Ce qu’il faut savoir sur sa seule course NASCAR en 2021

En mai dernier, Earnhardt et JR Motorsports ont dévoilé sa Chevrolet n°8, et le schéma de peinture 9/11 United For America est un hommage aux victimes de l’attaque terroriste avec la course tombant sur le 20e anniversaire.

Voici un aperçu de la voiture n°8 d’Earnhardt pour la course de Richmond :

Vous avez demandé (et demandé, et demandé). C’est officiel. @DaleJr dirigera le @JRMotorsports n ° 8 pour #XfinitySeries à @RichmondRaceway ! pic.twitter.com/2bSYrCzcim – Xfinity Racing (@XfinityRacing) 4 mai 2021

Honoré de conduire cette voiture @unileverusa. N’oublie jamais. https://t.co/JS1NkI2SND – Dale Earnhardt Jr. (@DaleJr) 4 mai 2021

Dans la vidéo annonçant le schéma de peinture et son hommage, Dale Jr. a déclaré en partie :

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis qui mettent à l’épreuve la détermination de notre nation, ce qui signifie que les leçons du 11 septembre sont aussi importantes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a 20 ans. Ces leçons – s’unir, prendre soin les uns des autres, soutenir nos héros de première ligne et s’engager à aider nos communautés à se rétablir, à reconstruire et à réinventer leur avenir. »

JR Motorsports a récemment développé l’importance du schéma de peinture :