Ce qu’il faut savoir sur la Party House de Halston – WWD

Pour la nouvelle série limitée «Halston» de Netflix, le créateur Ryan Murphy a fait appel au concepteur de production Mark Ricker pour recréer la maison de ville du designer emblématique à Manhattan pour un rôle principal dans la série.

L’ensemble, l’escalier flottant et tout, a été assemblé de l’autre côté de la rivière à Red Hook, Brooklyn et rempli de répliques des effets personnels de Halston, y compris un portrait Andy Warhol du designer, tandis que Tiffany & Co. aurait prêté la production des dizaines de milliers de en dollars d’accessoires pour la maison conçus par Elsa Peretti.

La vraie maison de ville de quatre étages et de 7500 pieds carrés est en fait située dans l’Upper East Side et est l’une des trois maisons de Manhattan conçues par le célèbre architecte Paul Rudolph, ancien doyen de la Yale School of Architecture. Il a rénové l’ancienne remise des voitures en 1966 pour l’avocat Alexander Hirsch et son partenaire, Turner Lewis.

Avec une façade en verre brun en retrait de la rue, Rudolph a conçu la demeure pour qu’elle paraisse délibérément sans prétention de l’extérieur – parfaite pour une célébrité qui veut aller incognito. Cependant, à l’intérieur, c’est une histoire différente, avec des plafonds de 32 pieds de haut, un salon en contrebas lumineux et aéré de style minimaliste et une suite d’invités au quatrième étage où Liza Minnelli aurait souvent séjourné. Ailleurs, il y a une véranda de trois étages, ainsi qu’une terrasse de 1 600 pieds carrés.

Halston était propriétaire de la maison entre 1974 et 1990 et pendant cette période, il a organisé des fêtes tristement célèbres auxquelles ont participé le meilleur ami Minnelli, Warhol, Truman Capote, Jacqueline Kennedy Onassis et d’autres membres de la foule de la jet-set du Studio 54.

Il a vendu la maison à peine trois mois avant sa mort au millionnaire et photographe suisse Gunter Sachs et au playboy Fiat Gianni Agnelli pour un montant inconnu. Ce dernier a finalement vendu sa part à Sachs, qui était à un moment donné marié à Brigitte Bardot.

Sachs a tenté de vendre la propriété en 2011, mais ce n’est qu’en 2019 qu’il a eu de la chance lorsqu’un acheteur anonyme a payé 18 millions de dollars pour cela. À l’époque, WWD a révélé que ce n’était nul autre que Tom Ford, qui a ajouté la maison de ville à sa collection de maisons de luxe, qui comprenait à l’époque un ranch du Nouveau-Mexique avec son propre ancien décor de cinéma de la ville de l’Ouest (le concepteur a depuis vendu il).

Dans une interview accordée à WWD en 2019, Ford a confirmé l’achat à WWD et a déclaré qu’il s’était rendu une fois lorsqu’il appartenait à Halston. «J’étais dans cette maison en 1979 ou 1980, une seule fois. Je n’étais pas un ami de Halston, mais je lui ai été présenté et je suis passé par cette maison avec un ami pour chercher quelqu’un avant d’aller au Studio 54.

«J’aurais eu 18 ans», a-t-il ajouté. «Cette maison, ça m’a stupéfaite. C’est et a toujours été l’une des maisons les plus inspirantes que je connaisse, et l’un des intérieurs les plus inspirants. J’adore Paul Rudolph. Il a conçu [the Halston] maison en 1966 pour une paire de messieurs, puis l’a redessinée lorsque Halston a emménagé – a conçu tous les meubles. Pour moi, ce n’est que l’un des grands intérieurs américains.

Ford prévoyait de le remettre comme il l’avait vu pour la première fois. «C’est très simple, très minime et il n’y a pas grand-chose à faire. Je n’ai pas à abattre de murs. En gros, je dois juste mettre beaucoup de moquette grise et les meubles. »

