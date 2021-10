Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 27 octobre 2021: Super-héros zombies dans l’ensemble Fallen Heroes

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets, et avec quelques jours restants dans la célébration d’un mois de Fortnitemares, il est temps de dévoiler un nouveau skin de personnage dans Fortnite. En fait, Epic dévoile aujourd’hui plusieurs nouveaux skins dans son plus grand ajout à la collection de cosmétiques d’Halloween toute la saison, bien qu’ils relèvent tous du même Ensemble de héros déchus. De A à zombie, voici tout dans la boutique d’objets pour le 27 octobre 2021.

L’ensemble Fallen Heroes réinvente les super-héros originaux de Fortnite Boundless en une horde de monstres morts-vivants. Avec eux, les accessoires familiers de l’ensemble Boundless ont également été refaits à l’image de quelque chose de plus approprié pour les zombies mangeurs de chair. Avec 10 nouveaux skins au total, la mise à jour de la boutique d’objets d’aujourd’hui est la plus grande nouveauté depuis le lancement de Fortnitemares. Chaque personnage vous coûtera 1 500 V-Bucks, mais les packs proposés peuvent vous faire économiser beaucoup si vous voulez plus d’un des zombies personnalisables. Voici tout ce qui se trouve dans l’ensemble Fallen Heroes :

Peau Jolterror – 1 500 V-Bucks Peau Doom Dancer – 1 500 V-Bucks Peau de feu éteint – 1 500 V-BucksPeau de polarité putride – 1 500 V-Bucks They’re Back-Lash skin – 1 500 V-Bucks Peau de chasseur hanté – 1 500 V-Bucks Peau Boo-Lastoff – 1 500 V-BucksLa peau Bitey Volt – 1 500 V-BucksPeau d’horreur – 1 500 V-BucksPeau Wanderlost – 1 500 V-BucksFallen Heroes Gear Bundle – 1 500 V-BucksPioche Antimatter Pulse – 800 V-BucksDead Pixels back bling – 400 V-BucksStained Mantle back bling – 400 V-BucksGrave The Day Bundle – 3 500 V-BucksHero Horde Bundle – 3 500 V-BucksDes sauveurs du jour aux gourmands du cerveau

Les deux derniers packs contiennent cinq skins de héros chacun pour environ la moitié du prix en les achetant tous séparément, tandis que le Fallen Heroes Gear Bundle vous offre tous les accessoires ci-dessous ainsi qu’un écran de chargement exclusif que vous ne pouvez obtenir autrement.

Si vous n’êtes pas là pour les zombies, le nouveau Emote Rushin’ Around propose de la musique sous licence et un numéro de danse russe tout droit sorti de TikTok. Vous pouvez le récupérer maintenant pour 500 V-Bucks. Contrairement aux skins, les emotes ont tendance à disparaître après une journée, alors saisissez-les rapidement si vous le souhaitez. Orélia, la reine squelettique arrivée pour la première fois cet été, est de retour avec son pack vedette pour 2 200 V-Bucks, tout comme son partenaire Oro, qui revient pour 2 000 V-Bucks mais sans aucun accessoire fourni comme Orelia.

Vous trouverez toujours des héros et des anti-héros sous licence comme Ariana Grande, les Batman qui rit, et Resident Evil dans la boutique aujourd’hui aussi. Pour un aperçu complet de la boutique d’objets d’aujourd’hui, ne manquez pas l’image pratique d’iFireMonkey ci-dessous.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.