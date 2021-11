Ce qu’il faut savoir sur le variant omicron, une nouvelle mutation du Covid-19

Une nouvelle variante de Covid-19, désormais nommée variante omicron, a été détectée mercredi en Afrique du Sud, suscitant un regain d’inquiétude concernant la pandémie, une chute importante du marché boursier et l’imposition de nouvelles restrictions aux voyages internationaux pour arrêter la propagation.

Bien que l’existence de la variante ait été signalée pour la première fois par l’Afrique du Sud, elle a également été trouvée dans Belgique, Botswana, L’Allemagne, Hong Kong, Israël, l’Italie et le Royaume-Uni, ce qui signifie que la variante s’est déjà propagée – bien que l’étendue ne soit pas claire, car de nouveaux cas continuent d’apparaître dans le monde.

Bien qu’il faudra quelques semaines aux scientifiques pour comprendre la variante omicron, y compris à quelle vitesse elle peut se propager et à quoi ressemble la maladie résultant d’une infection, l’Organisation mondiale de la santé a déjà qualifié l’omicron de « variante préoccupante », ce qui signifie qu’elle pourrait être plus transmissible, plus virulent, ou plus apte à échapper à la protection conférée par les vaccins que la souche originelle de Covid-19.

Plus d’informations sur la nouvelle variante apparaîtront certainement au cours des prochains jours et semaines, mais voici ce que les experts disent jusqu’à présent.

Que savons-nous de la nouvelle variante ?

Les premières preuves suggèrent que la variante omicron est très contagieuse, peut-être plus que la variante delta. Avec plus de 30 mutations sur la protéine de pointe – la partie du virus qui se lie à une cellule humaine, l’infectant – omicron pourrait à la fois être plus transmissible et avoir plus de mécanismes pour échapper à l’immunité déjà conférée par les vaccins ou une infection antérieure.

Jusqu’à présent, les cas de la variante sont apparus principalement chez les jeunes, les laissant épuisés et avec des courbatures et des courbatures, selon le Dr Angelique Coetzee, chef de l’Association médicale sud-africaine. « Nous ne parlons pas de patients qui pourraient aller directement à l’hôpital et être admis », a-t-elle déclaré à la BBC.

Par rapport à son pic pandémique, les cas en Afrique du Sud sont actuellement relativement faibles. Cependant, le pays a toujours connu un pic substantiel de nouvelles infections : vendredi, l’Afrique du Sud a signalé 2 828 nouveaux cas de Covid-19, selon l’Associated Press, avec jusqu’à 90 % de ces cas potentiellement causés par la variante omicron.

La réinfection est également préoccupante avec la nouvelle variante, selon la revue Nature, mais à ce stade précoce, il est difficile de dire quelle est la probabilité réelle d’une réinfection ou d’infections révolutionnaires.

« Le profil de mutation nous inquiète, mais nous devons maintenant faire le travail pour comprendre l’importance de cette variante et ce que cela signifie pour la réponse à la pandémie », Dr Richard Lessells, expert en maladies infectieuses à l’Université du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique du Sud, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse du ministère sud-africain de la Santé.

On ne sait pas non plus si l’efficacité de traitements tels que les anticorps monoclonaux – et les nouveaux traitements par pilule de Pfizer et Merck – sera la même contre la variante omicron, tout comme la virulence de la nouvelle variante ou à quel point elle rendra malades les personnes infectées, Dr Leana Wen, professeur de santé publique à l’Université George Washington, a déclaré vendredi à Jim Acosta de CNN.

3 questions clés sur les nouvelles variantes du #covid19 :

1) Est-ce plus contagieux ?

2) Est-ce plus virulent ?

3) Y a-t-il un échappement immunitaire ?

Beaucoup de réponses concernant Omicron, mais l’administrateur de Biden a dû agir. Imaginez le tollé s’ils n’instituaient pas une interdiction de voyager et que cette variante s’est imposée aux États-Unis. @Acosta pic.twitter.com/EJvFQuhTR2 – Leana Wen, MD (@DrLeanaWen) 27 novembre 2021

Selon l’OMS, le premier cas connu de la variante omicron remonte au 9 novembre et la mutation a été détectée pour la première fois le 24 novembre en Afrique du Sud, qui dispose d’un système de détection avancé. Alors que la variante delta est toujours la souche dominante dans le monde et représente 99,9% des cas aux États-Unis, la découverte de la variante omicron a coïncidé avec un pic de cas en Afrique du Sud – une augmentation de 1 124 % au cours des deux dernières semaines, selon le New York Times.

Cependant, la variante s’est probablement propagée beaucoup plus largement qu’en Afrique du Sud, selon le meilleur expert américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci. « Lorsque vous avez un virus qui montre ce degré de transmissibilité et que vous avez des cas liés aux voyages … il va presque invariablement disparaître », a tweeté samedi le journaliste de NBC Kaitlan Collins, citant Fauci.

Fauci dit que la variante Omicron n’a pas été détectée aux États-Unis, mais il ne serait pas surpris qu’elle soit déjà là. « Lorsque vous avez un virus qui montre ce degré de transmissibilité et que vous avez des cas liés aux voyages … il va presque invariablement disparaître », a-t-il déclaré à NBC. – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 27 novembre 2021

Que font les gouvernements pour contenir la nouvelle variante ?

