous recevons des informations limitées et n’avons actuellement que des visites hebdomadaires de zoom pendant une heure avec notre soleil, sans ordonnance du tribunal indiquant ces limitations de visites”, a-t-elle écrit.

précédentsuivant

Fille

Cette semaine, la famille de Mercado a subi encore plus de tragédie lorsque les autorités lui ont enlevé sa fille nouveau-née et Deener lors d’un contrôle routier capturé sur Instagram Live. Le bébé n’a que quelques jours et la police n’a autorisé Mercado qu’à contrecœur à pomper du lait maternel à la hâte pour elle à l’arrière de la voiture avant de l’emmener. La vidéo déchirante montre Mercado en train de pleurer, et elle a des fans – et d’autres anciens d’American Idol – en colère.

précédentsuivant

Dr Sally Smith

Mercado et Deener ont été induits en erreur par diverses agences et individus, mais selon un rapport de NBC News, une grande partie de leurs difficultés se résume à la parole de la controversée Dre Sally Smith de l’hôpital Johns Hopkins All Children à St. Petersburg, en Floride. Smith est l’un des sujets d’un rapport d’enquête massif du USA Today Network sur des cas comme celui de Mercado, où les parents sont jugés incapables de s’occuper trop rapidement de leurs enfants.

Les journalistes ont découvert que dans de nombreux cas où Smith avait enlevé des enfants à leurs parents, les charges avaient finalement été abandonnées et les parents ont été acquittés. Entre-temps, ces familles ont subi une séparation impensable comme celle que Mercado connaît actuellement.

précédentsuivant

Comment aider

Mercado utilise sa plate-forme non seulement pour demander de l’aide dans son cas, mais pour aider à faire la lumière sur l’ensemble du système dans lequel elle est tombée. Elle et Denner acceptent toujours les dons sur leur page GoFundMe pour les frais juridiques, car le processus pour récupérer leurs enfants est long. Ils ont également une pétition Change.org ici, où les utilisateurs peuvent officiellement demander au tribunal d’accélérer le retour d’Amen’Ra et de sa sœur.

précédentsuivant

Mises à jour

Une recherche rapide du Dr Sally Smith -le ​​médecin responsable du retrait de ces enfants- révèle des centaines d’histoires de parents disant qu’ils ont été faussement accusés d’avoir abusé de leurs enfants par ce médecin. Quelqu’un doit se pencher là-dessus dès que possible ! https://t.co/6ylSW6wDjN – Anne Boleyn (partisans du Sussex) (@TudorChick1501) 14 août 2021

Enfin, Mercado et ses fans utilisent le hashtag “Bring Ra Home” sur toutes les plateformes de médias sociaux et partagent les vidéos de ses rencontres avec les forces de l’ordre, le cas échéant. La famille a un site Web ici et un « appel à l’action » ici pour expliquer leur situation. Mercado publie la plupart de ses dernières mises à jour sur Instagram.

précédent