Ce qu’il faut savoir sur le mariage et le divorce de sa mère et de son père

Les parents de Stephen Curry ont attiré beaucoup d’attention cette semaine en raison de leur divorce public. L’ancienne star de la NBA Dell Curry et sa future ex-femme Sonya ont annoncé qu’ils divorceraient après 33 ans de mariage.

“Après avoir exploré une séparation d’essai au cours de l’année écoulée et mûrement réfléchi, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage. Comme cela s’accompagne d’une grande tristesse, notre objectif et notre désir sont le bonheur continu de notre famille”, Sonya et Dell, 58 ans. , a dit PEUPLE. “Nous sommes très reconnaissants pour toutes les nombreuses bénédictions et succès ! Nous restons engagés et soutenons nos enfants et petits-enfants et resterons sur des chemins connectés. Nous demandons que notre vie privée soit respectée et que nous prions pour notre famille à mesure que nous avançons.”

Dell et Sonya semblaient être heureux ensemble car ils ont été vus soutenir Stephen et leur autre fils Seth lors des matchs de la NBA. Le couple a également une fille, Sydel, mariée à la star de la NBA Damion Lee. Avec toutes les choses qui ont fait surface cette semaine, il semble que Dell et Sonya Curry aient eu leurs problèmes, et il semble que les choses ne vont pas devenir plus faciles. Voici ce qu’il faut savoir sur le mariage et le divorce du couple.

Marrions nous

Dell et Sonya se sont mariés en 1988. Le couple s’est rencontré à Virginia Tech lorsque Dell était un joueur de basket-ball hors pair et Sonya était une joueuse de volley-ball hors pair. Quand ils se sont mariés, Dell était au sommet de sa carrière NBA.

Avoir 3 enfants

Comme mentionné, le couple a eu trois enfants ensemble. Stephen a mis en place une carrière réussie dans la NBA, remportant trois championnats et deux prix NBA MVP avec les Golden State Warriors. Seth a joué dans plusieurs équipes de la NBA, mais a aidé les Philadelphia 76ers à remporter la tête de série n ° 1 de la Conférence Est. Sydel s’occupe de plusieurs projets et a un bébé en route.

Lancement d’un podcast

L’année dernière, Dell et Sonya ont lancé un podcast intitulé Rising Fame: Sports Edition. Le couple a interviewé les personnes qui ont élevé certaines des plus grandes stars du sport au monde, notamment Anthony Edwards, Joe Burrow, Megan Rapinoe et Vince Carter.

L’école de Sonya

Alors que Dell poursuivait sa carrière dans la NBA, Sonya a fondé la Christian Montessori School of Lake Norman à Huntersville, en Caroline du Nord en 1995. Elle est la présidente de l’école, et c’est un endroit où ses trois enfants ont fréquenté.

La raison du divorce

TMZ a obtenu des documents judiciaires selon lesquels Dell accuse Sonya de l’avoir trompé. Dell affirme que Sonya a vu l’ancien joueur des New England Patriots Steven Johnson, qui a assez curieusement assisté à Virginia Tech.

Sonya riposte

Sonya a admis qu’elle était en couple mais qu’elle ne vivait pas avec Johnson. Elle a également déclaré que la relation avait commencé “des mois après” qu’elle et Dell avaient accepté de se séparer légalement en mars 2020 et que Dell la trompait avec plusieurs femmes.

Qui est Steven Johnson ?

Johnson a été repêché par les Patriots au sixième tour en 1988. Il a joué deux saisons dans la NFL avant de prendre sa retraite en raison d’une blessure au genou qu’il a subie lors d’un match de pré-saison. Johnson est devenu un homme d’affaires prospère en fondant Johnson Commercial Development en 1995.

