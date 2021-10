Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 28 octobre 2021: Kernal Poppy fait ses débuts, Gildedguy revient

Un autre jour, une autre mise à jour de Fortnite Item Shop. La mise à jour d’aujourd’hui apporte un tout nouveau skin de personnage, ainsi qu’un nouveau bling back à assortir et une emote qui sera parfaite pour le prochain festival de films d’horreur de Fortnite, Shortnitemares. Voici les nouveautés de la boutique d’objets Fortnite pour le 28 octobre 2021.

Le nouvel ajout marquant est Kernal Poppy, une chose obsédée par le cinéma, euh, verte…. Pour être honnête, je ne sais pas à quoi son corps ressemblant à Gumby est censé faire référence (écrans verts ?), mais son torse pop-corn et ses lunettes 3D rétro ne laissent aucun doute : ce mec adore ses films. Vous pouvez saisir le Peau de coquelicot du noyau pour 1 200 V-Bucks qui comprend également son Slurpy Slush’Em back bling. Nouveau dans l’ensemble Shortnitemares, vous voudrez peut-être aussi le Emote de copain de beurre pour 200 V-Bucks, qui représente votre personnage assis dans un siège de théâtre effrayé par ce qui se trouve devant lui et mangeant un seau de pop-corn comiquement grand. Ce sera parfait pour le festival des courts métrages d’horreur de ce week-end.

Si vous aimez vos personnages Fortnite avec des têtes sphériques, vous allez adorer l’inventaire de la boutique d’objets d’aujourd’hui.

Si vous vous souvenez du dernier festival Short Nite de l’été, Gildedguy a fait le voyage de héros YouTube à héros Fortnite, et il est également de retour dans la boutique avec son look unique et cel-shaded. Voici tout ce que vous pouvez obtenir dans l’ensemble Gildedguy :

Skin Gildedguy (avec bling back Slush Fighter Cape) – 1 500 V-BucksPioche Stellapen Smashpack – 800 V-Bucks

Si 2 300 V-Bucks sont trop élevés pour votre fandom Gildedguy, vous pouvez récupérer les trois articles dans un lot pour 1 800 V-Bucks. Ailleurs, des agrafes Fortnite telles que Wild Card, Aura, et l’inspiration Seinfeld Jubilation emote sont de retour une fois de plus.

Vous trouverez toujours des héros et des anti-héros sous licence comme Ariana Grande, les Batman qui rit, et Resident Evil dans la boutique aujourd’hui aussi. Pour un aperçu complet de la boutique d’objets d’aujourd’hui, ne manquez pas l’image pratique d’iFireMonkey ci-dessous.

Nous serons de retour demain avec un autre aperçu de la mise à jour de la boutique d’objets Fortnite.

