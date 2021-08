Ce qu’il faut savoir sur le partenariat de croisière de Goop – WWD

Gwyneth Paltrow continue de diffuser sa philosophie Goop avec une nouvelle entreprise.

L’entreprise commerciale de l’actrice et entrepreneure poursuit son partenariat avec Celebrity Cruises avec une nouvelle initiative cet automne. Goop amène certains de ses praticiens du bien-être préférés à une série de quatre croisières dans les Caraïbes.

“Le bien-être physique, mental et spirituel est inextricablement lié, et c’est amusant d’explorer tout sur l’eau dans les Caraïbes”, a déclaré Kiki Koroshetz, directeur principal du bien-être de Goop, dans un communiqué. “Nous sommes impatients de partager la sagesse d’un groupe incroyable d’enseignants avec les invités de Celebrity Cruises.”

Les praticiens de Goop comprennent Dana Childs, une auteure et enseignante de « guérisseur énergétique intuitif » ; Colette Dong, danseuse et monitrice d’entraînement ; Tina Jackson, danseuse et instructrice de fitness ; Deganit Nuur, une « enseignante spirituelle de renom, clairvoyante intuitive et acupunctrice » et Drea Wheeler, une experte en fitness de luxe.

“Alors que nos invités sont de retour pour voyager, ils ont exprimé à quel point la voile a été une source de guérison pour eux après une année très difficile”, a déclaré Lisa Lutoff-Perlo, présidente et chef de la direction de Celebrity Cruises, dans un communiqué. « Nulle part ailleurs, les clients ne peuvent découvrir cette puissante confluence de la sérénité de la mer avec le bien-être physique et émotionnel. »

L’initiative Goop et Celebrity Cruises débutera en octobre. Les deux sociétés se sont associées pour la première fois en janvier 2020 pour l’initiative «Goop at Sea» de la société de bien-être, qui a été reportée en raison de la pandémie. En avril dernier, il a été annoncé que Paltrow assumerait le nouveau rôle de conseillère en bien-être de Celebrity Cruises, où elle et son équipe organiseraient de nouvelles offres de bien-être pour la compagnie de croisière.

