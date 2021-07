Ce qu’il faut savoir sur Marvel’s What If…?, à venir sur Disney Plus

Les personnages Marvel que vous avez appris à connaître sur grand écran et Disney Plus sont sur le point de faire peau neuve dans la première série animée MCU de Marvel Studios : Et si… ?

Alors que Marvel continue d’avancer dans la phase 4 avec des séries et des films comme Loki et Black Widow, What If…? prend le MCU dans de nouvelles directions sur quelques fronts.

Découvrez tout ce que nous savons sur What If…?, à venir à Disney Plus plus tard cet été, ci-dessous.

Avertissement: Cet article contient les principaux détails de l’intrigue d’Avengers: Endgame, Loki et d’autres films et séries MCU.

De quoi ça parle?

Le bien intitulé Et si…? demande une série de hypothèses, toutes liées à des histoires familières de MCU, et les laisse se dérouler.

Et si Peggy Carter avait été choisie pour l’initiative des super-soldats à la place de Steve Rogers, réécrivant l’histoire de Captain America ?

Et si Yondu n’avait pas kidnappé Peter Quill dans le Missouri ? Est-ce que beaucoup de choses changeraient si lui et sa bande de Ravageurs avaient plutôt enlevé un jeune T’Challa à Wakanda, réécrivant à la fois Black Panther et Guardians of the Galaxy ?

Ces hypothèses et d’autres peuvent être explorées dans What If…? en dehors de la continuité principale des autres titres MCU.

Quand et où peut-on le regarder ?

La première saison sera composée de 10 épisodes.

Il sera diffusé le 11 août et sera diffusé chaque semaine par la suite.

Quelqu’un ajoute-t-il un Et si… ? attentif à leur calendrier remarquera probablement que le 11 août est un mercredi. Cela signifie que What If…?, comme Loki avant lui, ne sortira pas le vendredi comme WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Au lieu de cela, de nouveaux épisodes seront disponibles en streaming tous les mercredis à 12h PST sur le streamer.

Les acteurs clés

Mettant en vedette de nombreux personnages familiers aux fans de MCU, What If…? comprend les voix de plusieurs acteurs reprenant leurs rôles, ainsi qu’une foule de nouveaux personnages et acteurs de voix.

Peut-être l’acteur de doublage le plus remarquable de What If…? est le regretté grand Chadwick Boseman.

Boseman fait partie du MCU en tant qu’emblématique T’Challa/Black Panther depuis 2016, apparaissant pour la première fois dans Captain America : Civil War avant son propre film autonome Black Panther, avec deux autres rôles en tant que roi Wakandan dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Boseman est malheureusement décédé à l’âge de 43 ans l’année dernière, après des années de vie avec le cancer. Il a été nominé pour un Oscar pour sa dernière performance en direct dans Black Bottom de Ma Rainy et What If…? sera son dernier crédit d’acteur connu.

D’autres piliers du MCU prêtent leur voix à What If…? comprennent Hayley Atwell, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Karen Gillen, Jeremy Renner, Paul Rudd, Michael Douglas, Neal McDonough, Dominic Cooper, Sean Gunn, Natalie Portman, David Dastmalchian, Stanley Tucci, Taika Waititi, Toby Jones, Djimon Hounsou, Jeff Goldblum, Michael Rooker, Chris Sullivan, Frank Grillo, Seth Green et Andy Serkis.

Nous ne savons pas si tous ces acteurs fournissent de nouveaux dialogues ou apparaissent via des images d’archives, comme dans Loki, mais c’est un casting de retour assez énorme.

La plus grande nouveauté connue est Jeffrey Wright. L’acteur de Basquiat, Westworld et Casino Royale raconte et donne la voix de l’Observateur.

Connaissant Marvel, il est probablement sage de s’attendre à des voix d’invités surprises en plus de celles actuellement confirmées.

Bryan Andrews a réalisé les 10 épisodes, AC Bradley étant le scénariste en chef.

La série est produite en interne aux studios Marvel, avec Kevin Feige, Brad Winderbaum, Bryan Andrews et AC Bradley en tant que producteurs exécutifs.

Comment et si… ? s’intégrer dans le MCU?

Marvel produit des films d’animation et des séries depuis des décennies, mais Et si… ? est le premier à faire partie de l’univers cinématographique Marvel de la société.

Cela signifie que les personnages à l’écran seront familiers à ceux qui sont apparus dans des films comme The Avengers, Guardians of the Galaxy, Ant-Man et Black Panther.

Cependant, ils s’écarteront très intentionnellement de ces films. Vous pouvez vous attendre à ce qu’ils jouent avec les attentes déjà établies dans le reste du MCU au fur et à mesure que différentes versions d’histoires familières se déroulent.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est la quatrième série MCU à être diffusée sur Disney Plus. Il suit WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier et Loki.

