Ce qu’il faut savoir sur l’essai Pfizer Booster et les mouvements de vaccins pour le stock de PFE

Pfizer (NYSE :PFE) s’accélère ce matin et ne laisse personne se mettre en travers de son chemin. Alors que Pfizer et d’autres fabricants de vaccins Covid-19 se heurtent à des entités gouvernementales sur la chronologie des injections de rappel, le stock de PFE continue de croître. Les investisseurs s’accrochent aux bords de leur siège. Alors, que devez-vous savoir sur l’essai de rappel de Pfizer ? Et qu’en est-il de ses plans pour un nouveau vaccin?

Source : Manuel Esteban / Shutterstock.com

Le géant de la biotechnologie et de la pharmacie Pfizer déclare que, aux côtés de son partenaire BioNTech (NASDAQ :BNTX), il se prépare à obtenir l’approbation de son rappel.

Alors d’où cela vient-il ? Les responsables de la santé signalent que la variante Delta est désormais la souche dominante aux États-Unis. Il semble également que la variante puisse se propager à travers les populations vaccinées, comme au Royaume-Uni ; 68% des citoyens britanniques ont reçu au moins une dose, mais les cas de variante Delta augmentent rapidement.

Les actions de PFE augmentent malgré la lutte pour le pouvoir de la FDA

Naturellement, Pfizer souhaite faire sortir son booster dès que possible. Hier, la société a fait connaître son intention de rencontrer la Food and Drug Administration des États-Unis le mois prochain au sujet de l’autorisation du booster qu’elle développe pour lutter contre la variante Delta.

Le rappel de Pfizer est très prometteur dans la production d’anticorps pour lutter contre cette variante. Selon la société, les données des essais montrent que la production d’anticorps augmente de cinq à dix fois. Pfizer souligne également les données de la Grande-Bretagne et d’Israël suggérant l’efficacité de la troisième dose contre la variante Delta en particulier.

Mais la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention repoussent. Ensemble, les responsables de la santé ont publié leur propre déclaration réfutant la nécessité d’un rappel. La FDA a déclaré que “les Américains qui ont été complètement vaccinés n’ont pas besoin d’un rappel pour le moment”.

Cela ne présage rien de bon pour les mouvements de rappel de Pfizer. L’autorisation d’utilisation d’urgence semblant peu probable pour l’instant, la société doit espérer que la FDA viendra. Pourtant, le stock de PFE est en hausse ce matin. Cela pourrait parler des inquiétudes des investisseurs concernant la variante Delta, ou simplement que Pfizer a une entreprise pharmaceutique solide en dehors de ses efforts Covid-19.

Quoi qu’il en soit, l’action PFE est en hausse d’un peu plus de 1% dans les échanges matinaux.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.