Vendredi, le président Joe Biden a annoncé de nouvelles restrictions de voyage dans huit pays d’Afrique australe, qui entreront en vigueur lundi. Les voyages en provenance du Lesotho, d’Afrique du Sud, d’Eswatini, de Namibie, du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi et du Botswana seront limités, bien que ces restrictions ne s’appliqueront pas aux citoyens américains ou aux détenteurs de cartes vertes, entre autres groupes.

Comme Wen l’a dit vendredi, les interdictions de voyager ne font pas nécessairement grand-chose dans l’ensemble pour empêcher la propagation du virus, mais elles peuvent faire gagner du temps aux gouvernements pour en savoir plus sur les maladies et les variantes et mieux protéger leurs populations.

« J’ai décidé que nous allions être prudents », a déclaré Biden aux journalistes vendredi. « Mais nous ne savons pas grand-chose sur la variante, sauf qu’elle est très préoccupante ; il semble se propager rapidement.

Autres pays – Royaume-Uni, Singapour, Israël, France et Allemagne – restreignent également les voyages en provenance des pays d’Afrique australe dans le but de contenir la nouvelle variante, malgré les critiques du gouvernement sud-africain.

« Cette dernière série d’interdictions de voyager revient à punir l’Afrique du Sud pour son séquençage génomique avancé et sa capacité à détecter de nouvelles variantes plus rapidement », a déclaré samedi le ministère sud-africain des Affaires étrangères dans un communiqué. « L’excellence scientifique doit être applaudie et non punie. »

Dès samedi les États-Unis n’ont imposé aucune nouvelle restriction de voyage aux pays européens ou asiatiques où la variante omicron est apparue.

En plus des restrictions de voyage imminentes dans un certain nombre de pays d’Afrique australe, Biden a exhorté à la vaccination et aux rappels pour les citoyens américains en réponse à la nouvelle variante.

À cette fin, Biden a également appelé vendredi les pays riches capables de faire don de vaccins à des pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi qu’à renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et traitements actuels afin que les pays les plus pauvres puissent produire des génériques. versions.

Cependant, l’accessibilité n’est pas le seul problème lorsqu’il s’agit d’une campagne mondiale de vaccination. L’hésitation à la vaccination s’est avérée être un problème mondial, y compris en Afrique du Sud, où la semaine dernière, le gouvernement a demandé aux sociétés pharmaceutiques de retarder la livraison de nouvelles doses de vaccin en réponse à la baisse de la demande, bien que seulement 35 % de sa population adulte soit vaccinée. L’Europe est actuellement aux prises avec une nouvelle épidémie, au moins en partie en raison de cette adoption inégale des vaccins et de sa résistance aux vaccins.

À quel point devrais-je être concerné ?

Omicron est probablement déjà aux États-Unis, étant donné les restrictions assouplies sur les voyages internationaux plus tôt dans le mois et le fait que la variante remonte au moins au 9 novembre. Et même si ce n’est pas encore le cas, ce le sera bientôt, selon les experts.

« Il ne sera pas possible de garder cette infection hors du pays », a déclaré Fauci au New York Times. « La question est : pouvez-vous ralentir ? »

Bien qu’il existe encore de nombreuses inconnues sur la variante omicron, les experts s’accordent à dire qu’il s’agit d’une évolution troublante de la pandémie de Covid-19.

« Nous avons vu des variantes aller et venir, et tous les mois ou deux, nous entendons parler d’une », a déclaré vendredi à PBS le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health. « Celui-ci est préoccupant. Celui-ci est différent. Il y a beaucoup de fonctionnalités ici qui m’inquiètent, moi et beaucoup d’entre nous.

Delta, la souche dominante actuelle du virus, montre une transmissibilité accrue et une capacité à échapper aux anticorps, comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox en juin. Mais comme pour le delta, la clé pour limiter la propagation de l’omicron dépend du comportement humain et de la volonté des gens de s’engager dans des réponses de santé publique éprouvées.

Arrêter la propagation signifie également arrêter la possibilité de mutations nocives du virus. Des mutations – des changements dans la composition du virus – sont inévitables, et beaucoup d’entre elles sont inoffensives pour les gens. Cependant, plus le virus a d’opportunités de se propager, plus il a de chances de muter en une variation qui se propage plus rapidement, est plus résistante aux anticorps et aux traitements, ou crée de pires résultats pour la santé – ou même tous ces traits négatifs.

Cependant, les outils existants devraient toujours être efficaces pour arrêter omicron – Les tests PCR semblent détecter la variante, selon l’OMS, et Francis Collins, le directeur des National Institutes of Health, a déclaré vendredi à NPR qu’« il n’y a pas de données à l’heure actuelle pour indiquer que les vaccins actuels ne fonctionneraient pas. [against omicron]. «

De plus, le masquage et la distanciation sociale sont tous deux des stratégies éprouvées pour arrêter la propagation de Covid-19, tout comme se faire vacciner et se faire vacciner.

Ces étapes sont particulièrement cruciales car la saison des vacances et le temps froid rassemblent les gens à l’intérieur, où la transmission se produit. Selon le tracker Covid-19 du New York Times, les cas aux États-Unis ont augmenté de 10% au cours des deux dernières semaines, avec une moyenne quotidienne de 87 195 nouveaux cas, 52 279 hospitalisations et 1 013 décès. Au 24 novembre, près de 75 % des Américains éligibles au vaccin avaient reçu au moins une dose de vaccin.