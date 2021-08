Ce qu’il faut savoir sur le compte Instagram de mode – WWD

L’industrie de la mode est toujours à la recherche du créateur qui sera le prochain grand événement, et le compte Instagram @UpNextDesigner est devenu la ressource incontournable pour trouver exactement cela.

Up Next Designer a été créé par le publiciste de mode Albert Ayal pour mettre en lumière les créateurs émergents et les étudiants en mode du monde entier afin de leur donner l’exposition médiatique qui est généralement accordée aux grandes marques.

“Je ferais beaucoup de recherches sur toutes les marques avec lesquelles je travaille et je trouverais toutes ces marques uniques et je les contacterais”, a déclaré Ayal. « Tout le monde a eu une histoire différente, mais en quelque sorte les mêmes difficultés pour les petites entreprises. J’ai commencé UND juste en publiant régulièrement ces marques que je pensais être cool et me parlaient et ce qui suit n’a fait que grandir et est devenu cet endroit où les stylistes de mode, les éditeurs, les designers et les célébrités pouvaient se réunir et célébrer les jeunes talents émergents.

Ayal gère le compte Instagram en se basant sur ses propres recherches de designers émergents. Il se tourne régulièrement vers les écoles de mode pour trouver des talents et se connecte avec les étudiants pour suivre leurs progrès et partager leur travail. Il examine également de plus près de nombreux designers via Instagram Stories, en publiant du contenu ou des vidéos «day in the life» dans les studios des designers.

Alors que Up Next Designer a été lancé il y a plusieurs années, il a suscité un regain d’intérêt au cours des derniers mois, car de nombreuses célébrités et stylistes ont commencé à suivre le compte. Ayal a déclaré que l’un de ses plus grands et premiers suivis était celui de Kylie Jenner, qu’il a obtenu lorsque le compte comptait environ 5 000 abonnés. Aujourd’hui, Up Next Designer compte plus de 95 000 abonnés.

Avec un nombre important et croissant d’adeptes, Ayal a accompli sa mission d’attirer l’attention sur ces designers émergents. Il a déclaré que les concepteurs avaient inventé l’expression « l’effet suivant », c’est-à-dire lorsque leurs créations sont présentées sur le compte et qu’elles sont inondées de messages et d’achats de la part des clients et des stylistes.

“C’est tellement excitant pour moi de poster quelqu’un et de simplement regarder ce qui se passe”, a déclaré Ayal. « Quand je poste un designer, il me montre ses messages et qui me contacte. Le sentiment que j’ai de voir ces designers obtenir la reconnaissance qu’ils méritent et l’attention qu’ils méritent est irréel.

Ayal utilise également le compte pour établir des liens entre les designers et les stylistes de célébrités. Grâce à Up Next Designer, des célébrités comme Kylie et Kendall Jenner, Cardi B, Normani et bien d’autres se sont connectées avec des designers émergents pour porter les vêtements lors d’événements ou d’apparitions majeurs.

Sa connexion avec Kylie Jenner a commencé lorsqu’il a mis son équipe en contact avec la créatrice de mode basée à Los Angeles, Erika Maish, pour un ensemble de perles assorti. Jenner a posté une photo d’elle en vacances portant le look, et selon Ayal, Maish a été inondée de demandes pour le look.

“Ses DM ont été inondées”, a déclaré Ayal. «Elle était comme, ‘Albert, j’abandonnais hier. J’aime le tissu, mais je ne peux pas me le permettre.’ C’était vraiment cool à voir parce que cela a changé sa vie.

Plus récemment, Ayal a contacté le styliste de Cardi B et Normani, Kollin Carter, pour la pochette du single des musiciens, « Wild Side ». Cardi B et Normani ont été vus portant des robes sculpturales bleues assorties de la créatrice de mode de Brooklyn Kim Mesches.

Ayal prévoit de continuer à mettre en lumière les talents émergents via la page Instagram Up Next Designer, mais il prévoit également d’étendre la plate-forme à son propre site Web qui, espère-t-il, pourra servir de base de données pour les abonnés, les stylistes et les éditeurs afin de trouver des designers émergents dans un répertoire qui est classés par pays et par région et offre plus d’informations sur chaque designer.

“C’est beaucoup de travail, mais cela me rend heureux et me fait me sentir bien dans ma peau de redonner à la communauté de la mode”, a-t-il déclaré. « Redonner à ces designers et les aider à grandir, c’est génial.

LIRE LA SUITE ICI :

Théorie du design : comment Boys Lie est devenue une marque de vêtements de détente convoitée

EXCLUSIF : Sincerely Jules lance le département de couleur de la marque de beauté.

Les grandes marques de mode participant aux Jeux olympiques de Tokyo