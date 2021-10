Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 22 octobre 2021: Spacefarer Ariana Grande Skin et plus

L’actualisation d’aujourd’hui de la boutique d’objets Fortnite est arrivée, ce qui signifie qu’il existe une liste de skins et de styles nouveaux et rares à vérifier si vous cherchez à remplir votre casier virtuel. Le titre est définitivement le nouveau Peau de voyageur de l’espace Ariana Grande, qui réinvente la popstar en tant que chasseur de monstres intergalactique, car c’est le genre de jeu qu’est Fortnite. Ailleurs dans la boutique, vous trouverez une large gamme de skins NBA, de skins Halloween et plus encore. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 22 octobre 2021.

Les Ensemble de voyageur de l’espace Ariana Grande comprend plusieurs styles qui informent collectivement son voyage de chasse aux monstres. Ariana comprend également une emote intégrée unique, « Just Keep Breathin », qui, lorsqu’elle est utilisée, change son style de l’un à l’autre – elle échange même tous ses accessoires pour les assortir. Vous pouvez également compléter son ensemble avec elle dos bling, pioche, planeur, et plus.

Voici tout ce que vous pouvez trouver dans l’ensemble Spacefarer Ariana Grande :

Pack Spacefarer Ariana Grande (skin, back bling, pioche et planeur) – 2500 V-Bucks Spacefarer Ariana Grande skin – 2000 V-BucksSpacefarer Lightscythe – 800 V-BucksI.RIS Daydream glider – 1200 V-BucksSpooky Smallz back bling (pas dans paquet) – 400 V-BucksVers le Rift Tour et au-delà !

Pour ceux qui préfèrent le look de Grande’s Rift Tour, vous pouvez également obtenir ce pack, qui fait sa première réapparition dans la boutique d’objets depuis son émission l’été dernier. Désolé, fans de Travis Scott. Vous attendez toujours. Les Forfait Ariana Grande peut être acheté pour 4 500 V-Bucks.

Si vous n’êtes pas un fan de la popstar, ailleurs dans la boutique d’objets, vous trouverez une presse complète de skins NBA et une multitude d’astuces et de friandises déjà publiées juste à temps pour Wrath of the Cube Queen, cette année en cours L’événement Fortnitemares Halloween, qui se déroule jusqu’au 2 novembre.

Vous pouvez avoir un aperçu de la boutique d’objets complète et à jour grâce au créateur de contenu iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop. D’ici là, découvrez le tout premier tournoi Fortnite PvE, la Fortnitemares Cup.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.