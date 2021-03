Ce qu’il faut savoir – WWD

Charli D’Amelio et Dunkin ‘font passer leur partenariat au niveau supérieur avec une nouvelle collection de marchandises.

L’influenceur TikTok, qui est le plus suivi sur la plate-forme de médias sociaux avec plus de 111,6 millions d’abonnés, publie mardi une collection de produits en édition limitée avec la chaîne de café qui comprend des vêtements et des accessoires co-conçus comme des grenouillères, des chouchous, des lacets, un téléphone. étuis, porte-clés et gobelets.

La collection de marchandises fait suite aux précédentes collaborations de D’Amelio avec Dunkin ‘. L’année dernière, l’influenceuse s’est associée à la chaîne pour transformer sa commande Dunkin ‘, une bière froide au caramel, en «The Charli» pour son menu officiel. Récemment, le couple s’est à nouveau associé pour une autre version de la boisson, surnommée «The Charli Cold Foam», qui ajoute de la mousse froide à la crème douce à la boisson originale.

La nouvelle collection de marchandises se veut une extension des collaborations précédentes de la paire. La collection comprend une combinaison en tissu éponge conçue avec le logo rose et orange de Dunkin, un chouchou qui réinvente le logo de la chaîne pour lire «Charli» et un gobelet rose à paillettes qui lit «Charli x Dunkin», entre autres articles.

Il s’agit de la dernière collaboration mode de D’Amelio. Plus tôt ce mois-ci, l’influenceur s’est associé à la marque d’accessoires Pura Vida pour une collection de bijoux destinée à promouvoir la positivité. D’Amelio est également le visage de la sous-marque Gen Z de Morphe, Morphe 2, avec sa sœur Dixie D’Amelio et a travaillé avec des marques comme Hollister, Aerie et EOS.

La collection de marchandises Dunkin ‘de D’Amelio variera entre 16 $ et 100 $ et sera publiée mardi à 15 h HNE sur le site Web de Dunkin.

