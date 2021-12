Ce qu’il faut savoir sur le nouveau film plein de stars de Netflix

Netflix a une tonne de grands films originaux à diffuser. Don’t Look Up n’est pas l’un d’entre eux.

Je ne saurais trop insister sur ce point à propos du nouveau film rempli de stars du réalisateur Adam McKay qui est maintenant disponible sur Netflix. C’est si douloureusement peu divertissant, si plein de sons et de fureur qui ne signifie rien, et si condescendant envers les cibles de la colère du film qu’un titre bien meilleur et plus précis pour celui-ci aurait été Don’t Watch This. En effet, il s’agit d’une chape sur le changement climatique – mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill et un tas d’autres acteurs de premier plan – c’est tellement pas drôle que vous devez vraiment vous forcer à le terminer. La seule sorte de qualité rédemptrice à ce sujet est le message, mais nous y reviendrons.

Où regarder Ne cherchez pas 2021

Une comète mettant fin à l’humanité se précipite vers la Terre, mais il fait très froid, ne vous inquiétez pas. DON’T LOOK UP débarque sur Netflix ce vendredi (veille de Noël !) ☄️ pic.twitter.com/yj4l9xr6IW – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 20 décembre 2021

Je ne suis pas une valeur aberrante ici, d’ailleurs. Compte tenu du calibre de la distribution que McKay & Co. a réunie pour le film, il fallait s’attendre à une certaine attention de la presse. Cependant, à mesure que nous nous rapprochions de la date de sortie du streaming la veille de Noël, j’ai commencé à me sentir un peu justifié :

Extrait du Wall Street Journal : « Ne cherchez pas la critique : une catastrophe cosmique »

Polygon : « Don’t Look Up est une balade infernale et pas drôle à travers The Discourse »

The Daily Beast : « … Ce n’est pas un film avec quelque chose de particulièrement intéressant à dire… »

Vous avez eu l’idée.

Voici vraiment tout ce que vous devez savoir pour entrer dans Don’t Look Up. Kate Dibiasky, interprétée par Jennifer Lawrence, est une étudiante diplômée en astronomie perpétuellement renfrognée. Elle et son professeur, le Dr Randall Mindy (joué ici par un Leonardo DiCaprio incroyablement déplaisant) font, comme le taquine Netflix, « une découverte étonnante d’une comète en orbite dans le système solaire ».

Le problème? C’est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Le problème encore plus important est que la génération obsédée par la télévision et les médias sociaux dans le film qui est sur le point d’être anéantie s’en moque. Les personnages de Leo et J-Law font donc une tournée médiatique qui les emmène de l’idiotie de la télévision du matin à l’idiotie de la Maison Blanche du président Janie Orlean (où le directeur général du pays est interprété par Meryl Streep). Rien n’a d’importance. Personne ne s’y intéresse. Personne ne veut « rechercher ».

Un dernier gros original Netflix pour l’année

Écoutez, je comprends le point ici. La Terre se précipite vers une catastrophe réelle grâce non seulement à l’inaction collective de la planète vis-à-vis du changement climatique. Mais aussi à cause de nos choix terribles qui ne feront qu’accélérer les pires issues.

Dans les documents de presse qui accompagnent Don’t Look Up, McKay raconte comment une analogie n’arrêtait pas de surgir dans la conversation avec l’un de ses amis de longue date, le journaliste David Sirota. « C’est comme si une comète allait frapper la Terre et que personne ne s’en soucie. Et à un moment donné, j’ai dit : ‘C’est ça. C’est le film. Parfois, c’est aussi simple que cela.

Malheureusement, à mon avis, le film qui a apparemment résulté de cette prémisse vire trop souvent à « Pourquoi vous, idiots, ne pouvez-vous pas voir quels grands idiots vous êtes tous ? » territoire narratif. Alors qu’un point qui semble perdu pour toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce film est que, peu importe la validité ou l’urgence de votre message ? Personne ne vous écoutera si, vous savez, vous leur faites vous détester.

C’est comme si vous transformiez le documentaire d’Al Gore Une vérité qui dérange en une comédie noire romancée de deux heures. Un dans lequel tout le monde est idiot.

Verdict : ignorez celui-ci

Écrit par McKay, basé sur une histoire de Sirota, cette chose a été décrite comme une comédie. Ce n’est vraiment pas ça. Pour emprunter une excellente ligne de la critique de Polygon, l’humour est subjectif. Mais citer un exemple de l’une des blagues de Don’t Look Up serait injuste. Parce que cela gâcherait peut-être l’une des trois fois où vous rirez dans tout le film.

Donc, pour récapituler : ce film n’est pas drôle. Ce n’est pas une montre particulièrement agréable. Et la suffisance assurée des protagonistes déplaisants n’est surpassée que par le mépris que les cinéastes manifestent pour quiconque n’est pas suffisamment outré par la réalité. Même si les forces à l’œuvre nous privant d’une conversation significative sur le changement climatique au niveau national sont beaucoup plus nuancées et texturées que ce qui est présenté dans ce film.

Nous ne prenons pas tous nos repères dans le babillage de bas niveau de la télévision du matin. Ou passez notre temps libre à tweeter. Ou nous envelopper dans la vie de stars de la pop comme Ariana Grande, qui est dans ce film pour une raison quelconque et a contribué une chanson à l’intrigue.

Vous pouvez toujours sauter celui-ci et simplement revoir quelque chose comme Armaggedon de 1998. Sauf que cette fois, faites comme si c’était de votre faute.