Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 10 novembre 2021: les tenues enveloppantes sont de retour

La mise à jour de la boutique d’objets Fortnite est tombée et l’inventaire du magasin d’aujourd’hui propose un grand choix d’enveloppes, mais cette fois, elles ne sont pas réservées aux hélicoptères, aux bateaux et aux armes à feu. Vous pouvez personnaliser l’un des nombreux skins de personnages de tenues enveloppables, qui ont fait leurs débuts au cours de la saison 7. Ils sont de retour et offrent une grande personnalisation jamais vue auparavant dans Fortnite. Voici plus d’informations sur ceux-ci et sur tout le reste dans la boutique d’objets Fortnite du 10 novembre 2021.

Les tenues enveloppantes série cosmétique, officiellement connue sous le nom de Montrez votre ensemble de style, comprend 10 personnages différents, chacun avec des coiffures et des visages différents, mais chacun aussi avec une veste qui peut afficher n’importe quelle enveloppe que vous possédez. Étant donné qu’il existe des centaines d’enveloppes dans le jeu et que la couleur des cheveux de chaque personnage peut être modifiée, des milliers d’options sont proposées, même pour un seul personnage.

Chaque personnage se vend 1 500 V-Bucks, et il existe des pioches et des accessoires pour le dos similaires pour les joueurs qui cherchent à faire des folies sur les héros personnalisables. Il existe également une vaste sélection de wraps dans le magasin aujourd’hui, vous pouvez donc associer un nouveau design à un nouveau héros.

Chaque héros est livré avec un nouveau wrap, mais vous pouvez l’échanger contre n’importe quel wrap du jeu.

Ailleurs dans la boutique, vous trouverez des héros sous licence tels que Jinx de League of Legends, et El Chapulin Colorado, qui est une icône d’une sitcom latino-américaine des années 1970 qui parodiait les histoires de super-héros de son époque. Peaux classiques et rares comme les jambières Aérobic Assassin (Saison 5) et Patrouilleur épineux (Saison 8) sont également de retour, alors c’est maintenant votre chance si vous attendiez de les revoir.

Si vous souhaitez un aperçu complet du magasin aujourd’hui, reportez-vous au tweet iFireMonkey toujours à portée de main ci-dessous.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.