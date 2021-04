Ce qu’il faut savoir sur la démo du château de Resident Evil Village ce week-end

Il y a quelques jours, les joueurs PS4 et PS5 ont mis la main sur la démo de Resident Evil Village qui a eu lieu dans la partie villageoise du monde. Ce week-end, à compter du samedi 24 avril, les joueurs auront la chance de télécharger une deuxième démo de Resident Evil Village, cette fois-ci se déroulant dans le château. Cette démo n’est disponible que sur PS4 et PS5 ce week-end, les joueurs PlayStation doivent donc être sûrs de rester prêts avec les contrôleurs en main pendant cette courte fenêtre de huit heures:

Amérique du Nord 20 h HNE / 17 h HNP le 24 avril jusqu’à 4 h HNE / 1 h HNP le 25 avril

L’Europe  18h BST / 19h CEST le 25 avril jusqu’à 2h BST / 3h CEST le 26 avril

Pendant la fenêtre, vous pourrez télécharger la partie château de la démo de Resident Evil Village, qui dure 30 minutes à partir du moment où vous commencez, et vous aurez une heure pour y jouer. Assurez-vous d’avoir grignoté et pris une pause rapide dans la salle de bain au préalable, car après la période ci-dessus dans votre fuseau horaire respectif, ces démos disparaîtront du magasin.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Consultez le lien ci-dessous pour un moyen rapide de le télécharger pendant les plages horaires ci-dessus, ou consultez simplement le PlayStation Store sur votre PS4 ou PS5 pendant ces plages horaires. Ce sera sans aucun doute l’un des meilleurs jeux PS5 lorsqu’il débarquera le 7 mai.

Le week-end prochain, à partir du 1er mai, les joueurs de toutes les plateformes auront également la chance d’essayer la démo de Resident Evil Village. Cela inclut les joueurs PS4 et PS5, ainsi que les joueurs sur les plates-formes Stadia, Xbox et PC. Cette démo est une version combinée des démos exclusives à PlayStation et donnera aux joueurs une heure complète pour y jouer, divisant ainsi l’action entre les segments du village et du château. Contrairement aux démos PlayStation étrangement chronométrées, la démo du 1er mai sera disponible pendant 24 heures complètes. Voici quand vous pouvez vous y attendre:

Amérique du Nord 20 h HNE / 17 h HNP le 1er mai à 20 h HNE / 17 h HNP le 2 mai

L’Europe  1 h BST / 2 h CEST le 2 mai jusqu’à 1 h BST / 2 h CEST le 3 mai

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

whoa, nous sommes à mi-chemin

Android 12 Developer Preview 3 pratique: liens vérifiés vers la rescousse

Plus tôt cette semaine, Google a abandonné la troisième et dernière version de Developer Preview pour Android 12, signalant le début d’un programme bêta plus stable à venir le mois prochain. Cette version apporte un certain nombre d’améliorations sous le capot, mais elle introduit également de nouvelles améliorations visuelles, ainsi que des améliorations du mode d’accessibilité et des comportements de lien par défaut.