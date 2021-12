Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 18 décembre 2021: lot de casiers de Candywing

La boutique d’objets Fortnite est à la hauteur de son pull moche dans des skins sur le thème des vacances cette semaine. Parallèlement aux nouveaux skins Spider-Man: No Way Home pour le héros et son partenaire, MJ, la boutique propose actuellement une multitude de produits cosmétiques qui devraient répandre la joie des Fêtes. Voici toutes les nouveautés dans la boutique d’objets Fortnite pour le 18 décembre 2021.

Bien que l’élément phare soit probablement toujours les nouveaux skins Spider-Man, il y a beaucoup d’autres pour tester votre équilibre V-Bucks. Les cosmétiques Gears of War restent disponibles, notamment Kait Diaz et Marcus Fenix. Aussi dans la boutique est Lot de casiers de Candywing, qui comprend un assortiment d’articles triés sur le volet du créateur de contenu Fortnite. Ce n’est pas un hasard si le bundle réapparaît maintenant, car il comprend le Noël-ish M. Dappermint peau aux côtés d’une gamme d’autres goodies.

Oh mec, je veux mon propre Locker Bundle.

La version beaucoup plus effrayante de M. Dappermint, Kane, est également dans la boutique aujourd’hui, pour tous ceux qui ont un peu d’horreur cyberpunk sur leur liste de souhaits. Ailleurs, des peaux hivernales comme Sagan, l’attaquant de houx, et le Lot Casse-Noisette sont tous là aussi. En fait, pratiquement tous les skins sur le thème des vacances jamais sortis sont actuellement dans la boutique, et nous en verrons sans aucun doute encore plus bientôt.

Pour un aperçu de la boutique d’objets Fortnite complète aujourd’hui, consultez le tweet d’iFireMonkey ci-dessous.

