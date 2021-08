Ce qu’il faut surveiller dans Clash of European Giants

L’AC Milan contre le Real Madrid aura lieu dimanche soir au Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Autriche. C’est l’un des derniers matchs de pré-saison des Rossoneri de l’été, mais c’est clairement un gros match. Le Real Madrid est toujours un ennemi majeur à affronter, et cela présente un match entre les deux clubs avec le plus de trophées de la Ligue des champions en Europe.

AC Milan v Real Madrid : que rechercher

La performance de Mike Maignan

Mike Maignan sera regardé à la loupe toute la saison. Cela, bien sûr, est dû au fait qu’il remplace la starlette italienne Gianluigi Donnarumma, qui a quitté Milan pour le Paris Saint-Germain.

Maignan a été le meilleur gardien de but de Ligue 1 la saison dernière, menant Lille à un titre national tout en faisant partie de la meilleure défense de la France. Il est sage au-delà de ses années et a des réflexes d’araignée, capable d’arrêter les coups les plus durs. Le Français, cependant, aura toujours la tâche difficile d’être à la hauteur de la réputation précédente de Donnarumma et de ses performances exceptionnelles dans le but de Milan.

Il a joué lors des précédents matches amicaux de Milan et s’est bien comporté. C’est bien beau tout ça. La différence dans ce match, cependant, est de jouer contre les meilleurs talents du football. En fin de compte, le match reste amical, mais Maignan sera mis à l’épreuve contre divers vainqueurs de la Ligue des champions lors du match AC Milan contre Real Madrid.

Simon Kjaer prêt pour le retour dans l’AC Milan contre le Real Madrid

Simon Kjaer est de retour à Milan après l’Euro 2020 et la pause qu’il a prise par la suite. L’international danois a réalisé des performances incroyables à l’Euro 2020 et a présenté des performances dignes d’un héros lors de la première journée de match. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il deviendrait le nouveau capitaine de Milan.

Kjaer a essentiellement assuré une place de départ. En plus d’être un leader, il reste un solide défenseur. Les fans de Milan attendaient désespérément son retour. Son partenaire en défense est Fikayo Tomori. Le duo devrait commencer contre le Real Madrid. Ce sera un match intéressant pour eux, face à Karim Benzema, Vinicius Jr., Luka Modric et d’autres.

Le duo a joué contre de fortes attaques la saison dernière à l’Inter Milan et à la Juventus, et ce match les préparera pour le début de la Serie A et de la Ligue des champions.

Rafael Leão en attaque

Rafael Leão reste une énigme à Milan. Parfois, son potentiel de star est au maximum. À d’autres moments, il a l’air perdu sur le terrain. L’international portugais n’a encore que 22 ans, il a donc tout le temps pour être à la hauteur de son potentiel.

Lors du dernier match amical de Milan plus tôt cette semaine, contre Valence, Leão a réalisé une performance fantastique et s’est vu refuser un but magnifique. Tous les yeux seront rivés sur lui lors du match contre le Real Madrid, pour voir à quel point il se comporte bien contre une défense encore meilleure.

À l’heure actuelle, sur le tableau de profondeur de Milan, il y a deux attaquants principaux. Il s’agit de Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud. Le duo est expérimenté et toujours assez bon, mais il n’y a pas de véritable troisième attaquant. Leão doit prouver qu’il peut jouer ce rôle en cas de besoin, et un but dans ce match peut faire l’affaire.

