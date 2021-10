Ce qu’il faut savoir sur les vitesses de charge rapides du MacBook Pro avant d’acheter

Nous ne savions pas que MagSafe 3 serait une si grande mise à niveau pour le MacBook Pro 2021 lorsque les premières rumeurs mentionnaient le retour du port de charge magnétique. Apple a en effet ramené la charge MagSafe sur le MacBook. MagSafe 3 se présente sous la forme d’un câble USB-C vers MagSafe-3 et d’un adaptateur secteur USB-C. Ceux-ci sont livrés avec chaque MacBook Pro 2021, de la version 14 pouces la moins chère proposée à la version 16 pouces la plus chère que vous pouvez configurer.

MagSafe 3 ne ramène pas seulement la tranquillité d’esprit lorsqu’il s’agit de trébucher accidentellement sur le câble de votre MacBook Pro. Il prend également en charge la charge rapide, qui reconstituera 50% de la capacité de la batterie en 30 minutes. C’est une fonctionnalité intéressante à avoir sur un ordinateur portable qui promet déjà une autonomie de batterie incroyable. Mais toutes les vitesses de charge rapide ne sont pas les mêmes, car la charge USB-C continue d’être disponible sur les nouveaux MacBooks. Pourtant, la charge USB-C ne peut aller plus loin. C’est pourquoi vous devez comprendre le fonctionnement des différentes méthodes de charge pour vous assurer d’obtenir le bon chargeur USB-C pour votre tout nouveau MacBook Pro.

Tous les chargeurs MacBook Pro 2021 ne sont pas identiques

Apple indique sur son site Web que le MacBook Pro 14 pouces prend en charge la charge rapide avec l’adaptateur secteur 96 W. Mais si vous achetez le modèle 14 pouces à 1 999 $, qui comprend un SoC M1 Pro avec un processeur à 8 cœurs, vous n’obtenez qu’un chargeur de 67 W dans la boîte. Ainsi, la charge MagSafe 3 ou USB-C ne fournira pas une charge rapide.

Ce que vous pouvez et devez faire est de sélectionner l’adaptateur secteur 96W lors du paiement. Pour 20 $ de plus, vous obtenez le même chargeur que celui livré avec toutes les autres versions de 14 pouces. Il s’agit des variantes M1 Pro et M1 Max dotées de processeurs à 10 cœurs.

De cette façon, vous pouvez profiter des vitesses de charge les plus élevées disponibles pour USB-C et MagSafe 3 pour le modèle 14 pouces.

Le MacBook Pro 16 pouces est livré avec un tout nouvel adaptateur secteur USB-C 140 W qui est également le premier chargeur GaN d’Apple pour MacBook. Ce chargeur prendra en charge des vitesses de charge encore plus rapides que le modèle 14 pouces. Et dans ce cas, MagSafe 3 offre une charge plus rapide que l’USB-C. C’est parce que le câble MagSafe 3 est doté d’une toute nouvelle technologie de charge.

MagSafe 3 rechargera le nouveau MacBook Pro plus rapidement que l’USB-C. Source de l’image : Apple Inc.

La nouvelle norme de charge MagSafe 3

Il y a eu de nombreuses discussions en ligne sur les capacités de charge rapide du MacBook Pro 2021 au cours des derniers jours. Le mystère a peut-être été enfin résolu, selon ..

Tous les chargeurs USB-C prennent en charge une norme de charge appelée USB-C Power Delivery (PD). Cela permet aux câbles USB-C de fournir une puissance allant jusqu’à 100 W. C’est pourquoi il est logique de dépenser 20 $ de plus et d’acheter la brique d’alimentation 96 W avec le MacBook 14 pouces le moins cher.

Mais Apple a aidé à développer une nouvelle norme appelée USB PD 3.1 Extended Power Range (EPR), qui prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 240 W.

Le chargeur MacBook Pro 16 pouces utilise la norme EPR USB PD 3.1 mais ne va que jusqu’à 140W. Mais vous avez besoin du câble MagSafe 3 pour profiter des vitesses de charge de 140 W. C’est parce que les câbles USB-C que vous pouvez acheter aujourd’hui ne prennent pas en charge l’EPR. De plus, il semble que les ports USB-C des MacBook Pro ne prendront pas en charge la charge rapide via USB-C à l’avenir lorsque ces câbles USB-C EPR apparaîtront.

Cela dit, on ne sait pas ce qui se passe si vous utilisez un chargeur 140 W avec MagSafe 3 avec un MacBook Pro 14 pouces.

Là encore, les vitesses de charge sont plus importantes si vous manquez constamment de batterie. C’est, espérons-le, quelque chose qui n’arrivera pas sur les nouveaux modèles de MacBook Pro.

Chargeur MagSafe 3 d’Apple pour MacBook Pro 2021. Source de l’image : Apple Inc.