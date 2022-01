Ce qu’il faut savoir sur le prochain drame à ne pas manquer

Les fans de Downton Abbey à la recherche d’un nouveau spectacle auquel devenir accro ne doivent pas chercher plus loin que The Gilded Age. La nouvelle série HBO a été créée par le cerveau de Downton Abbey, Julian Fellowes, et fera enfin ses débuts sur HBO et HBO Max le 24 janvier à 21 h HE. La série présente une distribution d’ensemble étoilée qui donne vie à la ville de New York des années 1880 en 2021.

Fellowes a parlé de faire L’âge d’or pendant des années avant que les caméras ne commencent enfin à tourner. À un moment donné, il était même considéré comme une série préquelle de Downton Abbey, mais il est devenu sa propre chose en janvier 2016. The Gilded Age était également à l’origine chez NBC, qui espérait le diffuser en 2019. Cependant, en mai 2019, le projet est allé à HBO, qui a rapidement passé une commande de série. La première saison comportera neuf épisodes, diffusés entre le 24 janvier et le 21 mars.

Les membres les plus connus de la distribution principale de la série sont Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon et Morgan Spector. Baranski incarne Agnes van Rhijn, une mondaine américano-néerlandaise qui essaie de maintenir vivantes les anciennes valeurs aristocratiques de New York. Nixon joue sa sœur, Ada Brook, qui s’appuie sur Agnes. Coon a été choisie pour incarner Bertha Russell, qui espère utiliser son argent pour rejoindre la société polie, qu’elle le veuille ou non. Spector incarne le baron voleur George Russell.

La série compte également une multitude de jeunes stars jouant des personnages majeurs à une époque de grands changements pour la ville de New York. Denee Benton incarne la jeune écrivaine Peggy Scott, tandis que Louisa Jacobson incarne Marian Brook, une fille sans le sou qui emménage avec ses tantes séparées. Taissa Farmiga joue Gladys Russell, tandis que Blake Ritson joue le fils d’Agnès, Oscar. Jacobson, la fille de Meryl Streep, fait ses débuts à la télévision avec la série.

Les autres membres de la distribution principale incluent Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel et Jack Gilpin. Le casting récurrent comprend Nathan Lane, Amy Forsyth, Douglas Sills, Patrick Page et Jeanne Tripplehorn. Audra McDonald et Kelli O’Hara ont des rôles d’invités.

L’une des relations centrales de la nouvelle série est entre Marian et Peggy. Peggy aide Marian mais finit par travailler pour Agnès grâce à sa calligraphie. « Alors que c’était une période de richesse expansive et de grande opulence pour un petit segment d’Américains, c’était aussi une époque où les inégalités sociales étaient flagrantes », a déclaré à Entertainment Weekly le Dr Erica Armstong Dunbar, co-productrice exécutive et consultante historique. . « Les téléspectateurs verront ces différents mondes et pourront relier le passé au présent. »

Fellowes est également prêt à entendre tout le monde comparer la série à Downton Abbey, mais il ne veut pas que les gens la voient comme une suite à sa série bien-aimée. « Lorsque nous recréons cette période, nous nous intéressons autant aux personnes travaillant sous les escaliers que nous le sommes aux personnes au-dessus », a-t-il déclaré à EW de The Gilded Age. « Cela faisait partie intégrante de cette vie, et je ne vois pas vraiment comment vous pouvez plus raconter ces histoires sans définir les personnages serviteurs parce qu’ils étaient tous là. Ils pensaient et ressentaient tous et avaient des opinions sur leurs employeurs et leurs projets. pour leur propre vie. »