Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite – 26 octobre 2021: le Batman Who Laughs Skin fait ses débuts

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, et le nouveau skin d’aujourd’hui est spécial. Avec l’introduction de la Peau Fortnite Batman qui rit, le héros de DC a reçu sa cinquième interprétation dans Fortnite, le plus grand des super-héros du jeu. Complété avec son pack complet, le Batman Who Laughs est le plus récent skin sous licence dans une boutique d’objets qui en regorge aujourd’hui. Voici tout dans la boutique d’objets pour le 26 octobre 2021.

Le Batman Who Laughs et ses produits cosmétiques associés font partie du nouvel ensemble Dark Multiverse, qui est un clin d’œil à la vision tordue du héros du scribe de longue date Scott Snyder. Son ensemble comprend également un planeur et une pioche. Les joueurs qui veulent l’ensemble complet peuvent l’obtenir dans le cadre d’un pack à un prix réduit de 2 200 V-Bucks. L’ensemble complet comprend :

La peau de Batman Who Laughs – 1 500 V-BucksDeath Metal Scythe pioche – 800 V-Bucks Planeur Wings of Madness – 800 V-Bucks

Pour les lecteurs de bandes dessinées, des éléments plus exclusifs mais connexes sont inclus dans les copies physiques de Fortnite/Batman: The Foundation, une nouvelle bande dessinée qui sortira le 26 octobre. Les joueurs qui saisiront la bande dessinée débloqueront le costume du héros déchu, Perche de Robin dos bling, et le Écran de chargement des jours sombres.

Procurez-vous la nouvelle bande dessinée crossover cette semaine et vous obtiendrez des produits cosmétiques bonus pour Fortnite.

Ailleurs dans la boutique d’objets, vous trouverez une abondance de skins sous licence provenant d’un éventail de séries. Vous trouverez les skins Dune, les skins Resident Evil et le nouveau skin Spacefarer Ariana Grande. En plus de celles-ci, une multitude d' »offres effrayantes » sont toujours disponibles et peuvent vous aider à finaliser vos idées de costumes Fortnitemares juste à temps pour Wrath of the Cube Queen.

Pour une vue grand angle du magasin, consultez le tweet pratique d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain pour couvrir une nouvelle série de mises à jour de la boutique d’objets Fortnite.

