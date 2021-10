Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 16 octobre 2021: bâton de poisson gommeux, emote de batterie solo, etc.

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite et cela signifie qu’un nouveau skin Fortnitemares est arrivé. Cette fois, c’est le tout nouveau Bâtonnet de poisson gommeux skin et son set complet Delicious Fishes. Si vous n’aimez pas les trucs sucrés, il y a aussi une emote jamais vue auparavant, ainsi que le retour de toute une équipe de football de morts-vivants. Voici ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite pour le 16 octobre 2021.

Bâtonnet de poisson gommeux est certainement le point culminant et en fait l’un des seuls skins Fortnitemares 2021 qui n’est pas conçu pour être effrayant. Au lieu de cela, il est plutôt ludique et ressemble à un bonbon suédois au poisson. Il est disponible en plusieurs couleurs différentes et vous pouvez personnaliser ses moitiés supérieure et inférieure afin qu’il arbore deux couleurs différentes et vibrantes à chaque match. Il est livré avec un dos bling, mais si vous souhaitez compléter son ensemble complet, vous aurez besoin de quelques pièces supplémentaires.

Voici tout dans le Poissons délicieux ensemble:

Peau Gummy Fishstick et bling back The Original Puffa Pak – 1 200 V-BucksGiant Jelly Sourfish pioche – 500 V-BucksUltrasour wrap – 300 V-BucksLe nouveau look de Fishstick vous laissera mal aux dents si vous en faites trop.

Cela signifie que l’ensemble complet vous coûtera 2 000 V-Bucks, soit environ 16 $. C’est une nouvelle arrivée, mais beaucoup de skins saisonniers ne viennent que pour leurs vacances respectives, donc si vous ne prenez pas Gummy Fishstick ce mois-ci, il ne sera peut-être pas de retour avant octobre prochain.

Si vous préférez arborer quelque chose d’effrayant, le Jeu de boules mortes est de retour et propose huit stars du football différentes – avec le détail supplémentaire qu’elles sont, eh bien, des morts-vivants. Chacun coûte 1 200 V-Bucks et comprend le bling back Dead Card. Quant aux nouveaux emotes, les Solo de batterie emote est le dernier de la série Icon. Vous pouvez le récupérer maintenant pour 500 V-Bucks.

Ailleurs dans la boutique d’objets, le skin Venom inspiré de Tom Hardy est de retour avec la nouvelle emote intégrée Eddie Brick. Affrontez des ennemis sous la forme du sportif ou de sa forme symbiote – c’est à vous de décider. Vous pouvez acheter le pack complet Venom pour 2 800 V-Bucks, ou choisir parmi la sélection symbiotique. L’immense section Halloween continue de croître, avec presque tous les skins Halloween sortis dans le magasin ce mois-ci toujours disponibles aujourd’hui, y compris Rick Grimes. Attendez-vous à ce que cette tendance se poursuive au cours des deux prochaines semaines.

En attendant, ne manquez pas la grande nouveauté de la semaine : Fortnite And Among Us collaborera sur un futur crossover.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.