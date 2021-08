Ce qu’il faut surveiller contre Everton

in

Avec le coup d’envoi de la saison 2021/22 de Premier League, Southampton se retrouve dans une position un peu discutable. Débutant la campagne avec un voyage à Goodison Park contre Everton, les Saints chercheront à calmer les nerfs du début de saison. Après tout, le club entre dans la campagne après une fenêtre de transfert estivale mouvementée.

Cependant, aussi mauvais que soit l’été, les départs du club ont ouvert la voie à l’émergence de nouveaux visages. Cela dit, une question majeure demeure à ce stade. À quelle vitesse ces nouvelles recrues peuvent-elles s’acclimater à la fois à la Premier League et à Southampton. La réponse à cette question détermine presque avec certitude l’issue du voyage d’ouverture de la saison des Saints à Goodison Park.

Southampton Coup d’envoi de la saison contre Everton

Changements majeurs à Southampton à partir du 11

Souffrant d’une mauvaise forme pendant la majeure partie de la saison dernière, Southampton est passé de trois joueurs majeurs cet été. Le premier étant Ryan Bertrand, qui a rejoint Leicester City en transfert gratuit. Le deuxième joueur à partir était l’attaquant vedette Danny Ings, qui a rejoint Aston Villa dans le cadre d’un transfert de 30 millions de livres sterling. Enfin, le club a récemment conclu un accord de 15 millions de livres sterling avec Leicester City pour le défenseur central Jannik Vestergaard.

À leur place, une poignée de nouveaux visages ont rejoint l’équipe première des Saints. En plus de leurs rangs défensifs, Southampton a recruté les jeunes Romain Perraud, Tino Livramento et Dynel Simeu. Plus important encore, le club a rapidement décidé de signer un remplaçant pour la star décédée Danny Ings. En fait, les Saints ont signé deux remplaçants.

En ajoutant d’abord l’international albanais Armando Broja sur un prêt d’une saison de Chelsea, Southampton a fait venir un joueur qui pourrait fournir à la fois de la jeunesse et du talent à l’équipe première. Cependant, la signature offensive majeure du club se présenterait sous la forme d’Adam Armstrong. La forme affichée par ces joueurs contribuera grandement à déterminer le type de résultat que les Saints obtiendront lors de leur match contre Everton.

Les Saints peuvent-ils briser le Hoodoo de Goodison Park ?

Dire que Southampton a eu du mal à Goodison Park est peut-être l’euphémisme de l’année. Lors des 17 dernières visites du club sur le terrain historique, ils n’ont remporté qu’une seule victoire. En fait, Southampton n’a pas remporté de match de championnat à Goodison depuis 1997. Depuis cette victoire, les Saints ont enregistré un horrible record de 0-5-11 en Premier League au sol.

Alors que l’écart entre les équipes s’est rétréci au cours des neuf dernières années, Everton reste une équipe difficile à comprendre. Malheureusement, cette course semble susceptible de se poursuivre étant donné l’ampleur des changements survenus cet été pour le club de la côte sud. Devant remplacer trois joueurs de haut niveau, une phase de feeling peut avoir lieu dans ce match.

Bien que bonne pour le reste de la saison, cette phase est peu susceptible de conduire à un résultat dans ce match pour Southampton.

Attaquer les joueurs est la clé du succès des Saints

Sans Danny Ings à la tête de l’attaque de Southampton, ils seront désormais obligés de dépendre des autres attaquants. Alors qu’Adam Armstrong, Armando Broja et d’autres pourraient éventuellement assumer ce rôle, pour l’instant, les projecteurs sont clairement braqués sur l’international écossais Che Adams.

Membre indiscutable du 11 de départ, Che Adams pourrait être considéré comme le joueur le plus important de Southampton cette saison. Alors que le joueur de 25 ans n’a marqué que 13 fois au cours de ses deux saisons sur la côte sud, il devrait désormais assumer le rôle laissé vacant par Danny Ings. La façon dont Adams s’adaptera à ce rôle déterminera probablement l’issue de la saison des Saints ainsi que ce match.

Nathan Tella et la nouvelle recrue Adam Armstrong seront également susceptibles de jouer un rôle dans ce match. Si l’un ou l’autre joueur peut avoir un impact dans ce match, les chances de victoire de Southampton monteront en flèche. Cependant, si les joueurs offensifs du club ne réussissent pas, cela indiquera que Southampton pourrait avoir un long chemin devant eux cette saison.

Réflexions finales: départ rocheux probable pour Southampton à Everton

Manquant trois des joueurs vedettes de la saison dernière, Southampton devrait connaître un début de campagne difficile. Face à un voyage d’ouverture de saison difficile à Everton, il est peu probable qu’ils trouvent rapidement leur place. Bien que les nouvelles recrues du club puissent surprendre, ce match représente un test d’ouverture difficile.

Bien qu’une performance respectable soit attendue, le manager Ralph Hasenhuttl a définitivement du pain sur la planche.

