Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 19 octobre 2021: pack de quêtes Graveyard Drift et plus

Avec Halloween qui approche à grands pas, la boutique d’objets Fortnite présente un autre nouveau personnage effrayant. Cette fois, il s’agit du pack de quêtes Graveyard Drift, qui réinvente un personnage Fortnite avec un nouvel ensemble cosmétique sur le thème des vampires. Si cela ne vous convient pas, peut-être que toute la gamme des héros et des méchants de DC Comics le fera. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 19 octobre 2021.

Qu’y a-t-il dans la boutique d’objets Fortnite

Le titre est le tout nouveau Pack de quêtes de la dérive du cimetière, qui donne au personnage habituellement masqué Drift une cure de jouvence vampirique qui comprend trois styles au total pour son nouveau look Driftwalker, ainsi qu’une multitude de produits cosmétiques pour compléter sa transformation transylvanienne. Vous pouvez obtenir son planeur, dos bling, et pioche livré avec Driftwalker et profitez également de récupérer tout votre argent avec son inclus pack de quêtes.

Comme les autres personnages fournis avec les packs de quêtes, vous n’aurez qu’à relever les défis déjà présents dans le jeu pour gagner des V-Bucks à chaque étape du pack de quêtes de Drift. Le bundle Graveyard Drift ne peut pas être acheté avec des V-Bucks. Au lieu de cela, cela coûte 15,99 $, mais une fois que vous aurez terminé ses quêtes, vous gagnerez 2 000 V-Bucks, soit environ 16 $. Voici tout dans son bundle :

Peau de marcheur de la dérive (avec deux styles alternatifs)Ailes de fractale brisées dos blingpioche Bords de faille corrompue Planeur Vrilles corrompuesPack de quête de marcheur de dérive (gagne jusqu’à 2 000 V-Bucks)Drift est maintenant Driftwalker pour Halloween, et il a soif.

Si vous n’aimez pas le nouveau look effrayant de Drift et préférez vous habiller pour Halloween d’une autre manière, vous pouvez choisir parmi la collection complète de DC Comics qui se trouve dans la boutique d’objets après l’événement DC Fandome du week-end dernier. Choisissez parmi Wonder Woman, Beast Boy, Harley Quinn et bien d’autres. Chacun comprend ses divers accessoires et se vend dans une fourchette d’environ 15 à 20 $ par groupe de personnages.

Ailleurs dans le magasin actuellement surdimensionné, vous trouverez le nouveau skin Kaws, le retour de Ghoul Trooper, le nouveau Gummy Fishstick et bien plus encore. Alors que certains skins Fortnitemares ont disparu, attendez-vous à ce qu’ils reviennent dans les jours à venir afin que vous puissiez faire une dernière séance de shopping avant Halloween. Attrapez tout dans la boutique d’objets dans ce tweet d’iFireMonkey.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.