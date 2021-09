Ce qu’il faut savoir sur le système d’imagerie par ultrasons intravasculaire pour le diagnostic des maladies cardiaques

La maladie coronarienne (CAD) est la cause la plus courante de crise cardiaque ou d’insuffisance cardiaque. Ensemble, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont responsables de 17,7 millions de décès dans le monde.

Dr Rahul Gupta

Que se passe-t-il lorsqu’il y a un énorme rocher sur une route étroite ? Il gêne la fluidité du trafic provoquant un blocage. Imaginez maintenant les artères comme la route étroite par laquelle le sang est acheminé du cœur au reste du corps. Si le sang est entravé en raison de dépôts de graisse ou de calcium, cela peut entraîner un blocage. Ce blocage peut se terminer par une crise cardiaque.

Ensemble, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont responsables de 17,7 millions de décès dans le monde1. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Inde représente un cinquième de ces décès dans le monde, en particulier chez les plus jeunes. Selon le National Crime Records Bureau (NCRB), le pourcentage de personnes décédées d’une crise cardiaque en 2019 a augmenté de 53% par rapport à l’année précédente. Il est important de comprendre la maladie, les raisons et les remèdes pour un diagnostic et un traitement précoces.

Maladie de l’artère coronaire

Bien qu’il puisse y avoir plusieurs raisons pour une crise cardiaque ou une insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne (CAD) est la raison la plus courante. CAD fait référence au blocage / rétrécissement des artères du cœur. Ce blocage ou ce rétrécissement est causé par l’accumulation de dépôts de graisse ou de calcium, également appelés plaque. Cela entraîne une réduction significative du flux sanguin et les personnes ressentent une douleur ou une pression thoracique légère à sévère. Si les artères sont complètement bloquées, cela peut entraîner une crise cardiaque. Cependant, les progrès médicaux ont amélioré les traitements permettant aux patients coronariens de retrouver un mode de vie normal.

Options de traitement pour la coronaropathie :

Différents traitements sont recommandés aux patients par le cardiologue en fonction de leurs conditions médicales.

Médicaments – Certains patients se voient prescrire des médicaments qui soulagent la douleur thoracique et l’inconfort causés par le blocage de l’artère. Cependant, cela ne traite pas le blocage. Plusieurs autres médicaments sont recommandés pour aider à réduire le cholestérol et peuvent également être prescrits par le cardiologue, car ce sont des anticoagulants. Ces médicaments ne peuvent qu’aider à prévenir le blocage des artères, en maintenant les contractions et le rythme cardiaque aussi normaux que possible.

Chirurgie de greffe de pontage aorto-coronarien – Communément appelée pontage cardiaque ou chirurgie à cœur ouvert, est un autre traitement de la coronaropathie. Le chirurgien prélève une courte longueur de l’artère de l’intérieur du thorax et de la veine de la jambe et l’attache chirurgicalement au-dessus ou au-dessous de la zone bloquée de l’artère cardiaque, améliorant ainsi le flux sanguin vers le cœur. Cependant, la chirurgie de pontage comporte des risques tels que des saignements excessifs, des arythmies, des caillots sanguins et des infections. Il peut également provoquer une insuffisance rénale.

Angioplastie avec stenting de l’artère coronaire – Dans le cadre de cette procédure, un petit tube à mailles, appelé stent, est implanté dans l’artère pour élargir l’artère et assurer un flux sanguin adéquat vers le cœur. L’endoprothèse est laissée dans l’artère pour la maintenir ouverte et aider à prévenir un rétrécissement supplémentaire de l’artère. L’angioplastie est l’un des moyens les plus populaires de traiter la coronaropathie. Cependant, il est important de noter que ce traitement n’est suggéré qu’après avoir été diagnostiqué par le biais de la coronarographie et de l’échographie intravasculaire (IVUS).

Veuillez consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié pour toute question que vous vous posez sur votre santé ou avant de prendre une décision de traitement.

En quoi l’IVUS est-elle différente de l’angiographie ?

L’angiographie est une procédure de diagnostic qui identifie la maladie dans les parois des artères coronaires. L’IVUS est une technique d’imagerie qui permet au médecin d’examiner en détail les vaisseaux sanguins du cœur, de l’intérieur vers l’extérieur. Par conséquent, l’angiographie fournit une image en deux dimensions et l’IVUS offre une image détaillée en trois dimensions de toutes les couches des vaisseaux sanguins.

Le système HD IVUS très avancé fonctionne sur le principe des ondes ultrasonores. Il comprend le cathéter, un tube équipé d’une sonde spéciale ou d’une caméra à une extrémité qui possède des propriétés ultrasonores pour capturer l’image de l’aspect interne des vaisseaux sanguins en temps réel. L’autre extrémité du tube est attachée à une machine qui convertit l’image capturée par le mécanisme à ultrasons et l’affiche sur un moniteur, offrant au chirurgien une vue interne complète à 360 degrés et une clarté beaucoup plus grande.

Bien que l’angiographie montre le rétrécissement du vaisseau sanguin, elle n’aide pas à fournir des informations sur la nature du blocage ou la composition de la plaque. L’IVUS, d’autre part, fournit au médecin des informations cliniques essentielles qui aident à identifier le blocage et à choisir le plan de traitement approprié. Il permet également de choisir la bonne taille du stent et confirme le placement du stent pour minimiser les risques futurs. Il est important de noter que l’IVUS se fait en conjonction avec l’angiographie et non en remplacement.

(L’auteur est cardiologue interventionnel principal, hôpital Apollo, Belapur, Navi Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.