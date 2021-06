Ce qu’il faut savoir – WWD

La marque Halston rend hommage au regretté créateur avec une nouvelle collection capsule inspirée de la récente série limitée Netflix, « Halston ».

La marque éponyme du créateur et Netflix s’associent pour créer une collection inspirée des dessins d’archives de Halston et des costumes originaux vus dans la série limitée, qui mettait en vedette Ewan McGregor en tant que créateur titulaire. La collection de tenues de soirée de 10 pièces est disponible en pré-commande dès maintenant sur le site Web de Halston et sera expédiée fin juillet. Plus tard en juin, la collection sera portée par Neiman Marcus et Saks Fifth Avenue. Les prix varient de 995 $ à 1 595 $.

“Roy Halston Frowick a créé à lui seul la mode américaine de luxe”, a déclaré Robert Rodriguez, qui est le nouveau directeur de la création de la marque Halston. « Halston a toujours eu une influence considérable sur ma carrière, dans une industrie où son empreinte demeure des décennies plus tard. Je suis ravi de perpétuer son héritage à travers cette collection capsule Netflix en collaboration avec Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus. C’était passionnant de recréer les robes emblématiques des archives Halston qui apparaissent dans la série Netflix et de les réinterpréter pour les temps modernes. Je suis reconnaissant de faire partie de cet hommage à Halston, qui a inspiré les designers du monde entier.

La collection comprend certains des looks les plus remarquables du défilé «Halston», tous nommés d’après les Halstonettes du designer, qui étaient ses nombreuses muses modèles. L’un des premiers costumes remarquables du spectacle, la collection comprend le “Elsa” – modélisé par Elsa Peretti du spectacle, joué par Rebecca Dayan – qui est un caftan en mousseline de soie imprimé batik bleu saphir. La collection comprend également le “Beverly” (du nom du mannequin Beverly Johnson), une robe en mousseline de soie imprimée rouge et fuchsia, le Liza (du nom de l’amie proche de Halston Liza Minnelli), un caftan en mousseline de soie Lurex doré et le “Anjelica” (nommé après Anjelica Huston), une robe en jersey froncée à une épaule.

La série limitée “Halston” de Netflix a offert une version dramatisée de la façon dont le défunt créateur de mode a catapulté en popularité dans les années 1970 et 1980 pour ses créations élégantes mais sexy, et comment sa carrière a été bouleversée par ses fêtes excessives. Le spectacle dépeint de nombreuses amitiés étroites de Halston, notamment avec Minnelli, Peretti, Joel Schumacher, Joe Eula et d’autres.

La marque Halston a changé de propriétaire et de créateurs à plusieurs reprises depuis le décès du créateur en 1990. Des personnalités comme Sarah Jessica Parker, la cofondatrice de Jimmy Choo Tamara Mellon, la styliste Rachel Zoe et l’ancien producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein ont tous tenté de ressusciter la marque au cours des dernières années. trois decennies. L’année dernière, Rodriguez a été sollicité pour diriger la marque vers des vêtements de sport plus élevés rappelant la marque originale de Halston.

