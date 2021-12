Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 11 décembre 2021: Snowbell Returns

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, et cela signifie que de nouveaux personnages, émotes et bien plus sont désormais disponibles pour votre lecture. Dans la boutique d’aujourd’hui, encore plus de skins sur le thème des vacances sont arrivés, bien que nous n’ayons pas encore vu de nouveaux personnages dans cette veine. Nous devrons peut-être attendre le Winterfest 2021 attendu (mais pas encore annoncé). Pour l’instant, voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 11 décembre 2021.

Les faits saillants d’aujourd’hui sont les retours opportuns de Cloche de neige et Fa-la-la-la-Fishstick, qui viennent tous les deux avec des cadeaux supplémentaires si vous les récupérez. Pour Snowbell, vous obtiendrez deux styles alternatifs en plus de son style de base, qui est clairement inspiré de Buddy The Elf. Quant à Fishstick, il inclut une version casse-noix de lui-même à porter comme bling back. Vous pouvez également saisir sa pioche supplémentaire pour compléter son ensemble.

Collectivement, vous pouvez obtenir tous ces personnages et objets aux prix suivants :

Peau de cloche de neige – 1 200 V-BucksFa-la-la-la-Fishstick – 1 200 V-BucksHoliday Hook pioche – 500 V-BucksAyez un joyeux petit Fishmas.

Si vous ne vous sentez pas festif, le Masque de métal bundle est de retour pour écouter une fois de plus Army of Two, même si accidentellement. Ailleurs dans la boutique, le Armement de guerre les héros restent disponibles, tout comme la nouvelle marque Jordan Gris froid personnages, ainsi que tous les personnages de vacances précédemment publiés déjà vus ce mois-ci.

D’autres sont en route, sans aucun doute. Pour l’instant, voici tout ce qui se trouve dans la boutique d’objets Fortnite, comme on le voit dans un tweet iFireMonkey.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.