Les autres séries MCU à venir incluent Hawkeye et Ms. Marvel qui se dirigeront vers le streamer fin 2021. Les séries aux premiers stades de la pré-production incluent Armor Wars, Secret Invasion, Moon Knight, She-Hulk, Ironheart et un spectacle se déroulant dans Black Panther’s Wakanda .

On ne sait toujours pas comment directement Et si… ? sera lié à ces séries, à des films MCU existants ou à des projets à venir.

Le multivers de tout

Dans la bande-annonce de What If…?, nous entendons le Watcher nous inviter à « entrer dans le multivers ». Cela signifie que nous ne voyons pas, à proprement parler, simplement des scénarios hypothétiques autonomes. Nous voyons des versions d’événements qui se sont réellement produits, mais pas nécessairement dans les univers que nous avons vus jusqu’à présent.

Si vous avez vu Avengers : Endgame, Spider-Man : Far From Home ou Loki, vous savez probablement déjà où cela se passe.

La réalité telle que nous (ou les personnages MCU) la connaissons est protégée par la Time Variance Authority (TVA). Un multivers de différentes chronologies existe, permettant la possibilité de fourches dans la chronologie (parfois via un voyage dans le temps), mais la TVA intervient lorsque les choses deviennent trop incontrôlables et provoquent des « événements de lien » qui s’éloigneraient trop d’un « sacré chronologie.”

Avec la chronologie sacrée libérée de la TVA, les chronologies de branchement peuvent se développer sans contrôle.

La saison 1 de Loki a enfin libéré la chronologie sacrée. Cela signifie que les chronologies de branchement peuvent se développer sans contrôle maintenant (ou « non élaguées » dans la langue de la TVA). En bref, un certain ordre pouvait auparavant être maintenu d’une chronologie à une autre au sein du multivers, toutes les chronologies se déplaçant plus ou moins à l’unisson.

Cela a changé. Une chronologie de branchement pourrait potentiellement voir Thanos s’en tirer en anéantissant la moitié de toute la vie dans l’univers. Ou pourrait voir Tony Stark mourir dans la grotte où il était censé devenir Iron Man. Ceux-ci auraient probablement été des événements de connexion auparavant, modifiant fondamentalement la chronologie.

Nous ne connaissons pas encore la nature précise du multivers, et il semble que les créatifs de Marvel soient toujours en train de le trier.

Après la finale de Loki le 14 juillet, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, s’est exprimé sur le podcast D23: Inside Disney. Il venait d’avoir une réunion avec son équipe Marvel Studios pour établir “les règles du multivers et exactement comment faire vivre l’excitation entourant le multivers”.

Où allons-nous à partir d’ici?

Marvel aime garder les choses assez interconnectées, et il va de soi que Et si… ?, même en tant que série animée, aura une sorte d’impact sur le MCU au sens large.

Jusqu’à présent, la série MCU Disney Plus a sauté des points pour les films ultérieurs. WandaVision et Loki mettent en place Doctor Strange et le multivers de la folie. Le faucon et le soldat d’hiver feront probablement partie d’une nouvelle franchise Captain America – tout en présentant Valentina Allegra de Fontaine, qui est déjà apparue dans Black Widow.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? a beaucoup de place pour rester contenu. Mais cela se passe aussi dans le Multivers. Alors que des personnages comme Wanda, Loki et Doctor Strange commencent à sauter dans différentes chronologies au sein du multivers, nous pourrions bien voir des personnages dans des scénarios de What If…? saignement dans d’autres propriétés MCU.

Les éléments d’horreur de Doctor Strange dans le multivers de la folie pourraient-ils être liés aux zombies repérés dans le Et si… ? bande annonce? Les mésaventures de Loki dans Et si… ? l’affecter dans la saison 2 de Loki ?

Nous n’obtiendrons pas de réponses à ces questions avant un instant, mais la prémisse de What If…? laisse beaucoup de place pour imaginer de futurs crossovers.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? théories, rumeurs et œufs de Pâques

Disney n’a pas partagé trop de détails sur l’intrigue sur Et si… ?, mais nous pouvons reconstituer quelques grands récits à partir de morceaux révélés dans les bandes-annonces et les Et si… ? art.

Ces bits et pièces comprennent :

Tony Stark rencontre Erik Killmonger de Black Panther dans le désert où il est devenu Iron Man en 2008 Iron Man Les Gardiens de la Galaxie prenant la place des Avengers dans la bataille de New York T’Challa remplaçant Peter Quill comme Star-Lord parmi les Gardiens de la Galaxy Howard the Duck apparaissant dans une certaine mesure Peggy Carter prenant une version britannique du manteau Captain America en tant que Captain Carter (et peut-être en tant que Captain Britain de Marvel Comics) La présence de l’un des Watchers, des êtres cosmiques au pouvoir presque illimité dans la bande dessinée Marvel livres Captain America, Iron Man et Hawkeye apparaissant comme des zombies Spider-Man acquérant la cape magique du docteur Strange et remplaçant potentiellement Strange en tant que sorcier suprême

C’est ce que nous savons sur Et si… ? jusqu’à présent.