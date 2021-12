ce qu’il faut savoir sur une maladie qui « frappe » sans prévenir

11/12/2021 à 20h30 CET

Bien que les causes exactes de la cancer du pancréas, oui il existe des preuves scientifiques sur l’incidence que divers facteurs de risque peuvent avoir dans l’apparition de cette pathologie.

Ces facteurs sont :

Tabac et alcool Avoir de l’obésité Avoir du diabète Avoir des antécédents personnels de pancréatite chronique Avoir acquis des mutations génétiques Ceux avec les groupes sanguins A, AB ou B Âge, car le risque de cancer de cancer augmente à partir de 60 ans Sexe, puisque cette tumeur est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes Antécédents familiaux de cancer du pancréas.

Cela peut vous intéresser : 5 mesures essentielles pour prévenir le cancer

Les chiffres en Espagne

Dans notre pays, le cancer du pancréas est la troisième cause de décès par cancer. Malgré cela, elle continue d’avoir une prévalence très faible, représentant 3,1% de toutes les tumeurs diagnostiquées en Espagne en 2020, selon la Société espagnole d’oncologie médicale (SEOM), et l’année dernière, elles représentaient 6,7% des décès par cancer dans notre pays.

Typologie du cancer du pancréas

Les spécialistes de la Fondation espagnole du système digestif (FEAD) signalent deux types de tumeurs :

Cancer du pancréas exocrine : Les formes les plus courantes de ce type de cancer sont les adénocarcinomes, qui affectent les cellules responsables de la fabrication des sucs pancréatiques. Ils constituent plus de 95% des tumeurs qui apparaissent dans le pancréas. Ce type de cancer est communément appelé cancer du pancréas, malgré le fait qu’il existe une autre classe de tumeurs moins fréquentes dans cet organe.Cancer endocrinien du pancréas: Ce type de tumeur est moins fréquent et se produit généralement différemment de l’adénocarcinome.

Causes et symptômes

L’un des problèmes fondamentaux de ce type de cancer est que, dans la plupart des cas, il ne produit aucun type de symptômes aux stades initiaux.

D’après le docteur Mileidis San Juan Acosta, spécialiste du système digestif et chef du comité des activités de la Fondation FEAD, « en général, cette pathologie aux stades initiaux ne produit pas de symptômes, elle est donc généralement diagnostiquée à des stades avancés et sa mortalité est très élevée, atteignant 90 %. Ce n’est qu’au fur et à mesure que le cancer progresse qu’il présente des symptômes.

Entre le symptôme décrites par le Dr San Juan Acosta sont :

Douleur due à la pression sur les nerfs voisins ou d’autres organes. Jaunissement de la peau (jaunisse) qui se produit lorsque la tumeur comprime le canal cholédoque. Perte de poids et malnutrition. Même des vomissements » dus à une obstruction du duodénum qui empêche le passage des aliments du de l’estomac à l’intestin.

Diagnostic

Il existe plusieurs tests qui diagnostiquent le cancer du pancréas ou révèlent son étendue. L’analytique est un test complémentaire en cas de suspicion pour étudier certaines enzymes hépatiques ou marqueurs pouvant aider au diagnostic de suspicion.

Le test radiologique le plus précis est la tomodensitométrie (TDM) ou scanner, qui montre s’il y a une tumeur, son extension et s’il y a des métastases.

Pour détecter des tumeurs plus petites ou des ganglions lymphatiques affectés, une échographie endoscopique est réalisée, ce qui permet de faire des biopsies de la tumeur.

Et la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) est utilisée pour examiner les canaux biliaires et pancréatiques.

Traitement

« Les options de traitement pour ce type de cancer sont chirurgies, chimiothérapie et parfois radiothérapie. Normalement ils sont intercalés entre eux, il y a plusieurs combinaisons possibles. Il sera décidé en fonction de la localisation de la tumeur, de la taille, de l’extension, s’il y a des ganglions lymphatiques touchés ou des métastases, l’atteinte des vaisseaux sanguins, l’âge ou la pathologie associée » selon le Dr San Juan.

En plus d’un traitement spécifique, les patients peuvent recevoir d’autres traitements qui aident à combattre les effets de la tumeur, tels que soutien nutritionnel, la gestion de la douleur, le traitement à l’insuline s’ils développent un diabète, la mise en place d’une prothèse et même un pontage palliatif.