Ce qu’il faut savoir sur l’actrice du ‘Cosby Show’ qui poursuit Bill Cosby

L’actrice Lili Bernard a déposé une plainte civile contre Bill Cosby jeudi, accusant le comédien de l’avoir droguée et violée au casino Taj Mahal à Atlantic City en 1990. Bernard, qui est également un artiste, est apparu dans un épisode de The Cosby Show en 1992, comme ainsi qu’un épisode de 1994 de Seinfeld. Elle affirme que Cosby a promis d’aider sa carrière d’actrice si elle allait à Atlantic City avec lui. Cosby a nié les allégations par l’intermédiaire de son représentant.

« Quand j’ai dit à Bill Cosby que je le dénoncerais à la police et que j’irais à l’hôpital pour savoir quelle drogue il s’était glissée dans mon verre, ce qui me rendait incapable, il a menacé ma carrière et ma vie », a déclaré Bernard jeudi, rapporte CBS Philadelphie. « La violence sexuelle et les menaces que Cosby a déchaînées sur moi comme l’élan ascendant de ma carrière d’acteur et m’ont causé un TSPT invalidant et une maladie qui ont parfois nécessité une hospitalisation. » Elle a déposé son procès juste un mois avant l’expiration de la fenêtre de deux ans du New Jersey permettant aux victimes de déposer des plaintes pour agression sexuelle.

(Photo : Gilbert Carrasquillo/. [Lili Bernard]; Michael Abbott/. [Bill Cosby])

Bernard réclame 225 millions de dollars de dommages et intérêts, selon des documents judiciaires obtenus par TheWrap. Elle prétend avoir rencontré Cosby pour la première fois sur le tournage de The Cosby Show et il lui a proposé de la guider. Elle prétend qu’il est devenu une figure paternelle dans sa vie, l’appelant même « Papa ». La première agression présumée s’est produite en juillet 1990, lorsqu’il aurait « saisi sa cage thoracique et son diaphragme sans sa permission … puis soudainement, violemment et sans permission a attrapé et serré les seins de Mme Bernard ».

En août 1990, Bernard a été violée et droguée par Cosby à Atlantic City, affirme-t-elle. Cosby l’a « persuadée, induite, incitée et/ou contrainte » à se rendre au Trump Taj Mahal Resort, avec l’impression qu’il la présenterait à un producteur. Mais une fois qu’ils ont atteint une suite d’hôtel, Cosby l’a droguée et elle a perdu connaissance, a-t-elle affirmé dans le procès. Quand elle est revenue à elle, elle a vu Cosby se déshabiller, et elle lui a dit : « Non », affirme-t-elle. Elle s’est endormie, mais s’est réveillée nue avec lui et l’a violée avant de perdre connaissance. Bernard affirme que lorsqu’elle s’est réveillée, elle était dans un bain à remous et ne pouvait pas bouger. Le lendemain, elle s’est réveillée dans un lit. Après le viol présumé, Cosby a dit à Bernard qu’il la poursuivrait pour diffamation si elle se rendait à la police, indique le procès.

Bernard, qui vit à Los Angeles, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait été inspirée pour intenter une action en justice après la libération de Cosby de prison en juin. Cosby a purgé deux ans d’une peine possible de 10 ans pour l’agression d’Andrea Constand. Bien que Cosby ait été condamné, la Cour suprême de Pennsylvanie a ordonné sa libération parce qu’un ancien procureur a conclu un accord avec Cosby lui interdisant d’être inculpé dans l’affaire Constand. Cosby ne peut pas être jugé à nouveau dans cette affaire, bien que les procureurs puissent décider de faire appel de l’annulation de la condamnation devant la Cour suprême des États-Unis.

« Quand Bill Cosby a été libéré, cela m’a traumatisé de nouveau, cela m’a terrifié. J’étais vraiment horrifié pour toute femme ou fille qui entrerait en contact avec lui », a déclaré Bernard à l’Associated Press. « La Cour suprême de Pennsylvanie a laissé un prédateur revenir dans les rues. »

En réponse aux allégations de Bernard, le représentant de Cosby a également critiqué la fenêtre ouverte par le New Jersey et d’autres États pour permettre le dépôt de plaintes pour agression sexuelle plus ancienne. « Il ne s’agit que d’une autre tentative d’abuser de la procédure judiciaire, en ouvrant les vannes aux personnes qui n’ont jamais présenté la moindre preuve… Monsieur Cosby continue de maintenir fermement son innocence et combattra vigoureusement toute allégation portée contre lui. et est disposé et capable de porter ce combat devant la plus haute cour des États-Unis d’Amérique », a déclaré le représentant du comédien.

Ce n’est pas la première fois que Bernard fait part de ses revendications. En 2015, Bernard a rejoint l’avocate Gloria Allred pour demander à Cosby de faire face à des accusations pour avoir prétendument violé Bernard. Allred et Bernard ont été interviewés par les détectives d’Atlantic City à l’époque. Cependant, les procureurs ont refusé de poursuivre car l’agression présumée s’est produite avant que le New Jersey ne lève son délai de prescription.

Lors de la conférence de presse de 2015, Bernard a déclaré qu’elle avait vu Cosby une dernière fois en 1992. Au cours de cette réunion, Cosby lui aurait dit : « En ce qui me concerne, Bernard, tu es mort. Tu m’entends ? mort, Bernard. Tu n’existes pas, je ne veux plus jamais revoir ton visage. Maintenant, fous le camp d’ici ! Elle est devenue suicidaire après cette rencontre, a déclaré Bernard.