Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 2 novembre 2021: El Chapulín Colorado arrive

Bien que la boutique d’objets Fortnite ne soit plus pleine de costumes d’Halloween, il reste encore beaucoup de déguisements à faire si vous avez des V-Bucks qui brûlent un trou dans votre portefeuille électronique. Les nouveaux articles de la boutique d’aujourd’hui incluent un tout nouveau skin crossover, bien que vous seriez pardonné si vous n’êtes pas familier avec le matériel source. Voici toutes les nouveautés dans la boutique d’objets Fortnite pour le 2 novembre 2021.

L’article le plus récent dans la mise à jour de la boutique d’aujourd’hui est le Peau El Chapulín Colorado. Le héros discordant est inspiré d’une sitcom mexicaine des années 1970 qui parodiait les sagas de super-héros de son époque. Le personnage principal, El Chapulín Colorado, ou La sauterelle rouge, était interprété par Roberto Gómez Bolaños, qui a également créé la série.

Personnellement, j’économise mon argent pour un skin Karl Havoc.

C’est sa ressemblance qui vient au jeu, bien que plusieurs variantes soient également proposées au cas où vous préféreriez mettre un avatar différent dans sa tenue incontestablement élégante. Voici tout ce qui se trouve dans l’ensemble El Chapulín Colorado :

Peau El Chapulín Colorado – 1 200 V-BucksPioche Chipotle Chillón – 500 V-Bucks¡Qué No Panda El Cúnico! emote – Pack 500 V-BucksEl Chapulín Colorado (avec skin, pioche, emote et bling back exclusif) – Pack 1 600 V-BucksColorada (avec cinq personnages féminins différents en costume El Chapulín Colorado) – Pack 2 000 V-BucksEl Chapulín (avec cinq personnages masculins en costume d’El Chapulín Colorado) – 2 000 V-Bucks

Ailleurs dans la boutique, le temps presse pour plusieurs skins croisés, mais ils seront chacun ici pour au moins un jour de plus. Qui comprend Dune, Ariana Grande, et Le Batman qui rit. Les skins Resident Evil sont partis pour le moment, mais comme ils ne faisaient pas officiellement partie de Fortnitemares, j’espère que cela signifie que nous n’aurons pas besoin d’attendre un an pour les revoir dans la boutique comme tant d’autres skins d’Halloween.

Vous pouvez jeter un coup d’œil au magasin complet dans une image pratique d’iFireMonkey.

Bien que ce soit une journée relativement lente pour ceux qui cherchent à dépenser leurs V-Bucks, n’oubliez pas que nous semblons être à quelques jours d’un croisement majeur entre Epic et Riot avec le skin Fortnite Jinx.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.