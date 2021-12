Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui, 17 décembre 2021 – Spider Man: No Way Home Skins

La boutique d’objets Fortnite s’est à nouveau rafraîchie et l’inventaire d’aujourd’hui sera certainement un succès auprès de nombreux joueurs. Les tout nouveaux skins Spider-Man: No Way Home sont arrivés, donnant aux joueurs un premier aperçu des versions MCU du webslinger et de son partenaire MJ dans Fortnite. Parallèlement à ces nouveaux ajouts, davantage de personnages sous licence et d’originaux épiques sont là pour le lancement de Winterfest. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 17 décembre 2021.

Les nouveaux ajouts de chapiteau sont une évidence : c’est Spidey et MJ, bien sûr. La paire est accompagnée de plusieurs accessoires, dont la capacité de Peter Parker à enlever ou à mettre son masque, ainsi qu’une combinaison alternative. Une batte de baseball est également disponible, ce qui soulève une fois de plus la question importante : pourquoi ces métahumains transportent-ils toujours des armes de mêlée ?

Vous pouvez obtenir les personnages dans un lot ou séparément. Voici combien cela vous coûtera sur votre solde V-Bucks :

Spider-Man: No Way Home Bundle – 2 300 V-BucksSpider-Man (No Way Home) skin – 1 500 V-BucksMJ skin – 1 500 V-BucksNo Way Homerun Pioche Hitter – 800 V-BucksSi le film est épuisé localement, vous pouvez peut-être le recréer vous-même dans Creative.

Spidey vient avec son emote, son costume alternatif et son dos, tandis que MJ vient avec son propre dos. La batte est vendue séparément ou dans le cadre de l’ensemble complet, ce qui signifie essentiellement que vous achetez Spidey et la batte et obtenez MJ gratuitement lorsque vous faites le calcul.

Si vous n’êtes pas un fan de Marvel, vous aimerez peut-être les skins Gears of War en cours, notamment Marcus Fenix ​​et Kait Diaz. Chef d’équipe Méca est également de retour, en plus du pack bling back Monopoly Tokens si vous cherchez à passer et à collecter (dans le jeu) 200 $.

Pour un aperçu complet de l’inventaire de la boutique aujourd’hui, consultez le tweet d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.